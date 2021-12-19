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Двое подростков украли соседские «Жигули» и сдали их в металлолом

Парней отправили домой под подписку о невыезде

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Инцидент произошел на улице Зорге

Инцидент произошел на улице Зорге

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В Новосибирске полицейские поймали двух подростков, которые еще в начале сентября украли в Кировском районе «Жигули» с улицы Зорге.

— Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 17- и 16-летнего жителей Кировского района. Как выяснили полицейские, подозреваемые похитили автомобиль и сдали его в пункт приема металла, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ущерб мужчина оценил в 100 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подростков отпустили домой под подписку о невыезде. Как сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией, подростки проследили, что к машине долго никто не подходит, и решили на ней подзаработать.

В середине сентября мы рассказывали, что археологи из Новосибирска исследовали древний меч, который неизвестные сдали в пункт приема металлолома Красноярского края. Необычную находку ученым передал некий новосибирец.

Ранее под уголовное дело попал 39-летний житель улицы Народной, который вывез с придомовых парковок в Калининском районе две чужие машины и сдал их в пункт приема металла.

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