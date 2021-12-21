Новогодние елки подорожали в 1,5 раза: НГС объехал городские базары и нашел самые выгодные предложения

Жители Новосибирска жалуются на неадекватные цены на новогодние елки — чаще всего это собирательное название праздничных деревьев, на самом деле у нас в городе торгуют в основном пихтами. Корреспондент НГС сравнил ценовую политику на разных елочных базарах и выяснил причины скачка цен на деревья.



Житель Плющихинского жилмассива Евгений Фролов в письме НГС возмутился ценовой политике на местном елочным базаре на Татьяны Снежиной, 45.



— Это надо же, самые мелкие пихты от 2500 рублей за штуку! Годом раньше подобные стоили 1000–1200, елки попышней также подорожали в 1,5 раза и выше. Съездил на другой базар на улице Высоцкого возле «Ленты», там та же канитель: от 2000 рублей и выше, причем за двушку такая ерунда лысая, такое ставить домой стыдно. Интересно, во всем Новосибирске такие цены, можете разузнать? — поинтересовался Фролов.