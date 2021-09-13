Кто-то сдал в пункт металлолома древний меч, которому больше 2 000 лет. Находку привезли в Новосибирск

Археологи из Новосибирска исследовали древний меч, который неизвестные сдали в пункт приема металлолома Красноярского края. Необычную находку ученым передал некий новосибирец. Исследователи пришли к выводу, что находка — историческая ценность — тагарский железный меч. Статью о находке опубликовали в журнале «Вестник НГУ». Серия «История, филология».

Олег Митько и Сергей Скобелев из Новосибирского государственного университета исследовали историческую находку. По мнению ученых, артефакт стоит классифицировать как короткий меч. Его общая длина составляет 59,5 см, длина клинка — 45 см, ширина — около 7 см, а максимальная толщина — 4 мм. Археологи предположили, что меч имеет импортное происхождение и был изготовлен в V–IV веках до нашей эры, так как раньше подобный тип оружия среди находок в Минусинской котловине раннего железного века не встречался.