Двое подростков украли соседские «Жигули» и сдали их в металлолом

В Новосибирске полицейские поймали двух подростков, которые еще в начале сентября украли в Кировском районе «Жигули» с улицы Зорге.
— Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 17- и 16-летнего жителей Кировского района. Как выяснили полицейские, подозреваемые похитили автомобиль и сдали его в пункт приема металла, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ущерб мужчина оценил в 100 тысяч рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело по
В середине сентября мы рассказывали, что археологи из Новосибирска исследовали древний меч, который неизвестные сдали в пункт приема металлолома Красноярского края. Необычную находку ученым передал некий новосибирец.
Ранее под уголовное дело попал