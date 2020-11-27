«Мне близка позиция Урганта»: мэр Новосибирска объяснил неоднозначную форму катка перед оперным инфраструктурой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал форму катка на площади Ленина и то, что его обсуждают во всей стране.

— И в прошлом году, и в этом мы меньше всего думали о форме катка. Думали о площади, о максимальной территории, которую можно занять, чтобы не создавать скученности во время пандемии. И чтобы он не просто доставлял удовольствие, но и был спортивным элементом. Нужна площадь, чтобы разогнаться. Мне близка позиция Урганта, известного ведущего. О чем он говорит: «Послушайте, а в летнее время никому никакие мысли не приносит?». Это инфраструктура там так выстроена. Почему-то в летнее время разговоров на эту тему нет. А как только появляется лед, начинает разыгрываться у кого-то воображение, — сказал мэр Новосибирска во время пресс-конференции.

