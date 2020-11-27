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«Мне близка позиция Урганта»: мэр Новосибирска объяснил неоднозначную форму катка перед оперным инфраструктурой

По словам Анатолия Локтя, при проектировании уделяли больше внимания размерам катка, а не его форме

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Анатолий Локоть отметил, что каток пользовался популярностью в прошлом году

Анатолий Локоть отметил, что каток пользовался популярностью в прошлом году

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Мэр Новосибирска прокомментировал форму катка на площади Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал форму катка на площади Ленина и то, что его обсуждают во всей стране.

— И в прошлом году, и в этом мы меньше всего думали о форме катка. Думали о площади, о максимальной территории, которую можно занять, чтобы не создавать скученности во время пандемии. И чтобы он не просто доставлял удовольствие, но и был спортивным элементом. Нужна площадь, чтобы разогнаться. Мне близка позиция Урганта, известного ведущего. О чем он говорит: «Послушайте, а в летнее время никому никакие мысли не приносит?». Это инфраструктура там так выстроена. Почему-то в летнее время разговоров на эту тему нет. А как только появляется лед, начинает разыгрываться у кого-то воображение, — сказал мэр Новосибирска во время пресс-конференции.

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Необычный каток у оперного

Глава города отметил, что в прошлом году каток пользовался популярностью. Он надеется, что в этом году его также будут новосибирцы также будут с удовольствием кататься на этой площадке.

24 ноября стало известно, что в этом году каток у оперного театра будет такой же формы, как и в прошлом. Вскоре после этого ведущий Первого канала Иван Ургант посвятил новосибирскому катку песню в своей программе. Также Ургант отметил, что летом по площади гуляют мамы и дети, однако стоит залить место водой зимой — с их стороны сыплется критика.

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Оперный театркатокмэр Новосибирска
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