«Зарабатываем больше, чем за месяц в офисе»: сколько стоит пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку — цена растёт каждый час

Подняли цены из-за бензина и новых костюмов — как работают компании

Приглашать домой сказочных героев начинают чаще всего после 20 декабря. В этом году стабильно самыми востребованными днями стали 30 и 31 декабря, также спросом пользуются выходные за неделю до праздника и будние дни после 18:00 в последнюю неделю декабря, говорят аниматоры. По словам тех, кто работает на рынке праздничных услуг, уже почти все даты забронированы — оформлять заказы начинают за несколько месяцев до Нового года.

— Мы не открывали официальную рассылку, даты уже почти все забронировали наши постоянные клиенты. Взрослых мы не поздравляем, любим больше детские, домашние праздники из-за их атмосферы, в них есть свое волшебство, — рассказали НГС в мастерской праздников «Волшебники». — Нашему Деду Морозу заранее отдают подарки и письма детей, и малыши всегда удивляются.