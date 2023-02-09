Всех жильцов дома на Линейной расселят после взрыва — им купят новое жилье за счет бюджета области

Дом на Линейной, 39, где 9 февраля взорвался газ, восстанавливать не будут. Всех жильцов расселят.
— Поручил правительству региона совместно с мэрией города Новосибирска определить меры социальной поддержки людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Принципиальное решение уже принято — жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены, — написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram-канале.
До расселения люди будут жить в маневренном фонде. Средства на переселение выделят из областного бюджета.
Газ в доме взорвался около 08:00, в результате обрушился один из подъездов. 1 человек погиб, судьба 11 жильцов неизвестна. Мы собираем всё, что известно о трагедии, в онлайн-трансляции и специальном сюжете.