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Тема дняПо делу о взрыве газа задержаны двое
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«Всё сыпалось… люди кричали в окна»: как новосибирцы переживали взрыв газа и обрушение подъезда в доме — репортаж НГС

Из-за взрыва газа в доме обрушились два подъезда, погибли по крайней мере семь человек

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Взрыв прогремел в 07:39 утра 9 февраля

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Рано утром 9 февраля на улице Линейной прогремел взрыв, или, согласно терминологии МЧС, «хлопок газа», а за ним последовал пожар, который не удалось полностью потушить и спустя 12 часов после ЧП. Большая часть жителей дома если и не спала, то еще не успела уйти на работу или учебу — люди оказались под руинами. Уже известно о восьмерых погибших, судьба семерых еще неизвестна. Корреспондент НГС Анна Скок провела на месте трагедии несколько часов. Читайте хронику страшного дня в ее репортаже.

«У меня там в доме мама»

На перекрестке Железнодорожной и Линейной поперек дороги стоят автомобили ГИБДД с включенными мигалками. Не то чтобы движение было перекрыто: всех, кто хочет уехать — выпускают. А вот проехать к месту ЧП — уже невозможно. Чуть дальше — еще один экипаж, для тех, кто выбрался из дворов.

— Проезда нет, — вежливо, но твердо говорит один из полицейских мужчине за рулем огромного черного кроссовера.

— У меня там в доме мама!

— Да вы не проедете, — устало увещевает его патрульный.

— Да я проеду! Я налево и дворами!!!

Он почти кричит.

Третий подъезд сложился, как карточный домик, соседний, второй, частично разрушился

Третий подъезд сложился, как карточный домик, соседний, второй, частично разрушился

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С момента взрыва прошло больше получаса, но из разлома на крыше всё еще вырывается открытый огонь. Дым густой, белый, валит почти вертикально вверх, унося с собой и запах гари: на улице морозно.

Во дворе становится окончательно ясно, что это не обычный пожар. Третий, расположенный в самой середине дома подъезд распустился во двор обломками панелей. Со стороны вывороченный бетон и почти неподвижные клубы дыма напоминают диораму. Похоже, так мозг защищается от понимания, что этот дом — настоящий и жилой.

Пять подъездов. Пять этажей. И по три квартиры на каждой площадке.

Спасатели эвакуировали из дома 50 человек, еще нескольким помогли вылезти из окон соседи

Спасатели эвакуировали из дома 50 человек, еще нескольким помогли вылезти из окон соседи

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— Соблюдайте ТБ, — говорит сотрудник МЧС коллегам в рацию. — Если есть риск обрушения, дальше — не ходите.

Выслушивает неразборчивый ответ, глубоко вдыхает — явно хочет сказать что-то более емкое и, замечая рядом журналистов, повторяет:

— Соблюдайте технику безопасности!

В любой момент пятый этаж над вторым подъездом — а именно там работают спасатели газодымозащитного звена — может обрушиться.

Энергетики перекрывают теплоснабжение домов на Линейной, не обращая внимания на первое извлеченное из-под завалов тело погибшего

Энергетики перекрывают теплоснабжение домов на Линейной, не обращая внимания на первое извлеченное из-под завалов тело погибшего

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Взрыв прогремел в 07:39. Кто-то из жильцов спал, кто-то собирался на работу или учебу.

— [Когда всё началось], я уже встала, наверно, поэтому так быстро и среагировала, — рассказывает жительница рухнувшего дома Яна. — А дети спали.

Она стоит в коридоре местной школы «Журавушка». Здесь развернули пункт обогрева, следователи опрашивают сотрудников управляющей компании, газовиков и выживших. Старшеклассники сносят в классы на первом этаже диваны — для силовиков, психологов МЧС, прокуроров… и жителей дома.

— У меня дети начали одеваться, а я подошла и в окно выглянула. Думала, вдруг реально землетрясение, дома рушатся. Я открыла балкон, увидела, что нет полностью подъезда, и начала детей торопить, — говорит Яна.

Жителей рухнувшего дома собрали в школе <nobr class="_">№ 85</nobr>

Жителей рухнувшего дома собрали в школе № 85

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Тех, кто дошел до школы и находится в ней сейчас, можно назвать счастливчиками: еще утром спасатели вывели из уцелевших квартир 50 человек, кого-то вытащили из дома неравнодушные соседи.

