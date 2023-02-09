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Тема дняЖенщина погибла в свой день рождения при взрыве
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Взрыв газа на Линейной

Сибирячка погибла в день рождения вместе с 2-летней дочерью при взрыве дома — каким был ее последний пост

Сегодня ей исполнялся 31 год

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Сибирячка погибла сегодня утром

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В Новосибирске при взрыве газа в доме по улице Линейной вместе с 2-летней дочерью погибла местная жительница Надежда Белик. Сегодня, 9 февраля, у женщины был день рождения. Ей исполнился 31 год.

Сначала спасатели обнаружили под завалами тело женщины, а затем и 2-летней девочки.

На ее странице в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Надежда была сотрудницей компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»). НГС отправил запрос в компанию, чтобы уточнить эту информацию.

Женщина часто выкладывала фотографии с дочкой и мужем на своей странице. И последний ее пост также был посвящен семье.

— Вот так и встретили мы новый, 2023 год. Совместного фото не получилось, — написала женщина, сопроводив запись радостным смайликом.

Надежда сегодня должна была праздновать день рождения

Надежда сегодня должна была праздновать день рождения

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Последний свой пост женщина посвятила семье

Последний свой пост женщина посвятила семье

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Надежда часто гуляла с дочерью

Надежда часто гуляла с дочерью

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Муж погибшей был на месте ЧП. Ему потребовалась медицинская психологическая помощь.

Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким погибших.

В Новосибирске ищут 22-летнюю Анну Нечуятову, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной.

Появилось видео момента взрыва.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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