299 рублей — и елка ваша. Какие деревья и за сколько можно купить на новогодних базарах

В Новосибирске уже вовсю работают елочные базары. Где и какие елки можно купить, сколько они стоят, от чего зависят цены и как сделать так, чтобы деревья простояли долго, — читайте в нашем новогоднем обзоре.
На новогоднем мини-рынке в самом сердце города — рядом со зданием на Ленина, 12 — продаются пихты из Красноярска. На продажу везут срезы макушек красивых крупных деревьев из леса. Их цена зависит не от высоты, а от густоты веток. Самые дорогие здесь продают по 4 тысячи рублей, самые дешевые — за тысячу рублей. Торговцы уверяют: такие деревья при должном уходе могут простоять минимум месяц. Чтобы иголки не желтели, их рекомендуют поливать водой с сахаром — достаточно будет одной столовой ложки. Ярмарка проработает до вечера 31 декабря.
На проспекте Димитрова, 5, около ЦУМа, также продаются только пихты. Деревья сюда привезли из Томска. По словам продавца, высота пихт не влияет на цену — главное, чтобы они были красивыми, с пышными ветками. Особенно покупателей привлекают пихты с шишками. Здесь праздничные деревья продают по цене от 500 рублей до 5 тысяч рублей — как и в прошлом году.
— Простоят целый месяц спокойно. Это же пихты, они не осыпаются, как сосны. Есть у нас несколько штук молодых, но в основном срезы верхушек. У кого есть возможность, берут покрупнее и повыше, — рассказывает торговец.
Эта ярмарка тоже закроется ближе к вечеру 31 декабря.
Площадь ярмарки на Вокзальной магистрали, 4а, немного больше по сравнению с предыдущими. Пихты сюда привезли с границы Кемеровской области и Красноярского края. Деревья продают от 700 рублей, но самые красивые, по заверениям продавца, уже разобрали:
— Самая высокая цена на них была 7 тысяч рублей, но их уже разобрали, остались за 5 тысяч.
Эти пихты способны простоять до марта, если внимательно следить за уровнем воды и не допускать пересыхания.
Ярмарку планируют закрыть 31 декабря в обед.
Живые пихты разных размеров продают и в «Леруа Мерлен» на Фабричном переулке, 11. Ценовой диапазон здесь варьируется от 598 до 7555 рублей в зависимости от размера.
А тем, у кого нет новогоднего настроения или финансов на приобретение большой елки, предлагают купить маленькую ель в горшочке, которая стоит 832 рубля. Такую елочку можно поставить на рабочий стол. Если за ней правильно ухаживать, она может вырасти до двух метров в высоту.
В гипермаркете «Ашан» предлагают приобрести пихты за 999 рублей.
Кстати, на площади Ленина уже установили главную елку — монтаж завершился в эти выходные.
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