Сборка за 5 минут: НГС изучил ассортимент искусственных елок в магазинах — нашлись те, что стоят больше 50 тысяч

Искусственные елки — тема не сильно зажигательная, но точно практичная. Особенно для тех, кому не хочется ходить по елочным базарам в поисках той самой «красавицы», но ждет праздник, который должен прийти в дом. Плюс ко всему искусственная елка экономит время (не надо ехать выбирать — достал, поставил, улыбнулся) и снижает градус напряжения в новогодней суете. НГС подготовил обзор искусственных елок — цены, магазины и советы эксперта покупателям.
Итак, вы решились на искусственную елку. Экологично, практично, экономно — во всяком случае, в плане времени. В преддверии праздника искусственные елки продают повсюду — от рынков и мегамаркетов до детских магазинов и специализированных бутиков.
По традиции в обзоре присутствует «Леруа Мерлен». Пластиковый елочный базар расположен здесь прямо возле касс — это десятки деревьев разного размера, тут же подставки. Можно пощупать, прикинуть высоту, а заодно купить гирлянду и игрушки — всё в одном месте, елка под ключ. Ну или просто побродить, чтобы поймать то самое неуловимое новогоднее настроение.
Желательно сразу определиться с типом елки. Самые дорогие, прочные, красивые — полностью литые (то есть из очень плотного полиэтилена, без всяких пленок). Подешевле и попроще — смешанные (ветки литые, плюс ветки из пленки ПВХ) и самый бюджетный вариант — все ветки из ПВХ. Главное достоинство елок из ПВХ — дешевизна, а главный недостаток — непрактичность. Елки из ПВХ смотрятся неплохо, они мягкие и пушистые, но со временем могут осыпаться.
Примерный порядок цен: ель из ПВХ с шишками высотой 150 см — 1596 рублей, ель с шишками, заснеженная (литая и ПВХ), высота 150 см — 8690 рублей. За
Совет — обращайте внимание на диаметр. Магазин большой, там кажется, что елочки миниатюрные. В квартире елка может занять половину комнаты, перекрыть дверь на балкон, заслонить экран телевизора и быстро надоесть.
В этом году мы заглянули в отдельный елочный бутик на Железнодорожной (как сказали в магазине, они работает уже восемь лет). Здесь всё по делу — только елки, консультанты говорят, что настроены на диалог. Всё расскажут, покажут. Елки российского производства, как уточнили в магазине, — из Московской области.
Размеры разные: 150, 180, 210 см. Консультант обратил внимание на то, что даже в литых елках ствол декорирован пленкой ПВХ. Можно, конечно, полностью отказаться от этого материала и выбрать модель с обычным черным стволом, но смотрится это гораздо хуже.
Цены на ель высотой 210 см колеблются от 20 до 40 тысяч рублей. Есть модели, которые, по словам консультанта, никого не оставляют равнодушным. Например, «Монте» (литая елка высотой 210 см за 31 тысячу рублей), главное ее преимущество — небольшой диаметр — всего 112 см. Для сравнения часто объем елки больше примерно на 20 см. Маленькая (150 см) той же модели будет стоить уже
В магазине детских товаров Rich Family — пластиковый хвойный лес. Удобно, что на ценниках пишут количество веток (это дополнительный ориентир при выборе). Смешанная ель (литье + ПВХ) высотой 180 см российского производства в магазине стоит
Чтобы найти елку мечты, необязательно бродить по магазинам, а потом тащить ее на себе. В век интернета и доставок достаточно знать параметры той самой нужной елки, чтобы ожидания совпали с реальностью.
Управляющая магазином Rich Family Виктория Осипова дала несколько советов по выбору искусственной елки.
— Елки литые можно использовать десятилетиями, с ними ничего не случается. Несколько лет подряд складывать, раскладывать в коробку, в сумке где-то хранить, вешать игрушки, дети будут трогать маленькие, кошки, собаки, — перечисляет Виктория Осипова преимущества литой елки.
По ее словам, важно, какое количество веток на елке. Всё зависит от высоты — если дерево метр восемьдесят, то хотя бы 900 веток должно быть. Тогда елка будет красивая, пышная. Если меньше, то просто потребуется больше украшений, гирлянд. Стандартный размер — это 1000–1200 веток.
Сборка елки сегодня процесс быстрый. Если раньше веточки были по номерам, их нужно было определенным образом прикреплять к стволу по одной. Сейчас она собирается за несколько минут по ярусам.
В обзоре искусственных елок, разумеется, мы упомянем и о настоящих — уже скоро в Новосибирске откроются елочные базары. Журналист НГС Виктор Бобровников поговорил с представителями крупных точек и узнал, по каким ценам будут продавать елки в этом году.