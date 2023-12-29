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Оливье или гранатовый браслет? Какой салат точно приготовить на Новый год — тест для нерешительных

10 простых вопросов — и решение найдено

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Любите салаты?

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Салат — одно из главных блюд на новогоднем застолье. Кто-то готовит традиционные оливье и селедку под шубой, а кто-то любит более оригинальные рецепты, например, с креветками, грушей и сыром. Если во всем многообразии вам сложно определиться с тем, что приготовить, то пройдите наш шуточный предновогодний тест. Возможно, он поможет вам определиться с выбором.

Для любителей кулинарии мы подготовили подборку новогодних блюд. В нее вошли рецепты от читателей, фуд-блогера и шеф-поваров. Некоторые блюд могут удивить даже гурманов.

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