«Судьба 11 человек неизвестна»: число пострадавших при взрыве газа на Линейной увеличилось

— Сейчас находятся 35 человек здесь. В доме прописаны 117 человек. Есть нюансы, потому что отдельные квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по телефонному обзвону и поиску людей. Пока 11 человек судьба неясна. 11 человек находятся в больницах. Один смертельный случай, — сообщил Анатолий Локоть.

