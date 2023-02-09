«Шел мимо дома на работу»: из-за взрыва газа погиб случайный прохожий — сотрудник Новосибирского метрополитена

Сотрудник Новосибирского метрополитена Александр Дурасов погиб при взрыве газа в доме на Линейной.
— Он шел мимо дома на работу. Когда извлекли тело, у него обнаружили пропуск, позвонили в метрополитен и сообщили, что достали тело из-под завалов, — объяснила знакомая мужчины. — Мне позвонил бывший муж и рассказал о его смерти, это наш общий друг. Александр был поэтом.
В Новосибирском метрополитене подтвердили, что погибший Александр Дурасов их сотрудник, и попросили отправить официальный запрос. Редакция НГС обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
В Новосибирске при взрыве газа в доме по улице Линейной вместе с
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Появилось видео момента взрыва.
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