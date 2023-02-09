«Всё сыпалось… люди кричали в окна»: как новосибирцы переживали взрыв газа и обрушение подъезда в доме — репортаж НГС

Рано утром 9 февраля на улице Линейной прогремел взрыв, или, согласно терминологии МЧС, «хлопок газа», а за ним последовал пожар, который не удалось полностью потушить и спустя 12 часов после ЧП. Большая часть жителей дома если и не спала, то еще не успела уйти на работу или учебу — люди оказались под руинами. Уже известно о восьмерых погибших, судьба семерых еще неизвестна. Корреспондент НГС Анна Скок провела на месте трагедии несколько часов. Читайте хронику страшного дня в ее репортаже.
«У меня там в доме мама»
На перекрестке Железнодорожной и Линейной поперек дороги стоят автомобили ГИБДД с включенными мигалками. Не то чтобы движение было перекрыто: всех, кто хочет уехать — выпускают. А вот проехать к месту ЧП — уже невозможно. Чуть дальше — еще один экипаж, для тех, кто выбрался из дворов.
— Проезда нет, — вежливо, но твердо говорит один из полицейских мужчине за рулем огромного черного кроссовера.
— У меня там в доме мама!
— Да вы не проедете, — устало увещевает его патрульный.
— Да я проеду! Я налево и дворами!!!
Он почти кричит.
С момента взрыва прошло больше получаса, но из разлома на крыше всё еще вырывается открытый огонь. Дым густой, белый, валит почти вертикально вверх, унося с собой и запах гари: на улице морозно.
Во дворе становится окончательно ясно, что это не обычный пожар. Третий, расположенный в самой середине дома подъезд распустился во двор обломками панелей. Со стороны вывороченный бетон и почти неподвижные клубы дыма напоминают диораму. Похоже, так мозг защищается от понимания, что этот дом — настоящий и жилой.
Пять подъездов. Пять этажей. И по три квартиры на каждой площадке.
— Соблюдайте ТБ, — говорит сотрудник МЧС коллегам в рацию. — Если есть риск обрушения, дальше — не ходите.
Выслушивает неразборчивый ответ, глубоко вдыхает — явно хочет сказать что-то более емкое и, замечая рядом журналистов, повторяет:
— Соблюдайте технику безопасности!
В любой момент пятый этаж над вторым подъездом — а именно там работают спасатели газодымозащитного звена — может обрушиться.
Взрыв прогремел в 07:39. Кто-то из жильцов спал, кто-то собирался на работу или учебу.
— [Когда всё началось], я уже встала, наверно, поэтому так быстро и среагировала, — рассказывает жительница рухнувшего дома Яна. — А дети спали.
Она стоит в коридоре местной школы «Журавушка». Здесь развернули пункт обогрева, следователи опрашивают сотрудников управляющей компании, газовиков и выживших. Старшеклассники сносят в классы на первом этаже диваны — для силовиков, психологов МЧС, прокуроров… и жителей дома.
— У меня дети начали одеваться, а я подошла и в окно выглянула. Думала, вдруг реально землетрясение, дома рушатся. Я открыла балкон, увидела, что нет полностью подъезда, и начала детей торопить, — говорит Яна.
Тех, кто дошел до школы и находится в ней сейчас, можно назвать счастливчиками: еще утром спасатели вывели из уцелевших квартир 50 человек, кого-то вытащили из дома неравнодушные соседи.
Геннадий Поляков, живущий в соседнем 41-м доме, задержался, потому что из-за мороза не завелась его машина. Они с женой сначала решили, что под окнами взорвался автомобиль, а когда мужчина понял, что всё еще хуже, долго не раздумывая, выбежал на улицу:
— Десятка полтора с нашей стороны (со стороны первого подъезда дома
К счастью, добровольцам хватило трезвости ума не пытаться лезть выше, а на место подоспели первые профессиональные спасатели со спецтехникой и штурмовыми лестницами. В противном случае количество жертв только увеличилось бы.
Те, кто узнал о беде позже, несут в школу еду и теплые вещи.
— Вот курточка совсем новая, шикарная, штаны к ней. У меня ребенок вырос, а вдруг у кого такой малыш? — Наталия Вязникова расхваливает зимний костюмчик для ребенка, кофту племянника и собственноручно сшитые кофты, как будто оправдывается, что одежда не новая.
Женщина живет неподалеку и прибежала в школу в начале девятого, как только узнала о трагедии на Линейной. Сначала собрала одежду дома, потом написала о сборе в родительской группе детского сада, в рабочем чате… Кажется, так делает каждый, кто решил помочь: спустя час после разговора с Наталией одежду перестают принимать.
В другом конце коридора другая женщина разливает по пластиковым стаканчикам чай, будто конвейером передавая его тем, кто протягивает руку.
— Вы волонтер?
— Я? Да нет, я из соседнего дома, — машет она рукой, возвращаясь к пакетикам и кипятку.
В школьных классах тех, кто остался без дома, а также их родных поддерживают психологи МЧС, но им всё же повезло.
В этот самый момент известно уже о восьмерых пострадавших, которые находятся в трех различных больницах с переломами и отравлением угарным газом.
