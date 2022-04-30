Маленькие, да ударненькие: 13 «безобидных» привычек, которые убивают здоровье и портят фигуру, — они есть у каждого

Вы пытаетесь быть идеальной

— Возможно, я вас разочарую, но у вас ничего не выйдет. Вы не будете идеальной, потому что вы человек. В вашей жизни всегда будет что-то, что помешает достичь совершенства: отсутствие времени, завал на работе, проблемы в семье, маленький ребенок. Но вам и не нужно это. Всё, что вам нужно для достижения целей, связанных с питанием и физической формой (назову их «фитнес-цели»), это постоянство, — считает эксперт.

Чем опасно совершенство? Тем, что, потерпев неудачу, вы примете решение взять паузу и отложить перемены до лучших времен. По мнению нутрициолога, нужно стремиться делать «достаточно хорошо», но каждый день, а не «идеально» раз в неделю.

Ищете оправдания, откладываете изменения на завтра

Китайская пословица гласит: «Тот, кто боится сделать первый шаг, всю жизнь проводит на одной ноге».

— «Что изменится завтра, в понедельник, 1 января?» — обычно я спрашиваю у своих клиентов. 9 из 10 честно признаются, что ничего. Ничего не изменится! Так зачем же ждать? Терять драгоценное время и здоровье? Делайте лучшее из того, что можете, в тех обстоятельствах, которые имеете. Слышали про силу маленьких шагов? Маленькие, но постоянные шаги приведут вас к большим целям. Делайте каждый день чуточку лучше, чем вчера. И вы обязательно достигнете успеха, — говорит Наталья.