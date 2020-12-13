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15 самых красивых елок в квартирах новосибирцев: сохраняйте идеи и присылайте свои фото

Статуя Деда Мороза, подвесная елка и черные праздничные шары. Что еще придумали жители города?

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Искусственные ели часто бывают намного пушистее, чем настоящие

Искусственные ели часто бывают намного пушистее, чем настоящие

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Новосибирцы показали фотографии своих новогодних елок

Есть два типа людей — одни покупают на Новый год живые ели и наслаждаются их запахом, а другие выбирают искусственные деревья из-за их практичности. Мы решили выяснить, действительно ли праздничное настроение можно создать при помощи елки, которую сделали из пластмассы. И попросили читателей прислать фотографии в наш Instagram. Посмотрите, как классно они украсили свои дома к празднику!

У вас тоже очень красивая елка? Пришлите нам фото! Все фотографии принимаем через директ нашего инстаграма (подписывайтесь на нашу страничку, аккаунт @ngs_news — вот ссылка).

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Гирлянда — классический способ украшения

Гирлянда — классический способ украшения

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Ночью светящиеся ели выглядят по-особенному

Ночью светящиеся ели выглядят по-особенному

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Такая красавица стоит в доме у нашего читателя, который живет в Пашино<br>

Такая красавица стоит в доме у нашего читателя, который живет в Пашино

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Некоторые подходят к выбору украшения с выдумкой. А вы часто встречали подвесные деревья?

Некоторые подходят к выбору украшения с выдумкой. А вы часто встречали подвесные деревья?

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Даже новогодними игрушками двух цветов можно стильно нарядить ель

Даже новогодними игрушками двух цветов можно стильно нарядить ель

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Плюс искусственных елей в том, что с них не будут сыпаться иголки

Плюс искусственных елей в том, что с них не будут сыпаться иголки

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Некоторые горожане ставят дома и другие праздничные предметы интерьера

Некоторые горожане ставят дома и другие праздничные предметы интерьера

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Под елкой Нового года уже ждут Дед Мороз и другие сказочные персонажи

Под елкой Нового года уже ждут Дед Мороз и другие сказочные персонажи

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Мягкие игрушки тоже смотрятся очень мило

Мягкие игрушки тоже смотрятся очень мило

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А такая красота удивила даже Гарри Поттера

А такая красота удивила даже Гарри Поттера

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Миниатюрные елки подойдут тем, кто хочет сэкономить пространство в квартире

Миниатюрные елки подойдут тем, кто хочет сэкономить пространство в квартире

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Темные игрушки тоже могут выглядеть элегантно

Темные игрушки тоже могут выглядеть элегантно

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Интересно, сколько нужно времени, чтобы украсить такую ель?

Интересно, сколько нужно времени, чтобы украсить такую ель?

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Кто-то создал к Новому году прекрасное место для фотосессии с Санта-Клаусом

Кто-то создал к Новому году прекрасное место для фотосессии с Санта-Клаусом

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Странно, что коты спокойно лежат рядом с такой елью, а не пытаются ее уронить

Странно, что коты спокойно лежат рядом с такой елью, а не пытаются ее уронить

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В ноябре мэрия Новосибирска назвала адреса елочных базаров — вы можете посмотреть их на карте. Первые ярмарки начали работать на этой неделе, 9 ноября, одна из них открылась в центре города.

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