Котики пошли в атаку: как питомцы реагируют на новогодние елки — забавные фото и истории новосибирцев

До Нового года остались считанные дни, а это значит, что большинство новосибирцев поставили и нарядили дома елки. Наступает непростое время для владельцев домашних питомцев: и коты, и собаки часто проявляют интерес к таким ярким предметам. Смотрим забавные фото новосибирцев.
Нашу подборку открывает очень милое и атмосферное видео.
— В корзинке спит Куся. Важный и спокойный кот, которому «этот мир понятен». А в елке сидит маленькая кошечка Буся, она готова в ней жить, играть шариками и лазать по стволу 24/7, — объяснил читательница НГС Вера.
Оказалось, что новосибирцы любят наряжать не только ёлки, но и своих питомцев.
— Нашего кота зовут Марсик. К ёлочке относится бережно, предпочитает лежать на пледике вместо ёлочки, — отметила читательница НГС Елена.
— Знакомьтесь, это Дымок. И он уже переселил ёлку на лоджию. Белку-переростка ёлочка не выдержала, — отметила читательница НГС Татьяна.
— Марселю два года, метис британца. Для нападений он уже слишком серьезный. Но мы всегда страхуемся — елку привязываем за макушку, игрушки — только пластик, мишуры нет, — объяснила читательница НГС Светлана.
— Кота зовут Сухарик. Из хулиганств только игрушки и бантики с елки побольше может украсть и утащить, а так относится с уважением к елочкам, — уверяет София, хозяйка очаровательного Сухарика. — Но если под елкой появляются подарочные пакеты или коробки, то они будут уничтожены.
— Нашего кота зовут Элвис. Елку не трогает, а вот гирлянду недавно грызанул, — посетовала читательница НГС Екатерина.
— Лерой не лазает по ёлке, но он проскакал вокруг и разорвал 4 гирлянды! Лучший мой подарочек, — объяснила читательница НГС Алена.
Во время аномальных морозов в начале декабря мы попросили наших читателей рассказать, как их питомцы справляются с холодом — посмотрите на этих уютных котов и собак.