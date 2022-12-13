В тайге спилили елочку. Новогодние ели подорожали в Новосибирске — обзор мест и цен (мы нашли даже пихты бизнес-класса)

Новогодние елки и пихты в этом году подорожали на 15–20 процентов по сравнению с декабрем 2021 года. При этом еще год назад, когда цены выросли в полтора раза, казалось, что дороже уже не будет. Самих торговых точек мы насчитали меньше чем годом ранее. Журналист НГС объехал правый и левый берега Новосибирска, побывал на Первомайке. Также мы сравнили цены на уличных базарах с оптово-розничным складом.
Оговоримся сразу, что в тексте под елками мы имеем в виду пихты: на улицах Новосибирска торгуют только ими, елок вы точно не найдете, даже не пытайтесь. Но елками народ привык называть любые новогодние деревья, поэтому не будем менять традиции.
Первой точкой, которую мы посетили, стал елочный базар на проезде Автомобилистов, 2/22 (левый берег, Новосибирский район). Цены на пихты стартуют здесь от 1500 рублей.
— Самые красивые елочки разбирают в первую очередь. Количество недорогих и красивых елочек ограничено, поэтому цена на них ближе к Новому году вырастет. Пихты у нас в основном из Кемеровской области, горного Алтая и Хакасии, — говорит сотрудник торговой точки.
Далее — елочный базар у ГУМа на Карла Маркса. Здесь продают макушки пихты.
— Цена — от 1500 рублей, она зависит от густоты пихты, в среднем неплохие варианты уходят за 3000. Наши цены изменились в большую сторону по сравнению с прошлым годом, но незначительно. К Новому году спрос растет с каждым днем: чем ближе к празднику, тем меньше остается выбора и возможности найти елку по низкой цене. Мы привозим их из Кемеровской области, — объясняет торговец.
Едем на Чапаева,1 (Первомайка). Пихты на этом базаре украсили гирляндами, их цены 1500–8000 рублей.
— Цены мы сохранили прошлогодние, и они не изменятся к празднику. Отмечу, что покупатель в первую очередь стал ориентироваться на более бюджетные варианты. Соответственно, такие елочки быстрее продаются, и к концу торговли остаются более дорогие варианты. Мы привозим наших красавиц из питомника Кемеровской области, — говорит торговец пихтами.
Следующая точка — базар на ул. 1905 года (правый берег).
— У нас вы можете купить пихту сибирскую от 1500 рублей. За 1500–2000 — хорошие молодые деревья. От 3000 — макушки взрослых деревьев. Есть и пихты бизнес-класса: они от
Он признает, что цена изменилась в большую сторону по сравнению с прошлым годом. Винит в этом раннее наступление морозов, которые помешали привезти из лесов желаемый объем. Оказывается, в -30 градусов деревья попросту ломаются при заготовке.
Конечной точкой маршрута стала оптово-розничная база на ул. Гоголя, 204в. Цены на молодые пихты здесь начинаются от 800 рублей. Выбор здесь не сравнится с уличным базаром: деревьев действительно много.
— За 2000 мы отдаем макушки взрослых деревьев. Цена с прошлым годом у нас не сильно изменилась, так как мы заготавливаем пихту сами на нашей делянке в тайге. Это делает нас независимыми от цен перекупов. Лапник и ветки у нас идут на приготовление пихтового масла, а стволы деревьев на пиломатериал. Так что производство у нас безотходное. К Новому году цены не вырастут, — говорит сотрудник склада.
Владелец одного их елочных базаров так объяснил НГС рост цен на пихты в 2021–2022 годах:
— Контролирующие органы начали активно прижимать заготовителей, выделять им существенно меньше делянок. Другая причина — взлетела цена на пихтовое масло, в том году литр продавался за 800 рублей, в этом — за 2500 и выше. Поэтому многие попросту переключились на масло: для него не важен внешний вид деревьев, с этим проще, самих елочников стало на порядок меньше именно поэтому: многие перешли в эту отрасль, — говорит владелец базара.
Объезд Новосибирска показал, что количество уличных базаров в Новосибирске значительно уменьшилось: в 2021 году к 13 декабря их было в 1,5–2 раза больше.
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