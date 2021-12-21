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Новогодние елки подорожали в 1,5 раза: НГС объехал городские базары и нашел самые выгодные предложения

Продавцы деревьев рассказали, почему так подскочили цены

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Рост цен стабильный, но не однородный. Въедливый покупатель может значительно сэкономить, побывав на нескольких базарах

Рост цен стабильный, но не однородный. Въедливый покупатель может значительно сэкономить, побывав на нескольких базарах

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Жители Новосибирска жалуются на неадекватные цены на новогодние елки — чаще всего это собирательное название праздничных деревьев, на самом деле у нас в городе торгуют в основном пихтами. Корреспондент НГС сравнил ценовую политику на разных елочных базарах и выяснил причины скачка цен на деревья.

Житель Плющихинского жилмассива Евгений Фролов в письме НГС возмутился ценовой политике на местном елочным базаре на Татьяны Снежиной, 45.

— Это надо же, самые мелкие пихты от 2500 рублей за штуку! Годом раньше подобные стоили 1000–1200, елки попышней также подорожали в 1,5 раза и выше. Съездил на другой базар на улице Высоцкого возле «Ленты», там та же канитель: от 2000 рублей и выше, причем за двушку такая ерунда лысая, такое ставить домой стыдно. Интересно, во всем Новосибирске такие цены, можете разузнать? — поинтересовался Фролов.

Базар на улице Станиславского открылся одним из первых. Рост цен в этом году: 100–200%

Базар на улице Станиславского открылся одним из первых. Рост цен в этом году: 100–200%

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Первой точкой нашего маршрута стал базар на улице Станиславского. Цена на самые дешевые пихты на нём подскочила почти в два раза по сравнению с прошлым годом: 1200 рублей за штуку, в 2020-м такие деревья продавались за 700. Причем выглядят представленные образцы не слишком привлекательно.

Год назад на этом базаре можно было приобрести елку за 700 рублей, сейчас цены стартуют от 1200 рублей

Год назад на этом базаре можно было приобрести елку за 700 рублей, сейчас цены стартуют от 1200 рублей

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— Цены на большие и пушистые деревья, которые тут вскоре появятся, тоже будут выше минимум на 50% больше прошлогодних. Закупочные цены выросли, ничего не поделаешь, а подробностей и причин я не знаю,— сказал НГС сотрудник базара.

На базаре у универсама всем заправляет Дед Мороз. Пышные пихты продает за 6000 рублей, мелкие — по 2000

На базаре у универсама всем заправляет Дед Мороз. Пышные пихты продает за 6000 рублей, мелкие — по 2000

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Пихты на базаре у универсама на Ленина в Новосибирске также выросли в среднем на 100%. Цены на скромные деревья стартуют от 2000 рублей за штуку, пышная и высокая пихта стоит 6000–7000 рублей.

— В том году закупочные цены на макушку начинались от 600 рублей, а теперь от 1200, сами посудите. Самих базаров меньше стало в Новосибирске, оптовики цены ломят, поэтому так и получается, — объяснил сотрудник базара в костюме Деда Мороза.

Так выглядят пихты за 4000 у театра «Глобус». Сотрудник базара говорит, что им удалось сдержать цены на уровне прошлого года

Так выглядят пихты за 4000 у театра «Глобус». Сотрудник базара говорит, что им удалось сдержать цены на уровне прошлого года

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Сотрудник базара рядом с театром «Глобус» уверяет: цены у него практически не изменились с прошлого года. Маленькие деревья стоят 1500–2500, остальные 4–6 тысяч рублей.

— Заметно цены не подросли, не знаю, что вам там конкуренты рассказывают. У нас всё по-прежнему, — мужчина оказался немногословен. Деревья сюда везут из Томска.

Нормандская пихта. Она выглядит привлекательнее обычной, но есть особенность: практически полное отсутствие новогоднего запаха. За эту красавицу просят 4500 рублей

Нормандская пихта. Она выглядит привлекательнее обычной, но есть особенность: практически полное отсутствие новогоднего запаха. За эту красавицу просят 4500 рублей

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На базаре на улице Советской пихты подорожали в среднем на 40%.

Пихты на этот базар везут из Красноярска

Пихты на этот базар везут из Красноярска

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— Самая дешевая пихта стоит 1500, в том году за тысячу отдавали. Пышные подорожали меньше, сейчас отдаем за 6000 рублей, в 2020 — продавали за 5000, — сказала сотрудница базара.

За 6000 рублей здесь можно выбрать неплохую пихту

За 6000 рублей здесь можно выбрать неплохую пихту

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На елочном базаре на улице 1905 года также наблюдается рост цен на 50%-100% по сравнению с прошлым годом.

Макушку взрослой пихты на этом базаре можно купить за 2500–6000 рублей. На фото образец за 3000. Цена на молодые макушки стартует от 1500 рублей

Макушку взрослой пихты на этом базаре можно купить за 2500–6000 рублей. На фото образец за 3000. Цена на молодые макушки стартует от 1500 рублей

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Владелец базара объяснил причины такого роста большим спросом на пихтовое масло и ограничениями для заготовителей елок.

— В этом году контролирующие органы начали активно прижимать заготовителей, выделять им существенно меньше делян. В конечном счете это правильно: зачастую люди получают деляну, а саму заготовку осуществляют неподалеку, чтобы за собой не убирать и не высаживать новые саженцы, как этого требует закон. Другая причина — взлетела цена на пихтовое масло, в том году литр продавался за 800 рублей, в этом — за 2500 и выше. Поэтому многие попросту переключились на масло: для него не важен внешний вид деревьев, с этим проще, самих елочников стало на порядок меньше именно поэтому: многие перешли в эту отрасль, — объяснил рост цен предприниматель с десятилетнем опытом предновогодней торговли хвойными.

Сотрудник базара предложил проехать на их оптово-розничную базу, если мы хотим сэкономить.

За 5000 рублей на складе на улице Гоголя, 204б, можно присмотреть отборную макушку взрослой пихты. За 2000 можно выбрать маленькую симпатичную пихту

За 5000 рублей на складе на улице Гоголя, 204б, можно присмотреть отборную макушку взрослой пихты. За 2000 можно выбрать маленькую симпатичную пихту

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На складе пихты стоят дешевле из-за уменьшения расходов на транспортировку, экономия составляет 25%

Слева — пихта за 3500, справа — пихта за 5000 рублей. Экономия на складе составляет 20–25%

Слева — пихта за 3500, справа — пихта за 5000 рублей. Экономия на складе составляет 20–25%

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В Новосибирске до конца декабря будут работать 33 елочных базара. Их откроют во всех районах города. Посмотрите на карте, где они находятся.

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