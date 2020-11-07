Серые будни: фоторепортаж из села Крутишка, где на 500 жителей один врач

И не только ЭКГ, в медпункте есть даже своя небольшая аптека — стеллаж с колдрексом, ибупрофеном и другими лекарствами стоит в кабинете врача. Здесь же импровизированная регистратура с медицинскими карточками и старенькая кушетка, покрытая коричневой кожей. Сразу за кабинетом — процедурная с тремя койками и капельницами.



Сама врач рассказывает, что работать сельским фельдшером для нее в новинку. До этого она семь лет трудилась в Черепаново врачом скорой помощи.



— Сразу после Искитимского медтехникума я устроилась в Черепановскую ЦРБ в отделение скорой помощи, проработала там. А спустя семь лет решила, что оказание неотложной помощи — это мало, и мне хочется помогать людям несколько больше, — объясняет она свой переезд в маленькую Крутишку.