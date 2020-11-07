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Серые будни: фоторепортаж из села Крутишка, где на 500 жителей один врач

Как устроена медицина в глубинке — еще недавно сельчанам приходилось ездить на капельницу или простейший укол в райцентр

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Крутишка находится недалеко от Черепаново, и до того, как в селе появился фельдшер, жителям приходилось ездить за медпомощью в районный центр

Крутишка находится недалеко от Черепаново, и до того, как в селе появился фельдшер, жителям приходилось ездить за медпомощью в районный центр

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Крутишка считается довольно крупным поселением на карте Черепановского района. В селе семь улиц, на которых живут примерно 500 человек. Здесь есть даже большая школа и двухэтажный детский сад. Правда, фельдшерско-акушерский пункт совсем уж скромный — он занимает небольшое крыло здания детсада. И врач на такое село всего один. Но для местных и один доктор — уже счастье. Еще пару лет назад село обходилось без фельдшера, и, чтобы поставить капельницу или сделать укол, жителям Крутишки приходилось ездить в Черепаново — а это 22 километра пути. Корреспондент НГС Ксения Лысенко побывала в сельском медпункте, где нет современных палат и навороченного оборудования, зато есть внимательный и немного уставший врач. Что заставило ее переехать из районного центра в село, где располагается старенький ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), и как проходят будни деревенского врача — читайте и смотрите в нашем репортаже.

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Сегодня в крутишкинском здравпункте многолюдно из-за плановой диспансеризации. Приема у молодого фельдшера Кристины Викторовны дожидаются сразу несколько пенсионерок. Еще одну женщину она принимает прямо сейчас — делает ЭКГ, выписывает рецепт на лекарства, оставляет запись в пожелтевшей медицинской карточке, а затем вводит данные в новенький ноутбук (подарок от главы совхоза по случаю переезда в село).

Пока в соседних селах и деревнях строятся модульные ФАПы, жители Крутишки продолжают терпеливо ждать своей очереди

Пока в соседних селах и деревнях строятся модульные ФАПы, жители Крутишки продолжают терпеливо ждать своей очереди

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Здешний медпункт — это несколько помещений в сером кирпичном здании

Здешний медпункт — это несколько помещений в сером кирпичном здании

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Кроме ФАПа здесь же размещаются детсад и отделение почты

Кроме ФАПа здесь же размещаются детсад и отделение почты

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Вообще, многие соседние деревни уже успели обзавестись новенькими модульными ФАПами, но до Крутишки очередь пока не дошла, поэтому медпункт здесь — это несколько кабинетов в двухэтажке, которую делят с детским садом и отделением почты. Однако разговорчивые пациентки уверены, что новый ФАП в их селе появится, причем совсем скоро — фельдшер же появился.

— Это ужас, что было раньше! Либо скорую вызываешь, либо бегаешь по селу и ищешь среди соседок, кто бы тебе укол сделал. А сейчас милое дело — пришел, в любое время тебя полечили, укололи, ЭКГ сделали, — улыбается одна из пенсионерок.

Так выглядит кабинет фельдшера

Так выглядит кабинет фельдшера

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И не только ЭКГ, в медпункте есть даже своя небольшая аптека — стеллаж с колдрексом, ибупрофеном и другими лекарствами стоит в кабинете врача. Здесь же импровизированная регистратура с медицинскими карточками и старенькая кушетка, покрытая коричневой кожей. Сразу за кабинетом — процедурная с тремя койками и капельницами.

Сама врач рассказывает, что работать сельским фельдшером для нее в новинку. До этого она семь лет трудилась в Черепаново врачом скорой помощи.

— Сразу после Искитимского медтехникума я устроилась в Черепановскую ЦРБ в отделение скорой помощи, проработала там. А спустя семь лет решила, что оказание неотложной помощи — это мало, и мне хочется помогать людям несколько больше, — объясняет она свой переезд в маленькую Крутишку.

В крутишкинском ФАПе есть своя скромная аптека

В крутишкинском ФАПе есть своя скромная аптека

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В кабинете фельдшера располагается шкаф с медкарточками, хотя информацию о пациентах Кристина Викторовна хранит в ноутбуке

В кабинете фельдшера располагается шкаф с медкарточками, хотя информацию о пациентах Кристина Викторовна хранит в ноутбуке

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Но так, говорит фельдшер, было не всегда. До февраля этого года приходилось обходиться бумажными талонами

Но так, говорит фельдшер, было не всегда. До февраля этого года приходилось обходиться бумажными талонами

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Место фельдшера в Крутишке нашлось довольно быстро, тем более врача здесь не было давно. Само село крупное, значит, работы будет хватать — так рассуждала Кристина Викторовна. Совхоз выделил молодому фельдшеру жилье («За него я не плачу», — тут же отмечает она) и пристроил младшую из двух дочек в местный детский сад. Ну а дальше началась работа в ФАПе, которую врач совмещает со сменами на скорой помощи.

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— Беру ночные дежурства. Здесь я работаю до полпятого, сажусь на транспорт, еду до Черепаново, там работаю на скорой и утром возвращаюсь сюда. Да-да, потом сразу же выхожу в ФАП, опять до полпятого и только потом домой, — отвечает на мой немой вопрос фельдшер.

