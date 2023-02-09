«Шел мимо дома на работу»: из-за взрыва газа погиб случайный прохожий — сотрудник Новосибирского метрополитена

Сотрудник Новосибирского метрополитена Александр Дурасов погиб при взрыве газа в доме на Линейной.

— Он шел мимо дома на работу. Когда извлекли тело, у него обнаружили пропуск, позвонили в метрополитен и сообщили, что достали тело из-под завалов, — объяснила знакомая мужчины. — Мне позвонил бывший муж и рассказал о его смерти, это наш общий друг. Александр был поэтом.