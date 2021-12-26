Порывы ветра сорвали новогоднюю ёлку в селе под Новосибирском (видео)

Порывы сильного ветра 24 декабря уронили новогоднюю ёлку в центре села Венгерово. Инцидент попал на видео, которое опубликовал паблик «ЧП Новосибирск». Уточняется, что чиновники оперативно решили проблему, установив на месте упавшей новую новогоднюю ёлку.
Венгерово — село, административный центр Венгеровского района Новосибирской области. Образует Венгеровский сельсовет — одно из крупнейших сельских поселений Новосибирской области.
Кстати, накануне стало известно, что в Новосибирске появились необычные преступники, которые воруют ёлки по ночам. Только за прошлую ночь украли две штуки: одну — около бара FILET, расположенного на Красном проспекте, 73, другую — в микрорайоне «Ясный берег». По ссылке есть видео с кознями новосибирских гринчей.
Ситуацию с падениями и кражами новогодних хвойных усугубляет тот факт, что ёлки и пихты за год подорожали на 100% и выше. Ранее корреспондент НГС лично убедился в этом, посетив несколько базаров.