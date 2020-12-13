15 самых красивых елок в квартирах новосибирцев: сохраняйте идеи и присылайте свои фото

Есть два типа людей — одни покупают на Новый год живые ели и наслаждаются их запахом, а другие выбирают искусственные деревья из-за их практичности. Мы решили выяснить, действительно ли праздничное настроение можно создать при помощи елки, которую сделали из пластмассы. И попросили читателей прислать фотографии в наш Instagram. Посмотрите, как классно они украсили свои дома к празднику!

У вас тоже очень красивая елка? Пришлите нам фото! Все фотографии принимаем через директ нашего инстаграма (подписывайтесь на нашу страничку, аккаунт @ngs_news — вот ссылка).