Голоса на пепелище: как и зачем в новосибирских деревнях выбирали депутатов — репортаж НГС

С 9 по 11 сентября по всей стране прошли выборы разного уровня: в некоторых регионах голосовали за губернаторов и мэров, где-то за депутатов. В Новосибирской области в этом году масштабной кампании не было. Жители области выбирали местные советы депутатов, а в некоторых районах — депутатов на освободившиеся места в Заксобрании. НГС проехал по деревням, где шло голосование, и узнал, как люди выбирают своего кандидата, верят ли в выборы и чем живут.
Довыборы в Заксобрание проходили по одномандатным округам
По округу
На округ
Посмотрите наш небольшой фильм о выборах в новосибирских деревнях.
Крохалевка
Лучи заката заливают южную сторону Кремля, зеленые листья и кирпичная стена в вечернем свете отражаются в Москве-реке. Фотография центра Москвы висит в сельском клубе деревни Крохалевка чуть левее иконы Матроны. Слепая святая располагается прямо над кабинкой для голосования, где пока никого нет. К 10:30 на участке
Заведующая клубом и председатель УИКа Оксана Тулинцева рассказывает, что комиссия рекламирует выборы в деревне как может: жителям раздают информационные буклеты, а в день голосования в клубе играет музыка. Народу всё равно приходит мало, выборы «идут потихонечку», замечает Оксана Тулинцева. О голосовании она говорит тихо и коротко, а вот о клубе и своих воспитанниках — бойко и с гордостью.
— В нашем клубе работают и функционируют все кружки, какие у нас есть. Мы с детьми делаем поделки, танцуем, пляшем, поем. Также у нас взрослые, очень много рукодельниц, — перечисляет Оксана. — В клуб приходит мало народу, но, как говорится, нас мало, но мы в тельняшках. У нас в деревне остались из светских мест только магазин и клуб. Раньше совхоз был, еще ФАП новый построили. А так у нас в основном здесь вся жизнь кипит.
Стена в холле клуба увешана грамотами воспитанников, по соседству — плакат с информацией о кандидатах.
— Почти никого из них не знаю, — говорит женщина около него и уходит.
Одного из кандидатов многие жители всё же знают — это директор Чикской птицефабрики Андрей Биль. Он избирался от «Единой России». Плакат Биля висит на одинокой остановке возле магазина — агитации других кандидатов в деревне не наблюдается.
— Просто это здесь, близко, это наша птицефабрика. И вроде бы как хвалят. Поэтому я за Биля голосовать буду, — говорит продавщица из местного магазина Екатерина.
Она говорит, что всегда голосует, потому что в «советские времена выборы считались обязательными». Жизнь в Крохалевке ей нравится, «люди хорошие».
Светлана Шмакова живет в Крохалевке уже 25 лет: сначала она купила здесь дачу, а после пенсии переехала жить насовсем. В город она ездит раз в неделю — на занятия в бассейн. Светлана говорит, что в Крохалевке «чисто и красиво», единственное — не хватает газа.
— Буду голосовать за директора птицефабрики. По отзывам местных жителей, все его хвалят, а я-то его шибко не знаю. Предыдущего депутата тоже не знаю, честно говоря. Потому что проблем как таковых нет. Депутата ведь знаешь, когда к нему обращаешься, — смеется Светлана.
Большинство домов в деревне — дачные, а постоянно живут «люди среднего возраста», молодежи мало, рассуждает Светлана.
— Здесь не хватает работы. Работа — только в муниципальных образованиях, больше работы нет. Раньше, когда здесь был колхоз, все, конечно, были заняты, работали. Был очень хороший колхоз, построили дороги, а сейчас, видите, колхоза нету, всё развалилось, — разводит руками Светлана.
По предварительным результатам, на избирательном округе
Новокремлевское
Новокремлевское — село покрупнее, выборы здесь проходят в Доме культуры имени Гагарина. Большое голубое здание с белыми колоннами — «гордость села». Днем 9 сентября на УИКе нет людей, только члены комиссии, наблюдатели и полицейский. Председатель комиссии Евгения Просвирнина рассказывает, что с утра «явка небольшая». По ее словам, обычно на выборах голосуют от 30 до 60% населения: осенью в деревне идет уборочная кампания, поэтому жителям не до этого.
— Комбайнеры у нас с 7 часов уже на работе. Вряд ли мы их дождемся, — вздыхает Евгения.
Встречаем у ДК Татьяну Силачеву — главу Кремлевского сельсовета, она тоже пришла проголосовать.
— Вообще, люди активно ходят на выборы, проблем с этим у нас нет, — говорит глава сельсовета. — Занимаемся сельским хозяйством, есть небольшое предприятие. В основном, конечно, бюджетники у нас здесь преобладают. Население выезжает за пределы села, потому что основного предприятия у нас нет.
