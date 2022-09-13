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Репортаж

Голоса на пепелище: как и зачем в новосибирских деревнях выбирали депутатов — репортаж НГС

Журналисты НГС уехали из Новосибирска, чтобы узнать, как живут вдали от города и кого избирают

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Голосование в поселке Молот Коченевского района

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С 9 по 11 сентября по всей стране прошли выборы разного уровня: в некоторых регионах голосовали за губернаторов и мэров, где-то за депутатов. В Новосибирской области в этом году масштабной кампании не было. Жители области выбирали местные советы депутатов, а в некоторых районах — депутатов на освободившиеся места в Заксобрании. НГС проехал по деревням, где шло голосование, и узнал, как люди выбирают своего кандидата, верят ли в выборы и чем живут.

Довыборы в Заксобрание проходили по одномандатным округам № 4 (Барабинский и Здвинский районы) и № 10 (Коченевский и часть Чулымского). Округ № 4 освободился после того, как депутат Олег Иванинский перешел в Госдуму. Депутатом по округу № 10 раньше был Валентин Сичкарев. В апреле его лишили мандата из-за уголовного дела о мошенничестве. Мы подробно рассказывали о деле.

По округу № 4 выдвинулись 8 кандидатов: самовыдвиженцы Евгений Гутов и Константин Терещенко, Сергей Заремо от КПРФ, Виталий Новоселов от «Единой России», Надежда Приходько от партии «Новые люди», Лариса Путина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Федореев от ЛДПР и Андрей Филимошкин от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

На округ № 10 — 6 претендентов: Алексей Бердников от КПРФ, Андрей Биль от «Единой России», Вячеслав Василенко от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Эдуард Кожемякин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Антон Перевалов от ЛДПР и Наталья Пинигина от «Новых людей».

Посмотрите наш небольшой фильм о выборах в новосибирских деревнях.

Крохалевка

Лучи заката заливают южную сторону Кремля, зеленые листья и кирпичная стена в вечернем свете отражаются в Москве-реке. Фотография центра Москвы висит в сельском клубе деревни Крохалевка чуть левее иконы Матроны. Слепая святая располагается прямо над кабинкой для голосования, где пока никого нет. К 10:30 на участке № 473 проголосовал один человек. Особого гостя ждут к воскресенью — в этот день первый раз будет голосовать 18-летний житель деревни, а тем, кто голосует впервые, положен подарок. Председатель избирательной комиссии признается, что в этом году его пришлось купить на свои деньги.

В деревне Крохалевка голосование проходило в сельском клубе

В деревне Крохалевка голосование проходило в сельском клубе

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Заведующая клубом и председатель УИКа Оксана Тулинцева рассказывает, что комиссия рекламирует выборы в деревне как может: жителям раздают информационные буклеты, а в день голосования в клубе играет музыка. Народу всё равно приходит мало, выборы «идут потихонечку», замечает Оксана Тулинцева. О голосовании она говорит тихо и коротко, а вот о клубе и своих воспитанниках — бойко и с гордостью.

— В нашем клубе работают и функционируют все кружки, какие у нас есть. Мы с детьми делаем поделки, танцуем, пляшем, поем. Также у нас взрослые, очень много рукодельниц, — перечисляет Оксана. — В клуб приходит мало народу, но, как говорится, нас мало, но мы в тельняшках. У нас в деревне остались из светских мест только магазин и клуб. Раньше совхоз был, еще ФАП новый построили. А так у нас в основном здесь вся жизнь кипит.

Стена в холле клуба увешана грамотами воспитанников, по соседству — плакат с информацией о кандидатах.

— Почти никого из них не знаю, — говорит женщина около него и уходит.

Одного из кандидатов многие жители всё же знают — это директор Чикской птицефабрики Андрей Биль. Он избирался от «Единой России». Плакат Биля висит на одинокой остановке возле магазина — агитации других кандидатов в деревне не наблюдается.

Стенд с кандидатами в Крохалевке

Стенд с кандидатами в Крохалевке

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— Просто это здесь, близко, это наша птицефабрика. И вроде бы как хвалят. Поэтому я за Биля голосовать буду, — говорит продавщица из местного магазина Екатерина.

Она говорит, что всегда голосует, потому что в «советские времена выборы считались обязательными». Жизнь в Крохалевке ей нравится, «люди хорошие».

Светлана Шмакова живет в Крохалевке уже 25 лет: сначала она купила здесь дачу, а после пенсии переехала жить насовсем. В город она ездит раз в неделю — на занятия в бассейн. Светлана говорит, что в Крохалевке «чисто и красиво», единственное — не хватает газа.

