Куда отнести елку в Новосибирске после новогодних праздников: адреса и способы утилизации

Новогодние праздники подходят к концу, а значит, скоро нужно будет убирать елку до лучших времен. Даже если вы решите сделать это только в марте, рано или поздно от елки все-таки придется избавиться. В этом материале мы расскажем, как избавиться от дерева без вреда для экологии и с пользой для других.

Зоопарк примет, но не у всех



Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило принимает у организаций, торгующих новогодними деревьями, непроданные экземпляры.



— Нам 31 декабря уже привезли фуру непроданных остатков с ярмарок. Мы с удовольствием забираем, зверям отдаем, вольеры украшаем. Звонят, конечно, люди — предлагают свои елки после праздников, но мы не берем: это небезопасно. Нам нужны обычные елки и пихты из леса, которые не удалось по каким-то причинам реализовать. Они должны быть чистыми, без мишуры и игрушек. Для нас это ежегодная история, — рассказали НГС в Новосибирском зоопарке.

