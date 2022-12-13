В тайге спилили елочку. Новогодние ели подорожали в Новосибирске — обзор мест и цен (мы нашли даже пихты бизнес-класса)

Оговоримся сразу, что в тексте под елками мы имеем в виду пихты: на улицах Новосибирска торгуют только ими, елок вы точно не найдете, даже не пытайтесь. Но елками народ привык называть любые новогодние деревья, поэтому не будем менять традиции.



Первой точкой, которую мы посетили, стал елочный базар на проезде Автомобилистов, 2/22 (левый берег, Новосибирский район). Цены на пихты стартуют здесь от 1500 рублей.