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Новый год — 2024 в НовосибирскеИнструкция

Между карпом и селёдкой: новогодние рецепты из разных стран — от читателей НГС, фуд-блогера и шеф-поваров

Составляем праздничное меню от салата до десерта — в привычных рецептах есть нюансы

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НГС сделал подборку блюд, которые готовят на Новый год в разных странах, том числе в России

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Уже за месяц до Нового года некоторые начинают закупать продукты и продумывать праздничное меню. Кто-то включает в него «Оливье» и «Селедку под шубой», а кто-то добавляет в него и традиционные блюда других стран. Что на Новый год и Рождество принято готовить в России и за границей — самыми вкусными рецептами с НГС поделились читатели, фуд-блогер и повара новосибирских ресторанов.

Англия. Индейка

Как и в других европейских странах, в Великобритании больше чтят Рождество, чем Новый год. В этот праздник большинство англичан обязательно стараются отведать индейку. Свой коронный рецепт, как приготовить ее без заморочек, прислал читатель НГС Иван Черемин.

Обычно Иван добавляет в индейку простую куриную приправу, но иногда заменяет ее прованскими травами

Обычно Иван добавляет в индейку простую куриную приправу, но иногда заменяет ее прованскими травами

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Вам потребуется: 1 крупная индейка, 1 кг яблок, 500 г айвы, петрушка по вкусу, 2 чайных ложки соли, 2 чайных ложки перца, приправа для курицы, 4–5 столовых ложек растительного масла.

Тушку индейки — снаружи и изнутри — натрите солью, перцем и приправой. Пока она 30–40 минут будет настаиваться, нарежьте очищенные яблоки и айву на крупные дольки. Отправьте маринованное мясо на противень, накрытый фольгой. Нафаршируйте тушку одной половиной фруктов, добавив к ним петрушку, — вторую разложите рядом.

Индейка весом 6–6,5 кг выпекается при температуре 190 градусов около 5 часов. Но помните: важно периодически вытаскивать ее из духовки. В первый раз через 3 часа — для того чтобы смазать маслом. А во второй через 4,5 часа — чтобы убрать фольгу. Тогда мясо зарумянится и приобретет хрустящую корочку.

Франция и Канада. Торт «Полено»

В Канаде и Франции на Рождество подают торт «Полено». Читательница НГС Мария Копылова предложила свой вариант быстрого приготовления — простому рецепту без замешивания теста ее научила мама.

Торт «Полено» можно приготовить из готового слоеного теста — это позволит сэкономить время

Торт «Полено» можно приготовить из готового слоеного теста — это позволит сэкономить время

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Вам понадобится: 500 г слоеного бездрожжевого теста, 350 г сливочного масла, 250 г сгущенного молока, 1 столовая ложка коньяка, 1 чайная ложка растительного масла, 1–2 столовых ложки пшеничной муки.

На столе, присыпанном мукой, тонко раскатайте слоеное тесто. Аккуратно нарежьте его на полоски — их ширина должна составлять не больше 1–1,5 см, а высота будет зависеть от того, насколько длинный вы хотите торт. Выложите заготовки на кондитерский пергамент, смазанный растительным маслом, и выпекайте в духовке до золотистости при 200–220 градусах.

Из сгущенки, сахара и коньяка миксером взбейте крем. Две его столовых ложки распределите по расстеленной пищевой пленке, а сверху него утрамбуйте 5–6 готовых палочек из теста. Дальше чередуйте слои крема и палочек до тех пор, пока не сформируется рулет, который можно будет свернуть.

Плотно обмотайте торт пленкой и на несколько часов поставьте в холодильник, чтобы он пропитался. Перед подачей Мария рекомендует для красоты посыпать его крошкой, которую можно сделать из печеных остатков теста.

Швейцария. Лимонное печенье

На Рождество швейцарцы пекут лимонное печенье «Майлендерли». Фуд-блогер Семен Громов прислал в редакцию его упрощенный рецепт, без джема. На приготовление десерта уйдет не больше часа, заверил он.

На лимонное печенье по рецепту Семена Громова уйдет не больше часа

На лимонное печенье по рецепту Семена Громова уйдет не больше часа

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Вам понадобится: 180 г сливочного масла, 250–300 г сахара, 0,25 чайной ложки соли, 2 яйца С0, 2 крупных лимона, 450–500 г муки, 8–10 г разрыхлителя, 0,25 чайной ложки куркумы.

В большой миске соедините размягченное сливочное масло с сахаром, солью, а затем — и яйцами комнатной температуры. К ним натрите цедру и выжмите сок двух лимонов: всего его должно выйти порядка 100 мл. Смешайте все ингредиенты до однородности. В получившуюся массу просейте часть муки с разрыхлителем и куркумой. После этого постепенно всыпьте туда остатки муки.

Тесто должно получиться вязким и липким. Чтобы оно слегка затвердело и с ним было проще работать, ненадолго положите его в холодильник. Когда оно станет более податливым, лепите из него небольшие шарики. Выложите их на пергамент, смазанный растительным маслом, и выпекайте 16–18 минут при температуре 180 градусов.

Чехия. Карп

Карп, запеченный в сметане, — традиционное рождественское блюдо у чехов. Рецептом поделилась читательница НГС Екатерина Карзова.

Лимон сделает карпов сочными и нежными

Лимон сделает карпов сочными и нежными

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На 2 рыбы вам потребуется: 150 г сметаны, 1 лимон, 1,5 чайных ложки рыбной приправы, соль и черный молотый перец по вкусу.

