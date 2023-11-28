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Новый год — 2024 в НовосибирскеОбзор

«Зарабатываем больше, чем за месяц в офисе»: сколько стоит пригласить домой Деда Мороза и Снегурочку — цена растёт каждый час

В этом году некоторые решили поднять цены из-за повышения стоимости бензина

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Костюмы сказочных персонажей могут стоить более 50 тысяч, их часто шьют на заказ

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Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки перед Новым годом пользуются большим спросом, даты бронируют уже в ноябре, а поздравлять начинают в 20-х числах декабря. Самый дорогой день — 31 декабря: тогда цены поднимаются по часам и могут переваливать за 14 тысяч рублей за короткое поздравление в 20 минут. Некоторые в праздник решают подзаработать: берут отпуск на основной работе и две недели поздравляют детей. НГС пообщался с компаниями, которые предоставляют услуги аниматоров, и обычными людьми, решившими подзаработать.

Подняли цены из-за бензина и новых костюмов — как работают компании

Приглашать домой сказочных героев начинают чаще всего после 20 декабря. В этом году стабильно самыми востребованными днями стали 30 и 31 декабря, также спросом пользуются выходные за неделю до праздника и будние дни после 18:00 в последнюю неделю декабря, говорят аниматоры. По словам тех, кто работает на рынке праздничных услуг, уже почти все даты забронированы — оформлять заказы начинают за несколько месяцев до Нового года.

— Мы не открывали официальную рассылку, даты уже почти все забронировали наши постоянные клиенты. Взрослых мы не поздравляем, любим больше детские, домашние праздники из-за их атмосферы, в них есть свое волшебство, — рассказали НГС в мастерской праздников «Волшебники». — Нашему Деду Морозу заранее отдают подарки и письма детей, и малыши всегда удивляются.

По словам представителя компании, сказочные дедушка с внучкой в основном поздравляют детей с 12:00 до 22:00, каждое мероприятие длится около 20–30 минут. Так в день аниматоры могут приехать примерно на 8–10 поздравлений, но все зависит от местоположения клиента и загруженности дорог.

На официальном сайте компании указано, что стоимость поздравления зависит от дня и времени. До 21 декабря оно обойдётся в 2,5 тысячи рублей. 22 по 25 декабря, а также 29, 30 декабря и 31 декабря до 16:00 — в 4 тысячи рублей. 25–28 декабря Дед Мороз и Снегурочка приедут за 3 тысячи рублей. В последний день года цены растут по часам: в 16:00 — 5 тысяч рублей, в 17:00 — 6 тысяч рублей, в 18:00 — 7 тысяч рублей, в 19:00 — 8 тысяч рублей, с 20:00 до 23:00 — 9 тысяч рублей.

— В этом году подняли цены примерно на 1000 рублей — это связано с бензином, потому что Дед Мороз и Снегурочка передвигаются на машине. Дороже всего поздравление стоит 31 декабря, в предновогодние будни цены тоже выше, потому что пробок становится больше, добраться до места сложнее, — объясняют в мастерской праздников «Волшебники»

Костюмы для аниматоров в компании отшивали на заказ, кокошник для Снегурочки и основные элементы костюмов делали вручную. Наряд Деда Мороза может обойтись в 50 тысяч и больше, но костюмы меняют не каждый год, один наряд можно проносить несколько лет. Потом, конечно, все равно придется отшивать новый, чтобы образы сказочных персонажей были привлекательнее. Наряды можно купить и в обычных магазинах, но, отмечают в компании, они будут выглядеть не так эффектно.

Чаще всего аниматоры играют с детьми, а после дарят подарки, которые им передают родители

Чаще всего аниматоры играют с детьми, а после дарят подарки, которые им передают родители

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В компании «Йупи Йо шоу» рассказали, что стоимость поздравления рассчитывается в зависимости от удаленности района и даты. Цена за 30-минутное поздравление начинается от 5 тысяч рублей, 31 декабря стоимость рассчитывается от времени начала праздника.

