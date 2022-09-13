Голоса на пепелище: как и зачем в новосибирских деревнях выбирали депутатов — репортаж НГС

— Просто это здесь, близко, это наша птицефабрика. И вроде бы как хвалят. Поэтому я за Биля голосовать буду, — говорит продавщица из местного магазина Екатерина.

Она говорит, что всегда голосует, потому что в «советские времена выборы считались обязательными». Жизнь в Крохалевке ей нравится, «люди хорошие».

Светлана Шмакова живет в Крохалевке уже 25 лет: сначала она купила здесь дачу, а после пенсии переехала жить насовсем. В город она ездит раз в неделю — на занятия в бассейн. Светлана говорит, что в Крохалевке «чисто и красиво», единственное — не хватает газа.

— Буду голосовать за директора птицефабрики. По отзывам местных жителей, все его хвалят, а я-то его шибко не знаю. Предыдущего депутата тоже не знаю, честно говоря. Потому что проблем как таковых нет. Депутата ведь знаешь, когда к нему обращаешься, — смеется Светлана.