Карпов нужно очистить от чешуи, внутренностей и жабр. Хорошо промойте и промокните рыбу бумажными полотенцами. Сделайте на ней поперечные надрезы, посолите, поперчите и оставьте на 1 час мариноваться. Нарежьте лимон и сложите его в надрезы. Обильно смажьте карпов сметаной. Поставьте их в духовку, разогретую до 200 градусов. Время приготовления блюда — 45–50 минут.

Россия

«Оливье»

Шеф-повар новосибирского ресторана «Три лося» Алексей Кузнецов поделился с НГС рецептами сразу нескольких блюд, которые принято подавать на Новый год в России. Прежде всего, он рассказал, как приготовить один из самых популярных праздничных салатов — «Оливье». Без единого грамма колбасы. Но придется запастись временем.

Повар Алексей Кузнецов предлагает украшать готовый Оливье перепелиными яйцами

Повар Алексей Кузнецов предлагает украшать готовый Оливье перепелиными яйцами

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Для салата вам потребуется: тазобедренная часть говядины, картофель, морковь, свежий горошек, маринованные огурцы, тимьян, перепелиные яйца и яблочный компот (да, именно он).

Для соуса «Майонез»: 200 мл подсолнечного масла, 1 столовая ложка горчицы, 1 куриное яйцо, 10 мл лимонного сока, соль и перец по вкусу.

Кусок говядины обваляйте в соли и перце крупного помола, а затем на 6 часов отправьте в духовку, разогретую до 120 градусов. Чтобы мясо получилось максимально вкусным и нежным, каждые 20 минут его следует поливать яблочным компотом. Как только оно будет готово, остудите его и уберите в холодильник еще на 12 часов.

Пока говядина доходит до кондиции, можно заняться картофелем и морковью. Полить их маслом и посыпать тимьяном, после чего обернуть в фольгу и запечь в духовке при 160 градусах. Картошка должна приготовиться примерно за 40 минут, а морковка — за 50.

Охлажденную говядину нарежьте и смешайте ее с печеными овощами, нашинкованными кубиком. К ним добавьте свежий горошек и нарезанные маринованные огурцы. Заправьте салат домашним соусом — для него погружным блендером соедините подсолнечное масло, горчицу, яйцо, лимонный сок и специи. Взбивайте ингредиенты до загустения.

«Оливье» уложите в чащу и украсьте нарезанными перепелиными яйцами. И вуаля, приятного аппетита!

Пельмени

На домашние пельмени уйдет меньше времени, чем на «Оливье» с говядиной. Приготовить их с нуля сможет даже новичок, уверен Алексей Кузнецов.

По мнению шеф-повара, идеальная пропорция для домашних пельменей: 4 г теста и 6 г фарша

По мнению шеф-повара, идеальная пропорция для домашних пельменей: 4 г теста и 6 г фарша

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Для теста понадобится: 1 кг муки, 425 мл холодной воды, 1 яйцо, 10 г соли.

Для начинки потребуется: 400 г свинины пожирнее и 400 г говядины, 300 г репчатого лука, 10 г соли, 10 г перца, 1 столовая ложка домашнего соуса «Майонез».

Тесто готовится в 3 этапа. Сначала соедините все необходимые для него ингредиенты и тщательно вымешивайте до тех пор, пока вода с мукой не станут однородными. Уберите тесто в пакет и оставьте на 10 минут. После этого достаньте его и продолжите замес. А потом еще раз припрячьте массу, но уже на 20 минут. По истечении этого времени ее нужно снова вытащить из пакета для окончательного замеса.

Перед тем, как перекрутить свинину и говядину в мясорубке, повар советует очистить их от прожилок. К фаршу добавьте соль, перец, лук и домашний соус «Майонез» — такой же, как готовили для праздничного салата. Всё это оставьте мариноваться на 30 минут.

Пришло время лепить пельмени. Идеальная пропорция для каждого из них: 4 г теста и 6 г фарша. Варите их в кипящей воде в течение 5–7 минут, предварительно добавив туда лавровый лист и свежий лук. Лучше всего подавать блюдо вместе со сливочным маслом и сметаной.

«Селедка под шубой»

В разговоре с НГС шеф-повар ресторана «Хамовники» Сергей Романов посоветовал использовать в приготовлении «шубы» немного меда — всего лишь 2 столовых ложки.

В приготовлении «Селедки под шубой» Сергей Романов рекомендует использовать немного меда

В приготовлении «Селедки под шубой» Сергей Романов рекомендует использовать немного меда

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На 4 порции салата вам потребуется: 100 г сельди, 30 г белого лука, 100 г моркови, 100 г картофеля, 150 г свеклы, 2 куриных и 4 перепелиных яйца, соль, перец и кориандр по вкусу.

Для домашнего майонеза: 3 яичных желтка, 250 г растительного масла, 10 г сахара, 10 г белового винного уксуса, соль и перец по вкусу.

Тщательно вымойте и очистьте картофель, свеклу, морковь. Смажьте овощи медом с солью, сливочным маслом и кориандром — именно это поможет им полностью проявить свой вкус. Заверните в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на час.

Очищенную сельдь нарежьте мелким кубиком и выложите на тарелку. Сверху нее распределите белый лук, заранее нашинкованный в крошку и бланшированный в кипятке.

Дальше поочередно выложите друг на друга картофель, морковь, яйцо и свеклу — они должны быть натерты на крупной терке.

Каждый слой надо промазать домашним майонезом: сначала взбейте желтки, а затем в них тонкой струей влейте растительное масло, добавьте винный уксус, соль и перец.

Готовый салат украсьте перетертым желтком, нарезанными перепелиными яйцами и укропом.

В ноябре мы проверили, как изменились цены на ингредиенты для самых популярных праздничных салатов — «Оливье» и «Селедки под шубой». А позже НГС писал о том, что в Новосибирск привезли разные сорта мандаринов. Какие из них — самые дешевые, можно узнать здесь.

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