299 рублей — и елка ваша. Какие деревья и за сколько можно купить на новогодних базарах

В Новосибирске уже вовсю работают елочные базары. Где и какие елки можно купить, сколько они стоят, от чего зависят цены и как сделать так, чтобы деревья простояли долго, — читайте в нашем новогоднем обзоре.

На новогоднем мини-рынке в самом сердце города — рядом со зданием на Ленина, 12 — продаются пихты из Красноярска. На продажу везут срезы макушек красивых крупных деревьев из леса. Их цена зависит не от высоты, а от густоты веток. Самые дорогие здесь продают по 4 тысячи рублей, самые дешевые — за тысячу рублей. Торговцы уверяют: такие деревья при должном уходе могут простоять минимум месяц. Чтобы иголки не желтели, их рекомендуют поливать водой с сахаром — достаточно будет одной столовой ложки. Ярмарка проработает до вечера 31 декабря.