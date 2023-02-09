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СрочноПо делу о взрыве газа задержаны двое
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Важные новости о последствиях взрыва газа в доме на Линейной — вечерний дайджест

Спасатели разбирают завалы с помощью специальной техники

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На месте трагедии работают около сотни сотрудников МЧС

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Экстренные службы продолжают работать на месте взрыва газа в доме № 39 по улице Линейной. Редакция НГС собрала самые важные новости о ЧП, актуальные на данный момент:

  • в Минздраве официально подтвердили, что в результате происшествия погибли семь человек, среди них — 80-летняя пенсионерка и двухлетняя девочка;
  • в числе погибших также оказался сотрудник Новосибирского метрополитена Александр Дурасов — во время взрыва он шел мимо дома на работу;
  • в стационарах остаются семь пострадавших, состояние двух из них медики оценивают как тяжелое;
  • двух человек на момент публикации уже выписали;
  • спасатели используют тяжелую технику при разборе завалов. Машину, которая была припаркована у дома, переместили при помощи подъемного крана;
  • часть жильцов дома расселили в филиалы «Обские зори» и «Лунный камень» Городского центра активного долголетия и реабилитации, сообщают в мэрии;
  • на место трагедии прибыл министр МЧС России Александр Куренков;
  • по делу о взрыве задержали двух омичей.

НГС продолжает следить за происшествием в онлайн-трансляции.

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