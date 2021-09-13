Кто-то сдал в пункт металлолома древний меч, которому больше 2 000 лет. Находку привезли в Новосибирск

Археологи из Новосибирска исследовали древний меч, который неизвестные сдали в пункт приема металлолома Красноярского края. Необычную находку ученым передал некий новосибирец. Исследователи пришли к выводу, что находка — историческая ценность — тагарский железный меч. Статью о находке опубликовали в журнале «Вестник НГУ». Серия «История, филология».
Олег Митько и Сергей Скобелев из Новосибирского государственного университета исследовали историческую находку. По мнению ученых, артефакт стоит классифицировать как короткий меч. Его общая длина составляет 59,5 см, длина клинка — 45 см, ширина — около 7 см, а максимальная толщина — 4 мм. Археологи предположили, что меч имеет импортное происхождение и был изготовлен в
Минуси́нская котлови́на — южная часть Минусинской впадины, расположенной между горными системами Южной Сибири: Кузнецким Алатау на севере, Восточным и Западным Саянами на юге. В пределах степной и лесостепной зон Среднего Енисея (в Минусинской котловине), а также на территории Кемеровской области часто находят тагарские памятники.
Исследователи пришли к выводу, что подобные «короткие клинки были эффективны при нанесении рубящих ударов, а также применялись при защите головы и туловища». Длина рукояти найденного меча составляет всего 8 см, в то время как средняя ширина ладони взрослого мужчины — около 12 см. Митько и Скобелев предположили, что меч использовали в бою хватом овергард.
Хват овергард — это такой способ удержания оружия, при котором указательный палец перекидывается через перекрестье.
При этом ученые не исключили и вторую гипотезу, согласно которой меч может относиться к «экспериментальным» образцам
— На наш взгляд, красноярский меч является одним из «экспериментальных» образцов, форма которых не закрепилась в дальнейшей практике производства клинкового оружия ближнего боя, — подытожили в своих научных выводах Олег Митько и Сергей Скобелев.
В конце прошлого года на сайте Avito появилось объявление о продаже древней бронзовой ступы, найденной в Средней Азии. Древний артефакт предлагали купить за 180 тысяч рублей.