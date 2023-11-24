Меньше базаров, больше цена: новогодние елки и пихты в Новосибирске подорожают на 20–40%

Через неделю-другую в Новосибирске выставят товар продавцы елочных базаров (их называют именно так, хотя торгуют на них пихтой). В преддверии этого журналист НГС обзвонил представителей крупнейших точек, узнал о тенденциях на рынке новогодних деревьев и о том, как изменится их стоимость по сравнению с 2022 годом.
Почем нынче елочка
Все опрошенные НГС владельцы елочных базаров ожидают очередного уменьшения количества точек продаж в Новосибирске — именно такую тенденцию они наблюдают третий сезон подряд.
— Базаров точно будет меньше. Мы наблюдаем уход многих игроков в сферу интернет-торговли через популярные сайты объявлений. Рынок постепенно смещается в сторону такого формата, растет его культура в целом. К счастью, для многих новосибирцев совместный поход за елкой — по-прежнему важный семейный ритуал, — объяснил НГС владелец оптовой базы елок с Гоголя, 204«В».
Торговец заявил о том, что в этом сезоне пихты в розницу будет отпускать на 10–20% дороже, чем в прошлом году — именно на столько подорожали деревья при закупке. Он предположил, что это связано с «доехавшим» подорожанием топлива и автозапчастей. Но это повышение будет не таким ощутимым, как в 2021 году, когда цены взлетели сразу на 50%.
— Молодую пихту мы будем отпускать по цене от 800 рублей, макушки — от пяти до пятнадцати тысяч, — анонсировал расценки собеседник НГС.
О повышении цен рассказали и на других крупных елочных базарах. Владелица базара на Ленинградской, 75 рассказала, что планирует поднять цены примерно на 30% — они составят от 1,5 до 15 тысяч рублей, одно дерево подорожает в среднем на 300 рублей.
— Сейчас же все подорожало: топливо, услуги, аренда… Я спрашивала конкурентов, у них минимум на 20% вырос ценник, — сообщила она.
Собственник другого базара заявил, что цены на пихту не повысит, но есть нюансы.
— Мы будем торговать елочками от 1000 рублей за штуку, цену придержим на уровне прошлогодней. Но качество деревьев за такие деньги будет чуть хуже: то есть менее пушистая или меньшей высоты, чтобы люди могли на свой бюджет что-то выбрать. В целом же все подорожало и для нас, и для конкурентов на 30–40% — именно такой рост я прогнозирую на новосибирских елочных базарах,- заявил владелец базара на Карла Маркса, 1.
Где встанут базары
На момент публикации материала елочные базары работать еще не начали: владельцы намерены стартовать в период со 2 по 10 декабря. Всего же мэрия согласовала установку 32 таких точек в предновогоднее время — мы привели их в одной карте.
Пихту можно будет приобрести на базарах левобережья по адресам: микрорайон Горский, 43; Блюхера, 27; Пархоменко, 26; Курганская, 37а; Колхидская, 11; Зорге, 269; Комсомольская, 10; Ветлужская, 24; Часовая, 1.
На правом берегу точки откроются по адресам: Чапаева, 1; Выборная, 125/1; Большевистская, 52/1; Никитина, 64; Высоцкого, 31/1; Гусинобродское шоссе, 20; более пяти — на Бориса Богаткова, Гоголя, 180 и 33/1, Крылова, 53, Державина, 36в; Ленина,12; Нарымская, 21; Авиастроителей, 1/6, Объединения, 27. Еще три базара будут работать на Дуси Ковальчук.
Несколькими днями ранее корреспондент НГС побывала в больших магазинах города и сделала подборку с самыми красивыми, необычными и недорогими игрушками.