«Хотим найти этого Гринча». В Новосибирске появились необычные преступники — они воруют елки по ночам

Прошлой ночью в двух районах Новосибирска неустановленные мужчины спилили и унесли с собой елки, которые росли на улицах города. Одну из них украли около бара FILET, расположенного на Красном проспекте, 73.
— Сегодня ночью это произошло. Мы по камерам не видели, потому что эта елка не попадает в ракурс камеры. Мы просмотрели все камеры начиная с часу ночи, потому что в час ночи мы выходили с сотрудниками из бара — обе елки были на месте. Утром пришли — одной нет. По камерам у нас никто никуда не попал, будто бы человек знал, куда падает ракурс и с какой стороны нужно подходить, — рассказали НГС в баре.
По словам управляющей бара, коллеги в других барах сталкивались с подобной проблемой, однако она не смогла назвать заведения, где это случилось.
— Хотим найти этого Гринча. Мы знаем, что во двориках других баров, присылали видео в группу баров, где пытаются стырить елки, — добавила девушка.
Похожая ситуация прошлой ночью произошла в Ленинском районе около одного из домов в микрорайоне «Ясный берег». Только размер спиленного дерева гораздо внушительнее.
— Инцидент такой был. <…> Это было ночью. [Произошло] около нового, только что сданного дома, — сообщил диспетчер УК «Город-парк».
В полиции подтвердили, что по данному факту было обращение.
— В отдел полиции «Ленинский» 24 декабря поступало заявление от охранника одного из домов «Ясного берега» о том, что он обнаружил спил ели. Данное сообщение в настоящее время зарегистрировано. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В середине декабря подростки украли «Жигули» у соседей и сдали их на металлолом.