«Хотим найти этого Гринча». В Новосибирске появились необычные преступники — они воруют елки по ночам

Прошлой ночью в двух районах Новосибирска неустановленные мужчины спилили и унесли с собой елки, которые росли на улицах города. Одну из них украли около бара FILET, расположенного на Красном проспекте, 73.

— Сегодня ночью это произошло. Мы по камерам не видели, потому что эта елка не попадает в ракурс камеры. Мы просмотрели все камеры начиная с часу ночи, потому что в час ночи мы выходили с сотрудниками из бара — обе елки были на месте. Утром пришли — одной нет. По камерам у нас никто никуда не попал, будто бы человек знал, куда падает ракурс и с какой стороны нужно подходить, — рассказали НГС в баре.