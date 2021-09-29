Олег Иванинский ушел с должности главного врача новосибирского онкодиспансера — его ждет Госдума

Олег Иванинский ушел с должности главврача новосибирского онкодиспансера
Олег Иванинский ушел с должности главного врача новосибирского онкодиспансера, которую занимал с 2018 года.
— В связи с избранием депутатом в Государственную думу (
Олег Иванинский до работы в онкодиспансере был министром здравоохранения Новосибирской области — с 2014 года.
Исполняющим обязанности главного врача онкодиспансера назначен главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.
Ранее НГС делал фотопроект об 11 отважных врачах онкодиспансера: они рассказали о самых трогательных событиях в своей жизни за последний год.