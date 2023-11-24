Меньше базаров, больше цена: новогодние елки и пихты в Новосибирске подорожают на 20–40%

Торговец заявил о том, что в этом сезоне пихты в розницу будет отпускать на 10–20% дороже, чем в прошлом году — именно на столько подорожали деревья при закупке. Он предположил, что это связано с «доехавшим» подорожанием топлива и автозапчастей. Но это повышение будет не таким ощутимым, как в 2021 году, когда цены взлетели сразу на 50%.

— Молодую пихту мы будем отпускать по цене от 800 рублей, макушки — от пяти до пятнадцати тысяч, — анонсировал расценки собеседник НГС.



О повышении цен рассказали и на других крупных елочных базарах. Владелица базара на Ленинградской, 75 рассказала, что планирует поднять цены примерно на 30% — они составят от 1,5 до 15 тысяч рублей, одно дерево подорожает в среднем на 300 рублей.