— Максимальная стоимость поздравления 31 декабря после 23:00 может быть примерно 14 тысяч рублей и выше. По сравнению с прошлым годом цены немного подняли, потому что заказали новые костюмы. Но повышение было примерно на 1000 рублей, сильно цены не поднимали, — говорят в компании.

Костюмы здесь тоже шили на заказ: один наряд стоит в районе 100 тысяч рублей. 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка проводят экспресс-поздравления по 20–25 минут с самого утра и до конца дня — так они могут объехать примерно 10 праздников в зависимости от удаленности.

«Берем отпуск на основной работе и зарабатываем больше»

В сфере работы аниматоров есть и те, кто работает не с компаниями, а сам на себя. Информацию чаще всего публикуют в социальных сетях или на сайтах объявлений. Валерия вместе с мужем подрабатывают сказочными героями уже несколько лет: Снегурочка говорит, что в 2019 году по совету друзей решила подзаработать, а теперь каждый Новый год для них есть сезонный заработок.

— Костюмы мы покупали в магазине и немного изменили их, купили бороду и кокошник. Поздравления у нас недорогие, 1,5 тысячи рублей за выезд на дом, в зависимости от удаленности может стоить 3 тысячи рублей до 25 декабря, потом цена повышается примерно на 500 рублей в день. В Новый год, конечно, дороже: перед боем курантов поздравление будет стоить 6 тысяч рублей, — объяснила аниматор.

Как вспоминает Валерия, в первый год было сложно работать: Деду Морозу частенько предлагали выпить на празднике, попадались клиенты, которые хамили или ругались, что получасовое поздравление — слишком короткое. Но потом муж с женой собрали базу постоянных клиентов, с которыми работать комфортнее, чем с незнакомцами.

— Мы берем отпуск на основной работе на две недели и зарабатываем больше, чем за месяц в офисе. Например, в день может получиться 6 поздравлений — не считая трат на макияж и бензин в среднем выходит 20 тысяч рублей, — говорит Валерия.

Цены в этом году Валерия с мужем решили не повышать, чтобы не распугать клиентов, но думают, что в следующем году стоимость поздравлений увеличится. К тому же, пара планирует сшить костюмы на заказ.

Некоторые новосибирцы используют Новый год как дополнительный заработок

Некоторые новосибирцы используют Новый год как дополнительный заработок

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Снегурочка Дарья Дубинина работает на себя уже третий год. Выезд сказочных героев стоит от 2 тысяч рублей, ближе к Новому году цена повышается, может доходить до 10 тысяч рублей. Цены в этом году также решили не повышать, оставили прошлогодние. В день аниматоры выезжают примерно на 3–4 поздравления, если адреса находятся рядом.

— Важно все грамотно расписать по времени, чтобы мы успели доехать. Поздравление длится 30 минут — это оптимальное время: не мало и не много. Вся программа рассчитана на то, чтобы поиграть с детьми, выслушать их, вручить подарки, — рассказала Дарья Дубинина.

По данным «Авито услуг», сейчас стоимость поздравления Деда Мороза и Снегурочки начинается от 1000 рублей, средняя цена в ноябре — 1500 рублей. Такая стоимость, отмечают аналитики, действительно соответствует той, что была в прошлом году. На платформе можно найти много предложений, в которых указана минимальная цена, но во время общения с аниматорами она может вырасти.

Спрос на новогоднее поздравление в этом году увеличился на 67% по сравнению с прошлым, а число предложений от актеров растет по мере приближения самого праздника. По данным аналитиков, число объявлений от главных новогодних героев в Новосибирске в конце ноября уже выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и продолжит расти в декабре. Сегодня на платформе можно найти порядка 2 тысяч объявлений от сказочных дедушки и внучки, готовых проводить новосибирцев в Новый год.

Недавно корреспондент НГС посчитала, во сколько ей обошлись три салата в этом году, сравнила с усредненными цифрами статистики и узнала, стоит ли уже откладывать деньги на новогодний стол.

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