Утром 9 февраля, практически сразу, нашли тела двоих человек.
В МЧС звонят родственники и друзья тех, кого нет ни в школе, ни в списках раненых и погибших. Их фотографии сыплются в редакционный телеграм-чат НГС, сопровождаясь очень похожими сопроводительными письмами:
«Мы не можем ее найти».
«Мужчина ищет жену и дочку, 2 годика».
«Моя девушка осталась в квартире».
«Пожалуйста, помогите».
Подозрительные лица
Количество техники — не только спасательной, но и других машин спецслужб — переваливает за сотню. Есть даже бульдозеры, на белых кабинах которых непривычно смотрится эмблема МЧС.
— В первый раз за февраль снег чистят, и то не управляшка, а пожарные, — невесело шутит пожилой мужчина, который живет в одном из соседних домов.
Снег сгребают не ради удобства местных: из-за сугробов у злосчастного 39-го дома не могут парковаться огромные специализированные машины. Одновременно спасатели пилят клены напротив второго подъезда. В какофонии работающих пил, генераторов и грохота бетона иногда сложно даже различить, что говорит собеседник.
Шум стихает разом, по команде. Мимо дома проходит девушка в форме МЧС с маленьким умным спаниелем на поводке. Спасатели надеются, что под завалами еще есть живые.
На разборах завалов работает почти 300 человек. Опасное место оцеплено полицейскими и росгвардейцами, которые тем больше становятся похожими на роботов, чем больше начальства и областных чиновников появляется на месте ЧП.
Обычные люди снова несут в школу колбасу, печенье и чай. И еще немного теплой одежды, которая вроде бы не нужна больше, но вдруг пригодится.
Со стороны проезжей части тяжелым машинам проехать проще, и именно там останавливается спецтехника, чтобы подцепить едва держащийся над мешаниной бетонных обломков пятый этаж и обрушить его вниз.
Такие решения принимаются только в одном случае: когда пробравшись в опасное место спасатели скорее станут жертвами, чем могут кого-нибудь спасти.
Через дом
Снесут дом окончательно не раньше, чем следователи доберутся до причин трагедии. На Линейную съехалось и областное начальство, и 1-й отдел по расследованию особо важных дел СУ КР области, и криминалисты — в полном составе. Работы группе хватит. Уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек». И, похоже, в деле уже есть подозреваемые.
— Приходили ко мне на прошлой неделе, а как же, — охотно отвечает на вопрос о проверках газового оборудования одна из жительниц крайнего, пятого, подъезда в соседнем 41-м доме, — но мне заранее позвонила председатель [ТСЖ] и сказала: «Предупреди там всех своих соседей, чтобы не пускали никого». Двое мужчин ходили, говорили, что надо проверить счетчики [газа]. Стучались долго. Но я, конечно, им не открыла.
Похожие истории озвучивают и другие пенсионерки: ходили по дому какие-то странные личности, представлялись газовиками. Настойчиво хотели проникнуть в квартиру.
Бабушки с гордостью рассказывают, чьему именно совету (сына, дочки, племянников, участкового, того умного милиционера из телевизора) они последовали, не открыв дверь.
— А что мне их пускать, я газ много лет назад отключила, — мягко улыбается Инна Андреевна Фабер, отвечая на вопрос, не было ли соблазна впустить в квартиру незваных «проверяющих». — Как раз у меня утечка была, и я испугалась.
Сразу же сообразив, что к ней с такими вопросами могут прийти только мошенники, 86-летняя бабушка успокоилась и почувствовала себя в безопасности.
Ровно на неделю.
— Проснулась от того, что меня хорошо тряхануло и зазвенели стекла. На комоде посмотрела — всё нормально, зеркало — вроде цело…
— Вы сильно испугались?
— Нет, подумалось… всякое, — задумчиво отвечает она.
Инна Андреевна — жительница блокадного Ленинграда.
Ее соседка если и напугалась, то давно забыла о страхе за множеством неприятных, но очень срочных дел.
— Взрыв, стекла полетели, полная квартира дыма, — коротко описывает она свое утро. — Я думала, машина взорвалась: тут же на углу машины ставят. А потом увидела пламя.
Если у Инны Андреевны менять остекление приходится только на лоджии, то здесь целых окон в квартире почитай что и не осталось.
По счастью, в этот момент хозяйка как раз зашла в ванную и не пострадала, как и обе ее собаки.
Пенсионеры предполагают, что как раз на этой неделе лжегазовики могли прийти к их соседям. Похоже, правоохранители с ними солидарны.
В школе молодые мужчины в гражданской одежде показывают жителям 39-го дома портреты подозрительных личностей.
Из-под завалов достают тела двухлетней девочки и ее мамы. Сегодня молодая женщина должна была отметить свой 31-й день рождения.
Зеваки обсуждают, не террористы-диверсанты ли взорвали соседний дом. Но нет, судя по всему — это обычные любители обобрать пенсионеров. В Новосибирск летит министр МЧС Александр Куренков. Спасатели продолжают разбирать завалы.
На момент выхода этой публикации пожарные обнаружили в развалинах дома
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