— Буду голосовать за директора птицефабрики. По отзывам местных жителей, все его хвалят, а я-то его шибко не знаю. Предыдущего депутата тоже не знаю, честно говоря. Потому что проблем как таковых нет. Депутата ведь знаешь, когда к нему обращаешься, — смеется Светлана.

Светлана живет в Крохалевке 25 лет

Светлана живет в Крохалевке 25 лет

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Большинство домов деревни — дачные

Большинство домов деревни — дачные

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Большинство домов в деревне — дачные, а постоянно живут «люди среднего возраста», молодежи мало, рассуждает Светлана.

— Здесь не хватает работы. Работа — только в муниципальных образованиях, больше работы нет. Раньше, когда здесь был колхоз, все, конечно, были заняты, работали. Был очень хороший колхоз, построили дороги, а сейчас, видите, колхоза нету, всё развалилось, — разводит руками Светлана.

По предварительным результатам, на избирательном округе № 10 наибольшее количество голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Биль — 50,59%.

После того как в Крохалевке перестал работать колхоз, многие уехали

После того как в Крохалевке перестал работать колхоз, многие уехали

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В основном в деревне живут пенсионеры

В основном в деревне живут пенсионеры

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Новокремлевское

Новокремлевское — село покрупнее, выборы здесь проходят в Доме культуры имени Гагарина. Большое голубое здание с белыми колоннами — «гордость села». Днем 9 сентября на УИКе нет людей, только члены комиссии, наблюдатели и полицейский. Председатель комиссии Евгения Просвирнина рассказывает, что с утра «явка небольшая». По ее словам, обычно на выборах голосуют от 30 до 60% населения: осенью в деревне идет уборочная кампания, поэтому жителям не до этого.

— Комбайнеры у нас с 7 часов уже на работе. Вряд ли мы их дождемся, — вздыхает Евгения.

Дом культуры в Новокремлевском

Дом культуры в Новокремлевском

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Резную отделку Дома культуры своими руками сделал один из жителей села

Резную отделку Дома культуры своими руками сделал один из жителей села

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Встречаем у ДК Татьяну Силачеву — главу Кремлевского сельсовета, она тоже пришла проголосовать.

— Вообще, люди активно ходят на выборы, проблем с этим у нас нет, — говорит глава сельсовета. — Занимаемся сельским хозяйством, есть небольшое предприятие. В основном, конечно, бюджетники у нас здесь преобладают. Население выезжает за пределы села, потому что основного предприятия у нас нет.

Обычно явка в Новокремлевском колеблется от 30 до 60%

Обычно явка в Новокремлевском колеблется от 30 до 60%

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Библиотека местного ДК

Библиотека местного ДК

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При этом в селе много активной молодежи, рассказывает Татьяна Силачева: ребята «активно участвуют в жизни района и области», ездят на спортивные соревнования. Не хватает финансирования — администрация участвует в программах по бюджетированию, но не везде выигрывает.

— Дороги хотелось бы, конечно, подделать, они у нас не соответствуют стандартам. Чтобы попасть в программу, нужно ширину дороги не менее шести метров — они у нас почти все не соответствуют, — объясняет Татьяна.

Местные жители рассказывают, что предыдущий депутат — Валентин Сичкарев — помогал с финансированием.

— Именно для нашей деревни он очень много делал. Выделял деньги на дороги, освещение. И в клуб давал деньги на аппаратуру. Но, к сожалению, вот так получилось, — рассуждает наблюдатель на выборах в Новокремлевском Александр Силачев.

О том, почему Сичкарева лишили мандата, люди говорят неохотно и коротко: «Подставили».

Жители села жалуются на отсутствие работы

Жители села жалуются на отсутствие работы

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Те, кто могут, занимаются сельским хозяйством

Те, кто могут, занимаются сельским хозяйством

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Около 6 лет назад в Новокремлевском закрылся совхоз и большая часть населения осталась без работы. По словам главы сельсовета Татьяны Силачевой, только рабочих там было около 500 человек.

Владимир Овчинников проработал энергетиком в Кремлевском совхозе 40 лет. После того как предприятие закрыли, он нашел работу в Коченево, теперь ездит туда.

— Поселок распадается потихоньку, когда хозяйства не стало. Совхоз был крупный. Но сейчас люди разъезжаются. Домов много оставляют, уезжают поближе к городу. Работающей молодежи почти нет, одни пенсионеры остались, — рассуждает он.

