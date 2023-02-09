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Взрыв газа на Линейной

Куда развозят новосибирцев, которые остались без дома из-за взрыва газа на Линейной — объясняет мэрия

Сейчас известно о пяти погибших

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Работы на месте ЧП продолжаются

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В Новосибирске жильцов дома на Линейной, где прозвучал взрыв газа развозят в санатории. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— Часть жильцов дома на Линейной, 39 расселена в том числе в филиалы «Обские зори» и «Лунный камень» Городского центра активного долголетия и реабилитации, — сообщили в мэрии Новосибирска. — Для оказания необходимой помощи каждому человеку на месте работают специалисты управления социальной поддержки населения Департамента по социальной политике и отдела социальной поддержки населения Центрального округа города Новосибирска.

Сотрудник Новосибирского метрополитена Александр Дурасов погиб при взрыве газа в доме на Линейной.

В Новосибирске ищут 22-летнюю Анну Нечуятову, которая была в квартире, когда произошел взрыв газа в жилом доме на Линейной.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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