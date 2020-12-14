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299 рублей — и елка ваша. Какие деревья и за сколько можно купить на новогодних базарах

Мы обошли несколько городских ярмарок и узнали цены на елки (а также — откуда их везут)

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Цены на пихты варьируются в зависимости от густоты веток. Чем пушистее дерево — тем дороже

Цены на пихты варьируются в зависимости от густоты веток. Чем пушистее дерево — тем дороже

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В Новосибирске уже вовсю работают елочные базары. Где и какие елки можно купить, сколько они стоят, от чего зависят цены и как сделать так, чтобы деревья простояли долго, — читайте в нашем новогоднем обзоре.

На новогоднем мини-рынке в самом сердце города — рядом со зданием на Ленина, 12 — продаются пихты из Красноярска. На продажу везут срезы макушек красивых крупных деревьев из леса. Их цена зависит не от высоты, а от густоты веток. Самые дорогие здесь продают по 4 тысячи рублей, самые дешевые — за тысячу рублей. Торговцы уверяют: такие деревья при должном уходе могут простоять минимум месяц. Чтобы иголки не желтели, их рекомендуют поливать водой с сахаром — достаточно будет одной столовой ложки. Ярмарка проработает до вечера 31 декабря.

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Площадь этого базара — 30 квадратных метров. Торговцы рассказывают, что нынче&nbsp;пихты стали дороже на <nobr class="_">200–300</nobr> рублей

Площадь этого базара — 30 квадратных метров. Торговцы рассказывают, что нынче пихты стали дороже на 200–300 рублей

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Самые дешевые деревья здесь продают по 1000 рублей

Самые дешевые деревья здесь продают по 1000 рублей

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На проспекте Димитрова, 5, около ЦУМа, также продаются только пихты. Деревья сюда привезли из Томска. По словам продавца, высота пихт не влияет на цену — главное, чтобы они были красивыми, с пышными ветками. Особенно покупателей привлекают пихты с шишками. Здесь праздничные деревья продают по цене от 500 рублей до 5 тысяч рублей — как и в прошлом году.

— Простоят целый месяц спокойно. Это же пихты, они не осыпаются, как сосны. Есть у нас несколько штук молодых, но в основном срезы верхушек. У кого есть возможность, берут покрупнее и повыше, — рассказывает торговец.

Эта ярмарка тоже закроется ближе к вечеру 31 декабря.

На рынке у ЦУМа предлагают приобрести за 250 рублей «лапки» от пихт

На рынке у ЦУМа предлагают приобрести за 250 рублей «лапки» от пихт

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Такая пихточка, например, стоит около 3 тысяч

Такая пихточка, например, стоит около 3 тысяч

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Самые красивые деревья — те, у которых есть шишки

Самые красивые деревья — те, у которых есть шишки

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Площадь ярмарки на Вокзальной магистрали, 4а, немного больше по сравнению с предыдущими. Пихты сюда привезли с границы Кемеровской области и Красноярского края. Деревья продают от 700 рублей, но самые красивые, по заверениям продавца, уже разобрали:

— Самая высокая цена на них была 7 тысяч рублей, но их уже разобрали, остались за 5 тысяч.

Эти пихты способны простоять до марта, если внимательно следить за уровнем воды и не допускать пересыхания.

Ярмарку планируют закрыть 31 декабря в обед.

Пару самых дорогих пихт на этом рынке уже раскупили

Пару самых дорогих пихт на этом рынке уже раскупили

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Продавец советует следить за водой, чтобы дерево простояло дольше

Продавец советует следить за водой, чтобы дерево простояло дольше

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Живые пихты разных размеров продают и в «Леруа Мерлен» на Фабричном переулке, 11. Ценовой диапазон здесь варьируется от 598 до 7555 рублей в зависимости от размера.

В «Леруа Мерлен» продают деревья самых разных размеров&nbsp;

В «Леруа Мерлен» продают деревья самых разных размеров 

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Те, что выше, — стоят дороже

Те, что выше, — стоят дороже

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А тем, у кого нет новогоднего настроения или финансов на приобретение большой елки, предлагают купить маленькую ель в горшочке, которая стоит 832 рубля. Такую елочку можно поставить на рабочий стол. Если за ней правильно ухаживать, она может вырасти до двух метров в высоту.

Есть и маленькие живые елочки, которые можно поставить на стол

Есть и маленькие живые елочки, которые можно поставить на стол

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Рядом с магазинными елями разместили специальную памятку по уходу за новогодними деревьями

Рядом с магазинными елями разместили специальную памятку по уходу за новогодними деревьями

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В гипермаркете «Ашан» предлагают приобрести пихты за 999 рублей.

Все пихты здесь одного размера

Все пихты здесь одного размера

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Также здесь можно купить маленькие декоративные деревья за 299 рублей

Также здесь можно купить маленькие декоративные деревья за 299 рублей

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Кстати, на площади Ленина уже установили главную елку — монтаж завершился в эти выходные.

И заодно загляните в нашу подборку — 15 самых красивых искусственных елок в домах жителей Новосибирска (сохраняйте идеи!).

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