Владимир говорит, что «узнал о выборах из газеты», но еще не решил, пойдет ли голосовать: никто из кандидатов ему не понравился.

Владимир всю жизнь проработал в Кремлевском совхозе. После того как предприятие закрылось, он устроился на работу в Коченево

Владимир всю жизнь проработал в Кремлевском совхозе. После того как предприятие закрылось, он устроился на работу в Коченево

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Бывший элеватор

Бывший элеватор

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Рядом с ним идет племянница Тамара. Девушка рассказывает, что, наоборот, хочет переехать в деревню из Новосибирска. Проблемы с работой ее не пугают: готова ездить в город.

— Тут тишина, природа. Хочется, чтобы наши будущие дети понимали, как до этого жили наши предки, родня. Чтобы не было такого, как в городе, — сумасшедший дом, — объясняет Тамара.

На выборы она обычно не ходит: «Чего с них толку?»

Тамара хочет переехать в Новокремлевское из Новосибирска

Тамара хочет переехать в Новокремлевское из Новосибирска

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Девушку привлекают природа и тишина

Девушку привлекают природа и тишина

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Молот

Поселок Молот находится в 70 километрах от Новосибирска. Весной здесь случился серьезный пожар — горело 17 дворов. Где-то пострадали только дворовые постройки, а кто-то лишился жилья и скота. С весны мало что изменилось — дома потихоньку отстраивают, но дело идет медленно.

Выборы тут проходят в стареньком ФАПе — он уже не работает, фельдшер ушла на пенсию, а нового не нашли. Сгоревшие дома — через дорогу от фельдшерско-акушерского пункта.

ФАП в Молоте

ФАП в Молоте

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— Напишите, что Молоту — *****! — кричит нам парень с другой стороны дороги. Это Вова, ему 18 лет, и всю жизнь он провел в Молоте. В школу ездил в соседнее село — 15 километров на автобусе. Пробовал жить в Новосибирске, но понял, что это «не то».

— Тут свежий воздух, интереснее, гаишников нет. Но нет развития, школ, учения, — говорит он.

Молодежи в поселке немного, почти все уезжают. Вова вместе с еще одним парнем, Алексеем, работают на комбайнах.

— Развиваем Молот, чтобы поля больше были, чтобы для кого-то работа была, — говорит Вова. Сегодня он голосует первый раз в жизни. Подарка от избирательной комиссии не обещают, но он терпеливо идет выполнять гражданский долг.

Житель Молота Владимир пришел голосовать впервые в жизни

Житель Молота Владимир пришел голосовать впервые в жизни

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Владимир и Алексей работают на комбайнах

Владимир и Алексей работают на комбайнах

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До него с утра проголосовали 4 человека, рассказывает председатель УИКа Ирина Метелица. По списку в поселке — 147 человек, но фактически живет меньше. В весеннем пожаре у Ирины сгорели дом и инструменты, погибли животные. Сейчас она живет у знакомых, о пожаре говорит с дрожью в голосе, признается, что только недавно пришла в себя, до этого «4 месяца выла».

Прошлой весной в Молоте был серьезный пожар

Прошлой весной в Молоте был серьезный пожар

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Огонь в деревню пришел с полей — местные говорят, что, когда их перестали «опахивать», весенние пожары участились. Раньше в Молоте работало подсобное хозяйство «Сибсельмаша».

— Здесь хорошо платили. Мы были молоды, нам нужно было деньги заработать. Здесь доярка получала в месяц по 500 рублей. В двухтысячных «Сибсельмаш» обанкротился, его не стало, сразу все остались без работы. Кто уехал, кто поехал на вахты, — вспоминает местная жительница Оксана Ненадо.

Вместе с мужем она осталась в Молоте — начали заниматься своим хозяйством. Сейчас семья держит дома коров, свиней и куриц — продукты ездят продавать в соседнее село. В пожаре у Оксаны пострадали часть дома и крыша, недавно они ее отремонтировали. Помогли жители Новокремлевского и собственные накопления — «государство толком ничего не дало». Оксана — наблюдатель на выборах от «Единой России». Она рассказывает, что работает так не первый год из-за симпатии к партии.

— Мне она очень нравится. Наш президент, наш премьер и вообще, — с улыбкой говорит она.

Что еще почитать про деревни в Новосибирской области?

Один во Вдовино. В Новосибирской области нашлась деревня с одним жителем: как там живется.

Серые будни: фоторепортаж из села Крутишка, где на 500 жителей — один врач.

Репортаж из села особой красоты: где жил известный писатель и как татары делают уникальные лодки с секретом.

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