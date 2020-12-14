На площади Ленина установили елку и зажгли гирлянды — видео с новогодним настроением

На главной новогодней елке Новосибирска в первый раз зажгли гирлянды
В Новосибирске на площади Ленина установили главную елку — монтаж завершился вчера. Рабочие даже включили первый раз гирлянды.
— Остались небольшие доработки. Нужно проверить подсветку. Но можно уже говорить, что елка фактически смонтирована, — рассказала руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Монтаж и включение сняли на видео.
Площадь продолжают готовить к Новому году.
В конце ноября мэрия Новосибирска представила проект новогоднего катка. После этого над его формой пошутил Иван Ургант, а мэр Анатолий Локоть заявил, что согласен со словами ведущего.