«С Новым годом! Пошел на фиг»: что творится в супермаркетах накануне праздника — репортаж НГС

Кто-то по старинке ходит по магазину с бумажным списком: сосредоточенная женщина вычеркивает ручкой то, что только что нашла, за ней следом с уныло-скучающим видом катит тележку муж.



Заветное: «Не ешь, это на Новый год» совсем скоро сменится на «Ешь быстрее, а то испортится». Готовить по-немногу в нашей стране не принято: стол обязательно ломится от салатов, закусок, горячего.

— Буду запекать грудинку в духовке. Вот как раз пришла за мясом. А так — все самое традиционное: салаты, закуски. Вместе с подарками потрачено уже около 15 тысяч рублей. Цены выросли, но они давно выросли, я не считаю — покупаю то, что нужно, — рассказывает Елена.