Куда отнести елку в Новосибирске после новогодних праздников: адреса и способы утилизации

Новогодние праздники подходят к концу, а значит, скоро нужно будет убирать елку до лучших времен. Даже если вы решите сделать это только в марте, рано или поздно от елки все-таки придется избавиться. В этом материале мы расскажем, как избавиться от дерева без вреда для экологии и с пользой для других.
Зоопарк примет, но не у всех
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило принимает у организаций, торгующих новогодними деревьями, непроданные экземпляры.
— Нам 31 декабря уже привезли фуру непроданных остатков с ярмарок. Мы с удовольствием забираем, зверям отдаем, вольеры украшаем. Звонят, конечно, люди — предлагают свои елки после праздников, но мы не берем: это небезопасно. Нам нужны обычные елки и пихты из леса, которые не удалось по каким-то причинам реализовать. Они должны быть чистыми, без мишуры и игрушек. Для нас это ежегодная история, — рассказали НГС в Новосибирском зоопарке.
В зоопарке подчеркнули, что не принимают новогодние ели и пихты у граждан. Только чистые деревья в хорошем состоянии (не жухлые, зеленые деревья) от юридических лиц можно сдать по адресу:
В частном зоопарке «Обитаемый остров» сообщили, что в этом году местные жители принесли достаточно ненужных елок, поэтому принимать дополнительные деревья у граждан в начале 2022 года там не будут.
Сдать в конный клуб
— У нас не каждый год остаются непроданные пихты. Но если такие есть, мы отвозим их в ближайший конный клуб или в нутриевую ферму для животных, — сказал НГС представитель сети елочных базаров «Братья Елкины» Алексей Родыгин.
Редакция обзвонила с десяток новосибирских конных клубов, однако лишь в одном согласились принять новогоднюю елку с бесплатной доставкой.
— Нам нужны чистые деревья, без мишуры и прочих украшений. Не сильно жухлые, чтобы лошади могли их погрызть. Привозите, пожалуйста, на улицу Станционную, 97а/1 с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, — сообщили НГС на Новосибирском ипподроме.
Как утилизировать елку самостоятельно
Представители экологического движения «Зеленая Белка» утверждают: можно не сдавать елку и не засорять природу. Превратить старое дерево в удобрение можно без особого труда. Для этого нужно:
1. Снять с елки все украшения, мишуру, дождики и любой пластик.
2. Отпилить ветки, сложить в картонную коробку.
3. Коробку оставить сушиться у батареи, периодически помешивая.
4. Сухую хвою и мелко порубленные ветки выносим во двор.
5. Вырываем ямку, вытряхиваем всё туда.
6. Ствол елки утилизируется отдельно. Из него можно изготовить черенок для лопаты. Можно просто сжечь его в печи или костре.
Как правильно выкинуть елку в мусор
Если сдать елку не получается и вы решили ее выкинуть, то вот несложная инструкция от экологического движения «Зеленая Белка».
Нужно отметить, что использованная елка легковоспламенима. Даже искра может сжечь ее вместе с контейнерной площадкой для мусора. Поэтому перед тем, как выкинуть елку, лучше отломать ветки от ствола. Хвою и ветки нужно собрать в плотный пластиковый пакет и завязать его. Черенок и пакет лучше выбрасывать отдельно для исключения риска возгорания.
Ранее корреспондент НГС объехал елочные базары в Новосибирске, сравнил ценовую политику на разных елочных базарах и выяснил причины скачка цен на деревья. Подорожание довольно существенное: от 100% и выше.