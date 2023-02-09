«Всё сыпалось… люди кричали в окна»: как новосибирцы переживали взрыв газа и обрушение подъезда в доме — репортаж НГС

«У меня там в доме мама»

На перекрестке Железнодорожной и Линейной поперек дороги стоят автомобили ГИБДД с включенными мигалками. Не то чтобы движение было перекрыто: всех, кто хочет уехать — выпускают. А вот проехать к месту ЧП — уже невозможно. Чуть дальше — еще один экипаж, для тех, кто выбрался из дворов.



— Проезда нет, — вежливо, но твердо говорит один из полицейских мужчине за рулем огромного черного кроссовера.



— У меня там в доме мама!



— Да вы не проедете, — устало увещевает его патрульный.

