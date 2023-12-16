Надо было откладывать с сентября. Или нет? Как не потратить все деньги на Новый год — советы от экспертов

— Январь — это мертвый сезон во многих бизнесах. Потому что в декабре все судорожно стараются выполнить заказы, закрыть год, получить годовую прибыль, всё закрыть, а в январе мы расслабляемся, — отмечает финансовый консультант.

Например, чтобы комфортно пережить январь, Ирина начинает откладывать с сентября. Она не тратит всю прибыль, а откладывает наперед. Так получается личный запас на траты по коммунальным счетам, кредитам, на еду и детей.

К советам Ирины Сажениной присоединяется и финансовый консультант Андрей Романьков. По его мнению, лучше, когда у вас есть постоянный семейный бюджет. Но в случае с новогодними праздниками можно составить отдельную смету.