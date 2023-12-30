«С Новым годом! Пошел на фиг»: что творится в супермаркетах накануне праздника — репортаж НГС

Вы — счастливчик, если полностью готовы к празднованию Нового года, который уже вот-вот наступит. Праздничные хлопоты обычно делят людей на два типа: позитивно поздравляющих с наступающим и тех, к кому лучше не подходить, а то убьет. Собственно, похожее происходит и в супермаркетах города: новосибирцы закупают продукты, напитки и прочее необходимое к главной ночи года. Корреспонденты НГС решили заглянуть в «Ашан» в «Сибирском молле»: докладываем обстановку и рассказываем, что покупают горожане к праздничному столу и какие суммы тратят.
На место событий мы приехали днем 29 декабря, чем смогли себя обезопасить от очередей и пустых полок. Полагаем, подобная картина нарисуется к вечеру, усилится завтра и достигнет пика 31 декабря, когда люди массово помчатся в магазины докупать забытые зеленый горошек, нарезки, хлеб и прочие продукты.
Кто-то по старинке ходит по магазину с бумажным списком: сосредоточенная женщина вычеркивает ручкой то, что только что нашла, за ней следом с уныло-скучающим видом катит тележку муж.
Заветное: «Не ешь, это на Новый год» совсем скоро сменится на «Ешь быстрее, а то испортится». Готовить по-немногу в нашей стране не принято: стол обязательно ломится от салатов, закусок, горячего.
— Буду запекать грудинку в духовке. Вот как раз пришла за мясом. А так — все самое традиционное: салаты, закуски. Вместе с подарками потрачено уже около 15 тысяч рублей. Цены выросли, но они давно выросли, я не считаю — покупаю то, что нужно, — рассказывает Елена.
Корзины покупателей «Ашана» наполнены самыми разными продуктами: в основном люди покупают колбасы, мясо и сыры в нарезке.
Немало места занимает и алкоголь: полки еще не пусты, но изрядно поредели — особенно с игристым. Что удивительно: не самый приятный на вкус (не только по нашему мнению) напиток Santo Stefano пользуется популярностью: вопрос не то цены (239 рублей), не то нарядной упаковки? Замечен массовый закуп туалетной бумаги и бумажных полотенец: у каждого третьего покупателя батареи рулонов — праздники длинные, пригодится.
Настроения местами агрессивные до оскорблений: что ж, мы понимаем и все равно с улыбкой поздравляем с наступающим. Проклятия в свой адрес получать неприятно, но урок усвоен: по лицу определяем, нахамит нам следующий человек или улыбнется.
Анжелика нам улыбнулась и рассказала, что основной закуп продуктов у нее запланирован на завтра. Каждый год сибирячка старается придумывать что-то новое для новогоднего стола — в этом году акцент на легкие блюда.
— Тяжелый плотный стол уже поднадоел. Сделаем закуски: бутерброды, тарталетки, канапе. Компания у нас маленькая, год был тяжелый, размаха не хотим. Думаю, 5–7 тысяч рублей потратим — у всех же по-разному, смотря какое качество продуктов, — говорит женщина.
Гуляя между полок и наблюдая за покупателями, мы встречаем женщину с огромной тележкой. Оказывается, она собирает сына в Казахстан и покупает продукты в масштабном количестве.
— Там все в два раза дороже. Мясо за 900 рублей, представляете? Здесь ему корзину собираю, — сообщает она.
Ажиотажа, как показывают в кино, нет. Никто не спорит из-за единственного ананаса, оставшегося на полке, не устраивает драк, не ворует банку с горошком. Люди молча рассредоточились по территории, каждый занят своими делами.
— Никогда не считаю, сколько денег потратила, цены не сравниваю, но по ощущениям продукты подорожали на 30%, — рассказывает Светлана. — В Новый год у нас все просто: бутерброды с икрой, мандарины, коньяк, шампанское. Ужин у нас пораньше, а празднуем мы уже 1 января.
Скопление людей во фруктовом отделе — выбирают мандарины из ассортимента, приличного вида, не раздавленные.
— Дежурный салат под шубой, пельменьки, отбивнушки, голубцы — любят их у нас в семье, — рассказывает о своих покупках женщина.
— С 25 числа около 30 тысяч рублей ушло. Ничего не купили, так, по мелочи, — присоединяется вторая. — На садик сдавали. Ничего не делают для детей, все сами родители: покупали ёлку, нанимали Деда Мороза. Подарки не детям дарим, а персоналу, воспитателям. Я с этим вопросом в мэрию хочу обратиться. Дети каждую неделю в театр должны ходит, а спрашиваешь ребенка: он — не помню. Сладких подарков тоже не было.
Некоторые рассеянно блуждали в сезонном отделе, выбирая мишуру, докупая подарки. У встреченной нами женщины был настолько уставший вид, что красиво упакованную коробочку с шампунем и гелем для душа она положила мимо корзины. А вот молодое поколение выглядит бодро: ребята, с виду студенты, наперебой обсуждали количество банок пива, необходимое на 1 января.
Проблемы взрослых — подорожавшие яйца. Возмущение, негодование — а что делать? Ингредиент входит в состав большинства классических новогодних салатов. Раскуплено почти всё, даже при ценнике в 199 рублей.
— Новый год отмечаем дома с семьей. Каждый год стараемся готовить что-нибудь новое, в этот раз будем запекать индейку, сделаем салат «Гранатовый браслет», плюс овощи, нарезка: мясо и сыр. Цены сильно изменились в сравнении с прошлым годом, но я не считала. Уже все куплено, сегодня — так, остатки, — делится Инга.
— На Новогодний стол ушло уже порядка 10 тысяч рублей. Все подорожало — колбаса, сыр, яйца, — говорит покупательница. — Новогодний стол у нас, наверное, как у всех: оливье, крабовый салат, курицу с картошкой запечем, нарезка из сыров, виноград, мандарины.
Праздничное новогоднее меню удобно тем, что не нужно изобретать велосипед, но если вдруг вы встали в ступор даже при выборе классики, советуем вам пройти наш тест — он поможет вам определиться.
Такая же история с выбором напитков? Мы поможем вам понять, что именно вы хотите выпить — необычный тест на лучшее соответствие характера с алкоголем.
Если вдруг вы еще не купили красную икру, а бутерброд хочется — рассказываем, как выбрать приличную.
Не лишними будут и советы о том, как не потратить всю зарплату разом и остаться без денег в январе.
Еще про Новый год
Ёлки зеленые! Проверьте, хорошо ли вы помните самую долгую новогоднюю комедию — праздничный тест.
Котики пошли в атаку: как питомцы реагируют на новогодние елки — забавные фото и истории новосибирцев.
Это ли не чудо? Читатели НГС поделились удивительными историями, которые произошли с ними под Новый год.