Геннадий Поляков, живущий в соседнем 41-м доме, задержался, потому что из-за мороза не завелась его машина. Они с женой сначала решили, что под окнами взорвался автомобиль, а когда мужчина понял, что всё еще хуже, долго не раздумывая, выбежал на улицу:

— Десятка полтора с нашей стороны (со стороны первого подъезда дома № 39. — Прим. ред.) точно. Понимаете, я не видел, сколько нас точно было: дым перекрывал тех, кто подбежал с другой стороны, а нас человек 15 точно было. Пытались вытаскивать из окон людей, вытащить смогли точно женщину с первого этажа. Выше плиты шатались, третий подъезд рухнул полностью, а во втором проходы были завалены, — говорит новосибирец.

К счастью, добровольцам хватило трезвости ума не пытаться лезть выше, а на место подоспели первые профессиональные спасатели со спецтехникой и штурмовыми лестницами. В противном случае количество жертв только увеличилось бы.

В пункте обогрева, расположенном в ближайшей школе, работают психологи МЧС и следственная группа

В пункте обогрева, расположенном в ближайшей школе, работают психологи МЧС и следственная группа

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Те, кто узнал о беде позже, несут в школу еду и теплые вещи.

— Вот курточка совсем новая, шикарная, штаны к ней. У меня ребенок вырос, а вдруг у кого такой малыш? — Наталия Вязникова расхваливает зимний костюмчик для ребенка, кофту племянника и собственноручно сшитые кофты, как будто оправдывается, что одежда не новая.

Женщина живет неподалеку и прибежала в школу в начале девятого, как только узнала о трагедии на Линейной. Сначала собрала одежду дома, потом написала о сборе в родительской группе детского сада, в рабочем чате… Кажется, так делает каждый, кто решил помочь: спустя час после разговора с Наталией одежду перестают принимать.

Никто из семьи и друзей Наталии Вязниковой не стал жертвой ЧП, но женщина решила помочь

Никто из семьи и друзей Наталии Вязниковой не стал жертвой ЧП, но женщина решила помочь

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В другом конце коридора другая женщина разливает по пластиковым стаканчикам чай, будто конвейером передавая его тем, кто протягивает руку.

— Вы волонтер?

— Я? Да нет, я из соседнего дома, — машет она рукой, возвращаясь к пакетикам и кипятку.

В школьных классах тех, кто остался без дома, а также их родных поддерживают психологи МЧС, но им всё же повезло.

В этот самый момент известно уже о восьмерых пострадавших, которые находятся в трех различных больницах с переломами и отравлением угарным газом.

Утром 9 февраля, практически сразу, нашли тела двоих человек.

В МЧС звонят родственники и друзья тех, кого нет ни в школе, ни в списках раненых и погибших. Их фотографии сыплются в редакционный телеграм-чат НГС, сопровождаясь очень похожими сопроводительными письмами:

«Мы не можем ее найти».

«Мужчина ищет жену и дочку, 2 годика».

«Моя девушка осталась в квартире».

«Пожалуйста, помогите».

Под завалами находили не только погибших, но и живых

Под завалами находили не только погибших, но и живых

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Подозрительные лица

Количество техники — не только спасательной, но и других машин спецслужб — переваливает за сотню. Есть даже бульдозеры, на белых кабинах которых непривычно смотрится эмблема МЧС.

— В первый раз за февраль снег чистят, и то не управляшка, а пожарные, — невесело шутит пожилой мужчина, который живет в одном из соседних домов.

Снег сгребают не ради удобства местных: из-за сугробов у злосчастного 39-го дома не могут парковаться огромные специализированные машины. Одновременно спасатели пилят клены напротив второго подъезда. В какофонии работающих пил, генераторов и грохота бетона иногда сложно даже различить, что говорит собеседник.

Шум стихает разом, по команде. Мимо дома проходит девушка в форме МЧС с маленьким умным спаниелем на поводке. Спасатели надеются, что под завалами еще есть живые.

Минута тишины окончена

Минута тишины окончена

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На разборах завалов работает почти 300 человек. Опасное место оцеплено полицейскими и росгвардейцами, которые тем больше становятся похожими на роботов, чем больше начальства и областных чиновников появляется на месте ЧП.

Обычные люди снова несут в школу колбасу, печенье и чай. И еще немного теплой одежды, которая вроде бы не нужна больше, но вдруг пригодится.

Со стороны проезжей части тяжелым машинам проехать проще, и именно там останавливается спецтехника, чтобы подцепить едва держащийся над мешаниной бетонных обломков пятый этаж и обрушить его вниз.

Такие решения принимаются только в одном случае: когда пробравшись в опасное место спасатели скорее станут жертвами, чем могут кого-нибудь спасти.

