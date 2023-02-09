Сибирячка погибла в день рождения вместе с 2-летней дочерью при взрыве дома — каким был ее последний пост

В Новосибирске при взрыве газа в доме по улице Линейной вместе с 2-летней дочерью погибла местная жительница Надежда Белик. Сегодня, 9 февраля, у женщины был день рождения. Ей исполнился 31 год.
Сначала спасатели обнаружили под завалами тело женщины, а затем и 2-летней девочки.
На ее странице в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Надежда была сотрудницей компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»). НГС отправил запрос в компанию, чтобы уточнить эту информацию.
Женщина часто выкладывала фотографии с дочкой и мужем на своей странице. И последний ее пост также был посвящен семье.
— Вот так и встретили мы новый, 2023 год. Совместного фото не получилось, — написала женщина, сопроводив запись радостным смайликом.
Муж погибшей был на месте ЧП. Ему потребовалась медицинская психологическая помощь.
Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким погибших.
В Новосибирске ищут 22-летнюю Анну Нечуятову, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной.
Появилось видео момента взрыва.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.