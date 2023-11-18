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Новый год — 2024 в Новосибирске

Kuchenland, Hoff или «Лента»: в магазины Новосибирска завезли елочные игрушки — где купить крутые шары и драконов

Елочные игрушки можно купить как за 9 рублей, так и за 1000

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Драконы в украшениях, по приметам, принесут вам удачу в 2024 году

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Хотя теплый и бесснежный ноябрь решил отложить новогоднее настроение у новосибирцев, магазины уже заполнили украшения на елку, стены и окна. Поэтому уже сейчас дома можно создать атмосферу праздника. Причем довольно бюджетно. По китайскому календарю нас ждет год Дракона, и многие украшения связаны с этим мифическим существом. Корреспондент НГС побывала в больших магазинах города и собрала подборку с самыми красивыми, необычными и недорогими игрушками.

«Лента»

Самыми дешевыми оказались шарики за <nobr class="_">9 рублей</nobr>

Самыми дешевыми оказались шарики за 9 рублей

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«Лента» в этом году пошла по традиционным украшениям. Необычного и яркого в этом магазине мало, зато всё бюджетно. Самый недорогой елочный шарик стоит 9 рублей. Вдобавок к украшениям можно купить и светильники, и подарки, и формы для рождественского печенья.

Те, кто не хочет устанавливать большую елку, могут обойтись и маленькой. Стоит такая <nobr class="_">1199 рублей</nobr>

Те, кто не хочет устанавливать большую елку, могут обойтись и маленькой. Стоит такая 1199 рублей

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Елочные венки стоят от 699 до 1299 рублей

Елочные венки стоят от 699 до 1299 рублей

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На украшение целой елки у вас может уйти всего 378 рублей

На украшение целой елки у вас может уйти всего 378 рублей

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В «Ленте» самая недорогая мишура стоит <nobr class="_">49 рублей</nobr>, а дождик — <nobr class="_">29 рублей</nobr>

В «Ленте» самая недорогая мишура стоит 49 рублей, а дождик — 29 рублей

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Свечи, даже искусственные, могут придать дому уют. Стоит фонарь с двумя свечами — <nobr class="_">799 рублей</nobr>. Снеговик стоит <nobr class="_">329 рублей</nobr>

Свечи, даже искусственные, могут придать дому уют. Стоит фонарь с двумя свечами — 799 рублей. Снеговик стоит 329 рублей

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В «Ленте» выставили игрушки из серии «Новогодня сказка». Тут и Щелкунчик, и грибочек, и Маша и Медведь. Стоят такие игрушки в районе 500 рублей

В «Ленте» выставили игрушки из серии «Новогодня сказка». Тут и Щелкунчик, и грибочек, и Маша и Медведь. Стоят такие игрушки в районе 500 рублей

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«Лента» уделила несильно много внимания Дракону, но есть среди ассортимента красный грозный дракон за 299 рублей

«Лента» уделила несильно много внимания Дракону, но есть среди ассортимента красный грозный дракон за 299 рублей

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«Окей»

В «Окей» на первом этаже «Ашана» выставили елочные игрушки по 59 рублей за штуку

В «Окей» на первом этаже «Ашана» выставили елочные игрушки по 59 рублей за штуку

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В «Окей», который находится в «Ауре» много игрушек отдают ностальгией. Тут и красные звёзды, и бусы как с бабушкиной елки, и фигурки словно из детства. Магазин не обошел стороной и главный символ года: с ним сделали копилки и фигурки. Если говорить о других украшениях, то самая недорогая мишура стоит 69 рублей. Елочные венки стоят от 599 до 1999 рублей.

В «Окее» с драконами пошли дальше и сделали копилку за <nobr class="_">249 рублей</nobr>

В «Окее» с драконами пошли дальше и сделали копилку за 249 рублей

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Любители классики могут купить красную звезду

Любители классики могут купить красную звезду

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Для любителей сладостей на елке также есть украшения. Пончики стоят 199 рублей, а мороженое — 499 рублей

Для любителей сладостей на елке также есть украшения. Пончики стоят 199 рублей, а мороженое — 499 рублей

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Маленькие фигурки с драконами стоят <nobr class="_">59 рублей</nobr>

Маленькие фигурки с драконами стоят 59 рублей

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«Окей» предлагает купить и необычные шары, но цены на них на другом уровне. Перламутровые шары стоят 499 рублей

«Окей» предлагает купить и необычные шары, но цены на них на другом уровне. Перламутровые шары стоят 499 рублей

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«Окей» предлагает вернуть в дома украшения-бусы на елку. Белые бусы стоят 699 рублей

«Окей» предлагает вернуть в дома украшения-бусы на елку. Белые бусы стоят 699 рублей

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Kuchenland Home

В Kuchenland Home игрушки стоят в разы дороже

В Kuchenland Home игрушки стоят в разы дороже

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Главным поставщиком драконов в Новосибирске можно считать Kuchenland Home. Там представлены самые разнообразные украшения с главным символом предстоящего года. Тут вам и благородные драконы, и милые дракоши и Беззубик из «Как приручить дракона». В этом магазине цены могут укусить, зато любоваться изящными и необычными украшениями можно долго. В Kuchenland Home есть и наборы шариков, которые стоят от 399 рублей.