Через дом № 39 пролегает глубокая расщелина с острыми краями, на треть заполненная бетонными обломками. Впрочем, домом пятиэтажную хрущевку уже официально можно не считать: восстанавливать ее нет смысла. Жильцов переселят.

Дом окончательно разделен на две половины

Дом окончательно разделен на две половины

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Снесут дом окончательно не раньше, чем следователи доберутся до причин трагедии. На Линейную съехалось и областное начальство, и 1-й отдел по расследованию особо важных дел СУ КР области, и криминалисты — в полном составе. Работы группе хватит. Уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек». И, похоже, в деле уже есть подозреваемые.

— Приходили ко мне на прошлой неделе, а как же, — охотно отвечает на вопрос о проверках газового оборудования одна из жительниц крайнего, пятого, подъезда в соседнем 41-м доме, — но мне заранее позвонила председатель [ТСЖ] и сказала: «Предупреди там всех своих соседей, чтобы не пускали никого». Двое мужчин ходили, говорили, что надо проверить счетчики [газа]. Стучались долго. Но я, конечно, им не открыла.

Похожие истории озвучивают и другие пенсионерки: ходили по дому какие-то странные личности, представлялись газовиками. Настойчиво хотели проникнуть в квартиру.

Бабушки с гордостью рассказывают, чьему именно совету (сына, дочки, племянников, участкового, того умного милиционера из телевизора) они последовали, не открыв дверь.

О чем подумала в 7 часов 39 минут Инна Андреевна, думать даже не хочется... но представляется не слишком хорошо

О чем подумала в 7 часов 39 минут Инна Андреевна, думать даже не хочется... но представляется не слишком хорошо

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— А что мне их пускать, я газ много лет назад отключила, — мягко улыбается Инна Андреевна Фабер, отвечая на вопрос, не было ли соблазна впустить в квартиру незваных «проверяющих». — Как раз у меня утечка была, и я испугалась.

Сразу же сообразив, что к ней с такими вопросами могут прийти только мошенники, 86-летняя бабушка успокоилась и почувствовала себя в безопасности.

Ровно на неделю.

— Проснулась от того, что меня хорошо тряхануло и зазвенели стекла. На комоде посмотрела — всё нормально, зеркало — вроде цело…

— Вы сильно испугались?

— Нет, подумалось… всякое, — задумчиво отвечает она.

Инна Андреевна — жительница блокадного Ленинграда.

Стекло на лоджии Инны Андреевны придется менять

Стекло на лоджии Инны Андреевны придется менять

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Ее соседка если и напугалась, то давно забыла о страхе за множеством неприятных, но очень срочных дел.

— Взрыв, стекла полетели, полная квартира дыма, — коротко описывает она свое утро. — Я думала, машина взорвалась: тут же на углу машины ставят. А потом увидела пламя.

Если у Инны Андреевны менять остекление приходится только на лоджии, то здесь целых окон в квартире почитай что и не осталось.

По счастью, в этот момент хозяйка как раз зашла в ванную и не пострадала, как и обе ее собаки.

Пенсионеры предполагают, что как раз на этой неделе лжегазовики могли прийти к их соседям. Похоже, правоохранители с ними солидарны.

Спасатели разбирают завалы. С каждой минутой шансы найти пропавших людей живыми всё меньше

Спасатели разбирают завалы. С каждой минутой шансы найти пропавших людей живыми всё меньше

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В школе молодые мужчины в гражданской одежде показывают жителям 39-го дома портреты подозрительных личностей.

Из-под завалов достают тела двухлетней девочки и ее мамы. Сегодня молодая женщина должна была отметить свой 31-й день рождения.

Зеваки обсуждают, не террористы-диверсанты ли взорвали соседний дом. Но нет, судя по всему — это обычные любители обобрать пенсионеров. В Новосибирск летит министр МЧС Александр Куренков. Спасатели продолжают разбирать завалы.

С наступлением темноты работы не остановились

С наступлением темноты работы не остановились

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На момент выхода этой публикации пожарные обнаружили в развалинах дома № 39 тела восьмерых человек. Среди них оказались жители дома и случайный прохожий, сотрудник метрополитена Александр Дурасов, проходивший мимо. Нашли и живых — как людей, так и животных. Следователи задержали подозреваемых по делу — двоих жителей Омской области, которые обслуживали газовые плиты. Работы на месте ЧП продолжаются уже больше полусуток, теперь при свете прожекторов.

Весь день мы следили за ликвидацией ЧП в режиме онлайн и собрали дайджест самых важных его событий.

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