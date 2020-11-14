Мэрия Новосибирска назвала адреса елочных базаров — публикуем карту

Мэрия назвала адреса елочных базаров в Новосибирске
В мэрии Новосибирска рассказали, что елочные базары начнут работать 1 декабря. Некоторые предприниматели уже начали подавать заявки на работу на них. Публикуем для вас карту с местами, где можно будет купить ель к празднику.
Автор: Дмитрий Гладышев
Купить елку можно будет в любом районе города.
Накануне стало известно, что в новогоднюю ночь в могут ввести дополнительные ограничения. Власти обсудят их вместе с Роспотребнадзором.
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