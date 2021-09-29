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Олег Иванинский ушел с должности главного врача новосибирского онкодиспансера — его ждет Госдума

Исполняющим обязанности назначен главный онколог региона

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До должности в онкодиспансере Олег Иванинский (справа) был министром здравоохранения региона

До должности в онкодиспансере Олег Иванинский (справа) был министром здравоохранения региона

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Олег Иванинский ушел с должности главврача новосибирского онкодиспансера

Олег Иванинский ушел с должности главного врача новосибирского онкодиспансера, которую занимал с 2018 года.

— В связи с избранием депутатом в Государственную думу (8-го созыва. — Прим. ред.) я должен сложить свои полномочия на срок пять лет. Я написал заявление. Я планирую в Госдуме заниматься проектами, связанными со здравоохранением, с моими профессиональными компетенциями. Хочется увеличить финансирование здравоохранения в регионе, построить онкоцентр, — прокомментировал свой уход журналисту НГС Олег Иванинский.

Олег Иванинский до работы в онкодиспансере был министром здравоохранения Новосибирской области — с 2014 года.

Исполняющим обязанности главного врача онкодиспансера назначен главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

Ранее НГС делал фотопроект об 11 отважных врачах онкодиспансера: они рассказали о самых трогательных событиях в своей жизни за последний год.

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Олег ИванинскийонкодиспансерВадим Захаров
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