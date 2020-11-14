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Мэрия Новосибирска назвала адреса елочных базаров — публикуем карту

Ярмарки начнут работать в начале декабря

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В городе откроются более 30 базаров

В городе откроются более 30 базаров

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Мэрия назвала адреса елочных базаров в Новосибирске

В мэрии Новосибирска рассказали, что елочные базары начнут работать 1 декабря. Некоторые предприниматели уже начали подавать заявки на работу на них. Публикуем для вас карту с местами, где можно будет купить ель к празднику.

Купить елку можно будет в любом районе города.

Накануне стало известно, что в новогоднюю ночь в могут ввести дополнительные ограничения. Власти обсудят их вместе с Роспотребнадзором.

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Новый годелкиелочный базар
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