Оливье или гранатовый браслет? Какой салат точно приготовить на Новый год — тест для нерешительных

Салат — одно из главных блюд на новогоднем застолье. Кто-то готовит традиционные оливье и селедку под шубой, а кто-то любит более оригинальные рецепты, например, с креветками, грушей и сыром. Если во всем многообразии вам сложно определиться с тем, что приготовить, то пройдите наш шуточный предновогодний тест. Возможно, он поможет вам определиться с выбором.