Подпираете лицо руками и еще 4 незаметные привычки из детства, от которых мы быстрее стареем

Наталья Соколова — основатель «Школы естественного омоложения», автор 7 методик для восстановления красоты лица и тела, член Российской Ассоциации Народной Медицины (НАНМ), руководитель аккредитованного Центра обучения от НАНМ.

Неправильная осанка

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал в свой адрес фразу «держи спину ровно», а через какое-то время снова усаживался в позу креветки. Недостаток культуры заботы о себе, которая должна формироваться с детства и исходить в первую очередь от родителей, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

— Так, например, если вовремя не приучить ребенка держать осанку, в будущем это может привести к искривлению позвоночника и, как следствие, к неравномерной нагрузке на него, сопровождающейся болями в спине, плечах и пояснице. Мало кто знает, что проблемы с позвоночником также могут негативно влиять на положение головы и челюсти, что также причиняет серьезный дискомфорт, — рассказывает эксперт.

Недостаток движения в течение дня

«Раньше все было по-другому», — самая популярная фраза, которую можно услышать от наших дедушек и бабушек. И действительно, если посмотреть на нынешних детей, вряд ли мы увидим их бегающими во дворе и играющими в прятки. Скорее всего, они будут сидеть с планшетами, смотря мультфильмы или играя в игры. При этом малышня управляется с гаджетами лучше, чем многие взрослые.