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На площади Ленина установили елку и зажгли гирлянды — видео с новогодним настроением

Монтаж праздничного дерева завершился накануне

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Рабочие уже протестировали ее гирлянды

Рабочие уже протестировали ее гирлянды

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На главной новогодней елке Новосибирска в первый раз зажгли гирлянды

В Новосибирске на площади Ленина установили главную елку — монтаж завершился вчера. Рабочие даже включили первый раз гирлянды.

— Остались небольшие доработки. Нужно проверить подсветку. Но можно уже говорить, что елка фактически смонтирована, — рассказала руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Монтаж и включение сняли на видео.

Площадь продолжают готовить к Новому году.

В конце ноября мэрия Новосибирска представила проект новогоднего катка. После этого над его формой пошутил Иван Ургант, а мэр Анатолий Локоть заявил, что согласен со словами ведущего.

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Новый годелкаплощадь Ленина
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