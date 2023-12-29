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Новый год — 2024 в НовосибирскеОбзор

Котики пошли в атаку: как питомцы реагируют на новогодние елки — забавные фото и истории новосибирцев

В подборке много котиков и один неугомонный пес

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На фото видно, что котам все нравится

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До Нового года остались считанные дни, а это значит, что большинство новосибирцев поставили и нарядили дома елки. Наступает непростое время для владельцев домашних питомцев: и коты, и собаки часто проявляют интерес к таким ярким предметам. Смотрим забавные фото новосибирцев.

Нашу подборку открывает очень милое и атмосферное видео.

— В корзинке спит Куся. Важный и спокойный кот, которому «этот мир понятен». А в елке сидит маленькая кошечка Буся, она готова в ней жить, играть шариками и лазать по стволу 24/7, — объяснил читательница НГС Вера.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС Вера

Буся готова «жить в елке»

Буся готова «жить в елке»

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Оказалось, что новосибирцы любят наряжать не только ёлки, но и своих питомцев.

Какой яркий свитерочек!

Какой яркий свитерочек!

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Очень уютное фото

Очень уютное фото

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— Нашего кота зовут Марсик. К ёлочке относится бережно, предпочитает лежать на пледике вместо ёлочки, — отметила читательница НГС Елена.

Марсик на елочку не нападает

Марсик на елочку не нападает

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Кот Боб шикарен и знает это

Кот Боб шикарен и знает это

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— Знакомьтесь, это Дымок. И он уже переселил ёлку на лоджию. Белку-переростка ёлочка не выдержала, — отметила читательница НГС Татьяна.

Дымок выселил елку из квартиры

Дымок выселил елку из квартиры

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— Марселю два года, метис британца. Для нападений он уже слишком серьезный. Но мы всегда страхуемся — елку привязываем за макушку, игрушки — только пластик, мишуры нет, — объяснила читательница НГС Светлана.

Раньше Марсель атаковал елку, теперь предпочитает более спокойное времяпровождение

Раньше Марсель атаковал елку, теперь предпочитает более спокойное времяпровождение

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Настоящий хищник умеет ждать

Настоящий хищник умеет ждать

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— Кота зовут Сухарик. Из хулиганств только игрушки и бантики с елки побольше может украсть и утащить, а так относится с уважением к елочкам, — уверяет София, хозяйка очаровательного Сухарика. — Но если под елкой появляются подарочные пакеты или коробки, то они будут уничтожены.

Сухарик иногда ворует игрушки с большой елки. Этот котик — гроза подарочных пакетов и коробочек

Сухарик иногда ворует игрушки с большой елки. Этот котик — гроза подарочных пакетов и коробочек

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— Нашего кота зовут Элвис. Елку не трогает, а вот гирлянду недавно грызанул, — посетовала читательница НГС Екатерина.

Найдите Элвиса на фото

Найдите Элвиса на фото

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Очень любопытный кот

Очень любопытный кот

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Мурз ведет себя прилично

Мурз ведет себя прилично

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Снежок тоже хороший котик

Снежок тоже хороший котик

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— Лерой не лазает по ёлке, но он проскакал вокруг и разорвал 4 гирлянды! Лучший мой подарочек, — объяснила читательница НГС Алена.

Елка пока стоит — вопреки беготне Лероя: он не нападает на ёлку, он тыгыдыкает вокруг и сносит ее

Елка пока стоит — вопреки беготне Лероя: он не нападает на ёлку, он тыгыдыкает вокруг и сносит ее

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Во время аномальных морозов в начале декабря мы попросили наших читателей рассказать, как их питомцы справляются с холодом — посмотрите на этих уютных котов и собак.

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