Впрочем, в таком бешеном ритме у нее проходит только один день в неделю — понедельник.

— Я бы и больше смен на скорой брала, но не могу, не получается у меня. Потому что и спать хочется, и детей видеть тоже, — разводит руками она. — Но если бы я в Крутишку не переехала, то как бы тут люди без врача справлялись? Вам же сказали, как тут было год назад?

У Кристины Викторовны две дочери, одна из них ходит в сельский сад

У Кристины Викторовны две дочери, одна из них ходит в сельский сад

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Раз в неделю фельдшер работает в райцентре на скорой помощи

Раз в неделю фельдшер работает в райцентре на скорой помощи

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В обычное время ФАП принимает около 10 пациентов в сутки, во время сезона ОРВИ это число может доходить и до 20 человек. «Присесть часто бывает некогда», — добавляет врач. Но из-за пандемии пришлось поменять график и принимать пациентов реже. Например, в разгар первой волны коронавируса на прием к Кристине Викторовне приходилось записываться, а сам медпункт работал по графику приема не более 2 пациентов в час.

По словам фельдшера, в селе сейчас 10 детей до года — это ее самые частые пациенты. В случае форс-мажорных ситуаций (высокая температура) она приезжает к детям на дом — вне зависимости от времени суток. Есть еще и взрослое население, которое тоже обслуживает Кристина Викторовна, а это более 200 человек. Но им, как говорит врач, чаще всего требуется открыть-закрыть больничный лист. После работы в ФАПе врач делает традиционный обход пациентов, которые не могут дойти до ее кабинета сами:

— Вообще все форс-мажоры остались на скорой. Здесь у меня работа более монотонная, отчасти однообразная — приемы, обходы. А в селе людям нужна всё-таки немножко другая помощь. Но вот, как по мне, работа на скорой даже проще. Да, это неотложная помощь, но тут, в ФАПе, ответственности больше, поэтому и сложнее. Пациентов, в том числе младенцев, нужно вести, наблюдать, назначать лечение… Это же не просто так — назначил таблеточки, и всё. Нужно обязательно вылечить, улучшить качество жизни, так сказать. А еще бумажная работа.

Еще одна комната ФАПа — здесь пациентам ставят капельницы

Еще одна комната ФАПа — здесь пациентам ставят капельницы

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По словам врача, ее ФАП достаточно хорошо оснащен

По словам врача, ее ФАП достаточно хорошо оснащен

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Есть даже пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови

Есть даже пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови

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Облегчить работу помог новый ноутбук, с помощью которого фельдшер оформляет медкарты, записывает на прием к специалистам в Черепаново, а также заполняет и отправляет талоны по случаю каждого приема пациента. До февраля этого года — до того, как появился компьютер, заполнять документы приходилось вручную, а затем лично раз в неделю отвозить их в Черепаново.

— У нас достаточно оснащенный ФАП. Есть, например, пульсоксиметр, электрокардиограф, лекарства. Скоро, надеемся, и сам ФАП появится, — улыбается напоследок врач.

О том, каким может быть современный сельский здравпункт, нам рассказали в Грибном. Этот поселок (20 километров от Черепаново) примерно в три раза меньше Крутишки, и в конце прошлого года он получил свой модульный ФАП. До этого фельдшеру Валентине Михайловне, которая работает в Грибном с 1979 года, приходилось принимать пациентов в помещении клуба.

В Крутишке больше 500 жителей, но модульного ФАПа в селе пока нет

В Крутишке больше 500 жителей, но модульного ФАПа в селе пока нет

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А это — поселок Грибной. Он находится неподалеку от Крутишки, и в конце прошлого года здесь появился современный медпункт

А это — поселок Грибной. Он находится неподалеку от Крутишки, и в конце прошлого года здесь появился современный медпункт

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— Вон видите второе крыльцо заваленное? Там сейчас делают спортзал вроде как. А раньше и принимали тут же. У нас такой маленький коридор был — зимой там температура до ноля опускалась. А сейчас — посмотрите, какая у нас красота! Тепло, можно спокойно людей принимать, — рассказывает она.

Так выглядит ФАП, которого так ждут в Крутишке

Так выглядит ФАП, которого так ждут в Крутишке

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В ФАПе поселка Грибного есть санитарная и процедурная комнаты, а также несколько кабинетов врачей

В ФАПе поселка Грибного есть санитарная и процедурная комнаты, а также несколько кабинетов врачей

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В этом месяце в ФАПе ожидают приезда врача-терапевта из райцентра

В этом месяце в ФАПе ожидают приезда врача-терапевта из райцентра

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В белоснежных комнатах ФАПа есть просторный холл, несколько кабинетов врачей и рабочая комната. На одной из дверей висит расписание терапевта и гинеколога — специалисты сюда стараются приезжать каждый месяц.

— Мы очень довольны, уже, если честно, и не ждали, что ФАП появится, — делится фельдшер. — А в Крутишке что, разве нет? Странно. Вон у нас в Майском года, наверное, три назад такой большой ФАП построили, но там и село больше — тысяча человек, не меньше. У нас-то всего 329 человек живет. В Майском два фельдшера — детский и взрослый, и санитарочка. Так у них ФАП совсем другой, очень много помещений, даже душевая кабина есть. Но у нас всё равно лучше...

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