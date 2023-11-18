Kuchenland, Hoff или «Лента»: в магазины Новосибирска завезли елочные игрушки — где купить крутые шары и драконов

В «Леруа Мерлен» драконов корреспондент НГС не нашла. Зато много Дедов Морозов и оленей в разных ситуациях и размерах. Если вы хотите украсить дом в европейском стиле, то, пожалуй, этот магазин подойдет лучше всего. Снежные шары, носки для Санты и двигающиеся музыкальные игрушки встретят вас в строительном магазине. Венки, которые по традиции вешают на дверь, можно купить по цене от 180 рублей .