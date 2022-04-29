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Новосибирского депутата лишили мандата — ранее он был осужден за мошенничество

Валентина Сичкарева ранее признали виновным в присвоении бюджетных денег

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Сичкарева лишили мандата 29 апреля

Сичкарева лишили мандата 29 апреля

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В Заксобрании Новосибирской области 29 апреля лишили мандата депутата Валентина Сичкарева. Он в декабре 2021 года был осужден за мошенничество в особо крупном размере.

Во время сессии Андрей Панферов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сказал, что Валентин Сичкарев был достойным депутатом и он сожалеет о его уходе. Принятие решения о лишении мандата Валентина Сичкарева депутаты поддержали единогласно.

Напомним, что Чулымский районный суд вынес приговор Сичкареву 27 декабря. Сичкарева признали виновным по части 3 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ (организация мошенничества в особо крупном размере). Его сообщников Кухту и Моисеева осудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В суде установили, что в декабре 2019 года осужденные присвоили деньги, выделенные Моисееву в качестве субсидии на развитие фермерского хозяйства. Сичкарев, по версии следствия, организовал преступление и руководил им.

— Путем обмана мужчины похитили свыше 2,3 млн рублей, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере, — рассказывали в прокуратуре. При этом фигуранты погасили ущерб еще во время суда.

Суд приговорил Сичкарева, Кухту и Моисеева к 4 годам лишения свободы условно.

В июле 2021 года законодательное собрание Новосибирской области лишило мандата депутата от «Единой России» Александра Морозова. Ранее он попал под следствие. Предполагалось, что подконтрольная ему Коченевская птицефабрика получила от Министерства сельского хозяйства 41 млн рублей по мошеннической схеме.

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