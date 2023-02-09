Сибирячка погибла в день рождения вместе с 2-летней дочерью при взрыве дома — каким был ее последний пост

Женщина часто выкладывала фотографии с дочкой и мужем на своей странице. И последний ее пост также был посвящен семье.

— Вот так и встретили мы новый, 2023 год. Совместного фото не получилось, — написала женщина, сопроводив запись радостным смайликом.