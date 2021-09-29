Олег Иванинский ушел с должности главного врача новосибирского онкодиспансера — его ждет Госдума

Олег Иванинский ушел с должности главного врача новосибирского онкодиспансера, которую занимал с 2018 года.



— В связи с избранием депутатом в Государственную думу ( 8-го созыва. — Прим. ред.) я должен сложить свои полномочия на срок пять лет. Я написал заявление. Я планирую в Госдуме заниматься проектами, связанными со здравоохранением, с моими профессиональными компетенциями. Хочется увеличить финансирование здравоохранения в регионе, построить онкоцентр, — прокомментировал свой уход журналисту НГС Олег Иванинский.