Между карпом и селёдкой: новогодние рецепты из разных стран — от читателей НГС, фуд-блогера и шеф-поваров

Вам потребуется: 1 крупная индейка, 1 кг яблок, 500 г айвы, петрушка по вкусу, 2 чайных ложки соли, 2 чайных ложки перца, приправа для курицы, 4–5 столовых ложек растительного масла.



Тушку индейки — снаружи и изнутри — натрите солью, перцем и приправой. Пока она 30–40 минут будет настаиваться, нарежьте очищенные яблоки и айву на крупные дольки. Отправьте маринованное мясо на противень, накрытый фольгой. Нафаршируйте тушку одной половиной фруктов, добавив к ним петрушку, — вторую разложите рядом.



Индейка весом 6–6,5 кг выпекается при температуре 190 градусов около 5 часов. Но помните: важно периодически вытаскивать ее из духовки. В первый раз через 3 часа — для того чтобы смазать маслом. А во второй через 4,5 часа — чтобы убрать фольгу. Тогда мясо зарумянится и приобретет хрустящую корочку.