Черные шары можно редко встретить в магазинах. Шар на фото стоит 399 рублей

Черные шары можно редко встретить в магазинах. Шар на фото стоит 399 рублей

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Елочный венок в Kuchenland Home можно купить за 1190 рублей

Елочный венок в Kuchenland Home можно купить за 1190 рублей

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Тяжелые, но изящные стеклянные украшения продают в магазине. Дракон, обнимающий шар, стоит 990 рублей

Тяжелые, но изящные стеклянные украшения продают в магазине. Дракон, обнимающий шар, стоит 990 рублей

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Для драконьей тематики решили использовать героя из популярного мультфильма «Как приручить дракона» Беззубика

Для драконьей тематики решили использовать героя из популярного мультфильма «Как приручить дракона» Беззубика

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Кроме драконов, есть и другие животные. Ежик, например, стоит 899 рублей

Кроме драконов, есть и другие животные. Ежик, например, стоит 899 рублей

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Дождик в Kuchenland Home стоит 199 рублей, а снеговик — 299 рублей

Дождик в Kuchenland Home стоит 199 рублей, а снеговик — 299 рублей

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«Леруа Мерлен»

В «Леруа Мерлен» в этом году огромный выбор снежных шаров стоимостью от 400 до <nobr class="_">3000 рублей</nobr>

В «Леруа Мерлен» в этом году огромный выбор снежных шаров стоимостью от 400 до 3000 рублей

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В «Леруа Мерлен» драконов корреспондент НГС не нашла. Зато много Дедов Морозов и оленей в разных ситуациях и размерах. Если вы хотите украсить дом в европейском стиле, то, пожалуй, этот магазин подойдет лучше всего. Снежные шары, носки для Санты и двигающиеся музыкальные игрушки встретят вас в строительном магазине. Венки, которые по традиции вешают на дверь, можно купить по цене от 180 рублей.

Выбрать гирлянду или мишуру (или купить и то и то) для украшения дома можно в «Леруа Мерлен». Самая недорогая мишура стоит <nobr class="_">16 рублей</nobr>

Выбрать гирлянду или мишуру (или купить и то и то) для украшения дома можно в «Леруа Мерлен». Самая недорогая мишура стоит 16 рублей

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Игрушка в виде человечка стоит 110 рублей, а вот Дед Мороз в свитере уже 330 рублей

Игрушка в виде человечка стоит 110 рублей, а вот Дед Мороз в свитере уже 330 рублей

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Огромные светящиеся музыкальные композиции продают в магазине. Тут есть и балерины на катке, и качели, и поезда. Стоит это от 3 до 10 тысяч рублей

Огромные светящиеся музыкальные композиции продают в магазине. Тут есть и балерины на катке, и качели, и поезда. Стоит это от 3 до 10 тысяч рублей

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Шарики в магазине продаются от 15 рублей за штуку

Шарики в магазине продаются от 15 рублей за штуку

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Звезда на елку в «Леруа» вам обойдется в <nobr class="_">390 рублей</nobr>. Она есть в разных оттенках

Звезда на елку в «Леруа» вам обойдется в 390 рублей. Она есть в разных оттенках

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Украсить дом или участок можно и светящимися фигурами. Огромный олень обойдется в <nobr class="_">8990 рублей</nobr>. А бант — в 160 рублей

Украсить дом или участок можно и светящимися фигурами. Огромный олень обойдется в 8990 рублей. А бант — в 160 рублей

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Hoff

Отдел с новогодними украшениями открылся в Hoff

Отдел с новогодними украшениями открылся в Hoff

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Знаменитый «заменитель Икеи» также представил свою новогоднюю коллекцию. В магазине большой выбор разнообразных шаров для елки, но стоят они дорого. Минимальный ценник — 190 рублей. Зато дизайн и цвет бывает разным. Есть даже редкие черные шары.

В Hoff также есть игрушки на елки, а не только шары. Стоят они в пределах 1000 рублей. И среди пластиковых можно встретить Щелкунчика, грибочек или Деда Мороза

В Hoff также есть игрушки на елки, а не только шары. Стоят они в пределах 1000 рублей. И среди пластиковых можно встретить Щелкунчика, грибочек или Деда Мороза

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Шары есть всех цветов, но цены могут доходить до 600 рублей

Шары есть всех цветов, но цены могут доходить до 600 рублей

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Набор из 10 шаров стоит 199 рублей, звезда — 159 рублей. В целом украшения для елки можно собрать за 358 рублей

Набор из 10 шаров стоит 199 рублей, звезда — 159 рублей. В целом украшения для елки можно собрать за 358 рублей

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В Hoff есть и гирлянды разных цветов, которые стоят 499 рублей

В Hoff есть и гирлянды разных цветов, которые стоят 499 рублей

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Перед Новым годом сибиряки закупаются не только игрушками и подарками, но и продуктами на стол. Корреспонденты поговорили с экспертами, чтобы узнать, какие продукты больше всего подорожают в России перед Новым годом.

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