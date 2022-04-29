Новосибирского депутата лишили мандата — ранее он был осужден за мошенничество

В июле 2021 года законодательное собрание Новосибирской области лишило мандата депутата от «Единой России» Александра Морозова. Ранее он попал под следствие. Предполагалось, что подконтрольная ему Коченевская птицефабрика получила от Министерства сельского хозяйства 41 млн рублей по мошеннической схеме.