При этом в селе много активной молодежи, рассказывает Татьяна Силачева: ребята «активно участвуют в жизни района и области», ездят на спортивные соревнования. Не хватает финансирования — администрация участвует в программах по бюджетированию, но не везде выигрывает.
— Дороги хотелось бы, конечно, подделать, они у нас не соответствуют стандартам. Чтобы попасть в программу, нужно ширину дороги не менее шести метров — они у нас почти все не соответствуют, — объясняет Татьяна.
Местные жители рассказывают, что предыдущий депутат — Валентин Сичкарев — помогал с финансированием.
— Именно для нашей деревни он очень много делал. Выделял деньги на дороги, освещение. И в клуб давал деньги на аппаратуру. Но, к сожалению, вот так получилось, — рассуждает наблюдатель на выборах в Новокремлевском Александр Силачев.
О том, почему Сичкарева лишили мандата, люди говорят неохотно и коротко: «Подставили».
Около 6 лет назад в Новокремлевском закрылся совхоз и большая часть населения осталась без работы. По словам главы сельсовета Татьяны Силачевой, только рабочих там было около 500 человек.
Владимир Овчинников проработал энергетиком в Кремлевском совхозе 40 лет. После того как предприятие закрыли, он нашел работу в Коченево, теперь ездит туда.
— Поселок распадается потихоньку, когда хозяйства не стало. Совхоз был крупный. Но сейчас люди разъезжаются. Домов много оставляют, уезжают поближе к городу. Работающей молодежи почти нет, одни пенсионеры остались, — рассуждает он.
Владимир говорит, что «узнал о выборах из газеты», но еще не решил, пойдет ли голосовать: никто из кандидатов ему не понравился.
Рядом с ним идет племянница Тамара. Девушка рассказывает, что, наоборот, хочет переехать в деревню из Новосибирска. Проблемы с работой ее не пугают: готова ездить в город.
— Тут тишина, природа. Хочется, чтобы наши будущие дети понимали, как до этого жили наши предки, родня. Чтобы не было такого, как в городе, — сумасшедший дом, — объясняет Тамара.
На выборы она обычно не ходит: «Чего с них толку?»
Молот
Поселок Молот находится в 70 километрах от Новосибирска. Весной здесь случился серьезный пожар — горело 17 дворов. Где-то пострадали только дворовые постройки, а кто-то лишился жилья и скота. С весны мало что изменилось — дома потихоньку отстраивают, но дело идет медленно.
Выборы тут проходят в стареньком ФАПе — он уже не работает, фельдшер ушла на пенсию, а нового не нашли. Сгоревшие дома — через дорогу от фельдшерско-акушерского пункта.
— Напишите, что Молоту — *****! — кричит нам парень с другой стороны дороги. Это Вова, ему
— Тут свежий воздух, интереснее, гаишников нет. Но нет развития, школ, учения, — говорит он.
Молодежи в поселке немного, почти все уезжают. Вова вместе с еще одним парнем, Алексеем, работают на комбайнах.
— Развиваем Молот, чтобы поля больше были, чтобы для кого-то работа была, — говорит Вова. Сегодня он голосует первый раз в жизни. Подарка от избирательной комиссии не обещают, но он терпеливо идет выполнять гражданский долг.
До него с утра проголосовали 4 человека, рассказывает председатель УИКа Ирина Метелица. По списку в поселке — 147 человек, но фактически живет меньше. В весеннем пожаре у Ирины сгорели дом и инструменты, погибли животные. Сейчас она живет у знакомых, о пожаре говорит с дрожью в голосе, признается, что только недавно пришла в себя, до этого «4 месяца выла».
Огонь в деревню пришел с полей — местные говорят, что, когда их перестали «опахивать», весенние пожары участились. Раньше в Молоте работало подсобное хозяйство «Сибсельмаша».
— Здесь хорошо платили. Мы были молоды, нам нужно было деньги заработать. Здесь доярка получала в месяц по 500 рублей. В двухтысячных «Сибсельмаш» обанкротился, его не стало, сразу все остались без работы. Кто уехал, кто поехал на вахты, — вспоминает местная жительница Оксана Ненадо.
Вместе с мужем она осталась в Молоте — начали заниматься своим хозяйством. Сейчас семья держит дома коров, свиней и куриц — продукты ездят продавать в соседнее село. В пожаре у Оксаны пострадали часть дома и крыша, недавно они ее отремонтировали. Помогли жители Новокремлевского и собственные накопления — «государство толком ничего не дало». Оксана — наблюдатель на выборах от «Единой России». Она рассказывает, что работает так не первый год из-за симпатии к партии.
— Мне она очень нравится. Наш президент, наш премьер и вообще, — с улыбкой говорит она.
Что еще почитать про деревни в Новосибирской области?
Один во Вдовино. В Новосибирской области нашлась деревня с одним жителем: как там живется.
Серые будни: фоторепортаж из села Крутишка, где на 500 жителей — один врач.
Репортаж из села особой красоты: где жил известный писатель и как татары делают уникальные лодки с секретом.