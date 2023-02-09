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Тема дняЖенщина погибла в свой день рождения при взрыве
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Взрыв газа на Линейной

«Шел мимо дома на работу»: из-за взрыва газа погиб случайный прохожий — сотрудник Новосибирского метрополитена

Александра Дурасова достали из-под завалов

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Александр работал в метрополитене

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Сотрудник Новосибирского метрополитена Александр Дурасов погиб при взрыве газа в доме на Линейной.

— Он шел мимо дома на работу. Когда извлекли тело, у него обнаружили пропуск, позвонили в метрополитен и сообщили, что достали тело из-под завалов, — объяснила знакомая мужчины. — Мне позвонил бывший муж и рассказал о его смерти, это наш общий друг. Александр был поэтом.

Александр был творческим человеком

Александр был творческим человеком

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В Новосибирском метрополитене подтвердили, что погибший Александр Дурасов их сотрудник, и попросили отправить официальный запрос. Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

В Новосибирске при взрыве газа в доме по улице Линейной вместе с 2-летней дочерью погибла местная жительница Надежда Белик. Сегодня, 9 февраля, у женщины был день рождения. Ей исполнился 31 год.

В Новосибирске ищут 22-летнюю Анну Нечуятову, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной.

Появилось видео момента взрыва.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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