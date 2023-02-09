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Тема дняСтало известно, кто поставлял газ в рухнувший дом
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Взрыв газа на Линейной

«Судьба 11 человек неизвестна»: число пострадавших при взрыве газа на Линейной увеличилось

В доме прописаны 117 человек

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Сейчас в пункте временного размещения находятся 35 человек

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Число пострадавших при взрыве газа на Линейной увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На базе школы № 85 сейчас развернут пункт временного размещения.

— Сейчас находятся 35 человек здесь. В доме прописаны 117 человек. Есть нюансы, потому что отдельные квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по телефонному обзвону и поиску людей. Пока 11 человек судьба неясна. 11 человек находятся в больницах. Один смертельный случай, — сообщил Анатолий Локоть.

Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело. Под завалами могут находиться еще как минимум три человека.

Появилось видео момента взрыва.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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