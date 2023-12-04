Сборка за 5 минут: НГС изучил ассортимент искусственных елок в магазинах — нашлись те, что стоят больше 50 тысяч

По традиции в обзоре присутствует «Леруа Мерлен». Пластиковый елочный базар расположен здесь прямо возле касс — это десятки деревьев разного размера, тут же подставки. Можно пощупать, прикинуть высоту, а заодно купить гирлянду и игрушки — всё в одном месте, елка под ключ. Ну или просто побродить, чтобы поймать то самое неуловимое новогоднее настроение.



Желательно сразу определиться с типом елки. Самые дорогие, прочные, красивые — полностью литые (то есть из очень плотного полиэтилена, без всяких пленок). Подешевле и попроще — смешанные (ветки литые, плюс ветки из пленки ПВХ) и самый бюджетный вариант — все ветки из ПВХ. Главное достоинство елок из ПВХ — дешевизна, а главный недостаток — непрактичность. Елки из ПВХ смотрятся неплохо, они мягкие и пушистые, но со временем могут осыпаться.

