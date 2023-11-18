Kuchenland, Hoff или «Лента»: в магазины Новосибирска завезли елочные игрушки — где купить крутые шары и драконов

Хотя теплый и бесснежный ноябрь решил отложить новогоднее настроение у новосибирцев, магазины уже заполнили украшения на елку, стены и окна. Поэтому уже сейчас дома можно создать атмосферу праздника. Причем довольно бюджетно. По китайскому календарю нас ждет год Дракона, и многие украшения связаны с этим мифическим существом. Корреспондент НГС побывала в больших магазинах города и собрала подборку с самыми красивыми, необычными и недорогими игрушками.
«Лента»
«Лента» в этом году пошла по традиционным украшениям. Необычного и яркого в этом магазине мало, зато всё бюджетно. Самый недорогой елочный шарик стоит 9 рублей. Вдобавок к украшениям можно купить и светильники, и подарки, и формы для рождественского печенья.
«Окей»
В «Окей», который находится в «Ауре» много игрушек отдают ностальгией. Тут и красные звёзды, и бусы как с бабушкиной елки, и фигурки словно из детства. Магазин не обошел стороной и главный символ года: с ним сделали копилки и фигурки. Если говорить о других украшениях, то самая недорогая мишура стоит
Kuchenland Home
Главным поставщиком драконов в Новосибирске можно считать Kuchenland Home. Там представлены самые разнообразные украшения с главным символом предстоящего года. Тут вам и благородные драконы, и милые дракоши и Беззубик из «Как приручить дракона». В этом магазине цены могут укусить, зато любоваться изящными и необычными украшениями можно долго. В Kuchenland Home есть и наборы шариков, которые стоят от
«Леруа Мерлен»
В «Леруа Мерлен» драконов корреспондент НГС не нашла. Зато много Дедов Морозов и оленей в разных ситуациях и размерах. Если вы хотите украсить дом в европейском стиле, то, пожалуй, этот магазин подойдет лучше всего. Снежные шары, носки для Санты и двигающиеся музыкальные игрушки встретят вас в строительном магазине. Венки, которые по традиции вешают на дверь, можно купить по цене от
Hoff
Знаменитый «заменитель Икеи» также представил свою новогоднюю коллекцию. В магазине большой выбор разнообразных шаров для елки, но стоят они дорого. Минимальный ценник — 190 рублей. Зато дизайн и цвет бывает разным. Есть даже редкие черные шары.
Перед Новым годом сибиряки закупаются не только игрушками и подарками, но и продуктами на стол. Корреспонденты поговорили с экспертами, чтобы узнать, какие продукты больше всего подорожают в России перед Новым годом.