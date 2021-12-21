Новогодние елки подорожали в 1,5 раза: НГС объехал городские базары и нашел самые выгодные предложения

Жители Новосибирска жалуются на неадекватные цены на новогодние елки — чаще всего это собирательное название праздничных деревьев, на самом деле у нас в городе торгуют в основном пихтами. Корреспондент НГС сравнил ценовую политику на разных елочных базарах и выяснил причины скачка цен на деревья.
Житель Плющихинского жилмассива Евгений Фролов в письме НГС возмутился ценовой политике на местном елочным базаре на Татьяны Снежиной, 45.
— Это надо же, самые мелкие пихты от 2500 рублей за штуку! Годом раньше подобные стоили 1000–1200, елки попышней также подорожали в 1,5 раза и выше. Съездил на другой базар на улице Высоцкого возле «Ленты», там та же канитель: от 2000 рублей и выше, причем за двушку такая ерунда лысая, такое ставить домой стыдно. Интересно, во всем Новосибирске такие цены, можете разузнать? — поинтересовался Фролов.
Первой точкой нашего маршрута стал базар на улице Станиславского. Цена на самые дешевые пихты на нём подскочила почти в два раза по сравнению с прошлым годом: 1200 рублей за штуку, в 2
— Цены на большие и пушистые деревья, которые тут вскоре появятся, тоже будут выше минимум на 50% больше прошлогодних. Закупочные цены выросли, ничего не поделаешь, а подробностей и причин я не знаю,— сказал НГС сотрудник базара.
Пихты на базаре у универсама на Ленина в Новосибирске также выросли в среднем на 100%. Цены на скромные деревья стартуют от 2000 рублей за штуку, пышная и высокая пихта стоит 6000–7000 рублей.
— В том году закупочные цены на макушку начинались от 600 рублей, а теперь от 1200, сами посудите. Самих базаров меньше стало в Новосибирске, оптовики цены ломят, поэтому так и получается, — объяснил сотрудник базара в костюме Деда Мороза.
Сотрудник базара рядом с театром «Глобус» уверяет: цены у него практически не изменились с прошлого года. Маленькие деревья стоят 1500–2500, остальные 4–6 тысяч рублей.
— Заметно цены не подросли, не знаю, что вам там конкуренты рассказывают. У нас всё по-прежнему, — мужчина оказался немногословен. Деревья сюда везут из Томска.
На базаре на улице Советской пихты подорожали в среднем на 40%.
— Самая дешевая пихта стоит 1500, в том году за тысячу отдавали. Пышные подорожали меньше, сейчас отдаем за 6000 рублей, в 2020 — продавали за 5000, — сказала сотрудница базара.
На елочном базаре на улице 1905 года также наблюдается рост цен на 50%-100% по сравнению с прошлым годом.
Владелец базара объяснил причины такого роста большим спросом на пихтовое масло и ограничениями для заготовителей елок.
— В этом году контролирующие органы начали активно прижимать заготовителей, выделять им существенно меньше делян. В конечном счете это правильно: зачастую люди получают деляну, а саму заготовку осуществляют неподалеку, чтобы за собой не убирать и не высаживать новые саженцы, как этого требует закон. Другая причина — взлетела цена на пихтовое масло, в том году литр продавался за 800 рублей, в этом — за 2500 и выше. Поэтому многие попросту переключились на масло: для него не важен внешний вид деревьев, с этим проще, самих елочников стало на порядок меньше именно поэтому: многие перешли в эту отрасль, — объяснил рост цен предприниматель с десятилетнем опытом предновогодней торговли хвойными.
Сотрудник базара предложил проехать на их оптово-розничную базу, если мы хотим сэкономить.
На складе пихты стоят дешевле из-за уменьшения расходов на транспортировку, экономия составляет 25%
В Новосибирске до конца декабря будут работать 33 елочных базара. Их откроют во всех районах города. Посмотрите на карте, где они находятся.