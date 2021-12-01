Мэрия назвала адреса елочных базаров в Новосибирске — показываем их на карте

В Новосибирске до конца декабря будет работать 33 елочных базара. Их откроют во всех районах города.
По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, к концу ноября власти Новосибирска заключили контракты на размещение базаров. Посмотрите на карте, где их откроют.
— Размещение елочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, планируется с 1 по 10 декабря 2021 года в зависимости от места размещения. По состоянию на конец ноября 2021 года заключено 33 договора на размещение елочных базаров, — сообщили НГС в Департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.
Согласно схеме размещения нестационарных объектов, в городе есть места для размещения 152 елочных базаров, но отроются они не везде. Количество мест торговли праздничными елками может увеличиться к середине декабря.
В прошлом году один из первых елочных базаров открылся в центре Новосибирска 9 декабря. Деревья туда привезли из Красноярска. НГС рассказывал, за сколько можно было приобрести елку в прошлом году, — читайте об этом в нашем материале.