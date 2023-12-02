Между карпом и селёдкой: новогодние рецепты из разных стран — от читателей НГС, фуд-блогера и шеф-поваров

Уже за месяц до Нового года некоторые начинают закупать продукты и продумывать праздничное меню. Кто-то включает в него «Оливье» и «Селедку под шубой», а кто-то добавляет в него и традиционные блюда других стран. Что на Новый год и Рождество принято готовить в России и за границей — самыми вкусными рецептами с НГС поделились читатели, фуд-блогер и повара новосибирских ресторанов.
Англия. Индейка
Как и в других европейских странах, в Великобритании больше чтят Рождество, чем Новый год. В этот праздник большинство англичан обязательно стараются отведать индейку. Свой коронный рецепт, как приготовить ее без заморочек, прислал читатель НГС Иван Черемин.
Вам потребуется: 1 крупная индейка, 1 кг яблок, 500 г айвы, петрушка по вкусу, 2 чайных ложки соли, 2 чайных ложки перца, приправа для курицы, 4–5 столовых ложек растительного масла.
Тушку индейки — снаружи и изнутри — натрите солью, перцем и приправой. Пока она 30–40 минут будет настаиваться, нарежьте очищенные яблоки и айву на крупные дольки. Отправьте маринованное мясо на противень, накрытый фольгой. Нафаршируйте тушку одной половиной фруктов, добавив к ним петрушку, — вторую разложите рядом.
Индейка весом 6–6,5 кг выпекается при температуре 190 градусов около 5 часов. Но помните: важно периодически вытаскивать ее из духовки. В первый раз через 3 часа — для того чтобы смазать маслом. А во второй через 4,5 часа — чтобы убрать фольгу. Тогда мясо зарумянится и приобретет хрустящую корочку.
Франция и Канада. Торт «Полено»
В Канаде и Франции на Рождество подают торт «Полено». Читательница НГС Мария Копылова предложила свой вариант быстрого приготовления — простому рецепту без замешивания теста ее научила мама.
Вам понадобится: 500 г слоеного бездрожжевого теста, 350 г сливочного масла, 250 г сгущенного молока, 1 столовая ложка коньяка, 1 чайная ложка растительного масла, 1–2 столовых ложки пшеничной муки.
На столе, присыпанном мукой, тонко раскатайте слоеное тесто. Аккуратно нарежьте его на полоски — их ширина должна составлять не больше 1–1,5 см, а высота будет зависеть от того, насколько длинный вы хотите торт. Выложите заготовки на кондитерский пергамент, смазанный растительным маслом, и выпекайте в духовке до золотистости при 200–220 градусах.
Из сгущенки, сахара и коньяка миксером взбейте крем. Две его столовых ложки распределите по расстеленной пищевой пленке, а сверху него утрамбуйте 5–6 готовых палочек из теста. Дальше чередуйте слои крема и палочек до тех пор, пока не сформируется рулет, который можно будет свернуть.
Плотно обмотайте торт пленкой и на несколько часов поставьте в холодильник, чтобы он пропитался. Перед подачей Мария рекомендует для красоты посыпать его крошкой, которую можно сделать из печеных остатков теста.
Швейцария. Лимонное печенье
На Рождество швейцарцы пекут лимонное печенье «Майлендерли». Фуд-блогер Семен Громов прислал в редакцию его упрощенный рецепт, без джема. На приготовление десерта уйдет не больше часа, заверил он.
Вам понадобится: 180 г сливочного масла, 250–300 г сахара, 0,25 чайной ложки соли, 2 яйца С0, 2 крупных лимона, 450–500 г муки, 8–10 г разрыхлителя, 0,25 чайной ложки куркумы.
В большой миске соедините размягченное сливочное масло с сахаром, солью, а затем — и яйцами комнатной температуры. К ним натрите цедру и выжмите сок двух лимонов: всего его должно выйти порядка 100 мл. Смешайте все ингредиенты до однородности. В получившуюся массу просейте часть муки с разрыхлителем и куркумой. После этого постепенно всыпьте туда остатки муки.
Тесто должно получиться вязким и липким. Чтобы оно слегка затвердело и с ним было проще работать, ненадолго положите его в холодильник. Когда оно станет более податливым, лепите из него небольшие шарики. Выложите их на пергамент, смазанный растительным маслом, и выпекайте 16–18 минут при температуре 180 градусов.
Чехия. Карп
Карп, запеченный в сметане, — традиционное рождественское блюдо у чехов. Рецептом поделилась читательница НГС Екатерина Карзова.
На 2 рыбы вам потребуется: 150 г сметаны, 1 лимон, 1,5 чайных ложки рыбной приправы, соль и черный молотый перец по вкусу.
Карпов нужно очистить от чешуи, внутренностей и жабр. Хорошо промойте и промокните рыбу бумажными полотенцами. Сделайте на ней поперечные надрезы, посолите, поперчите и оставьте на 1 час мариноваться. Нарежьте лимон и сложите его в надрезы. Обильно смажьте карпов сметаной. Поставьте их в духовку, разогретую до 200 градусов. Время приготовления блюда — 45–50 минут.
Россия
«Оливье»
Шеф-повар новосибирского ресторана «Три лося» Алексей Кузнецов поделился с НГС рецептами сразу нескольких блюд, которые принято подавать на Новый год в России. Прежде всего, он рассказал, как приготовить один из самых популярных праздничных салатов — «Оливье». Без единого грамма колбасы. Но придется запастись временем.
Для салата вам потребуется: тазобедренная часть говядины, картофель, морковь, свежий горошек, маринованные огурцы, тимьян, перепелиные яйца и яблочный компот (да, именно он).
Для соуса «Майонез»: 200 мл подсолнечного масла, 1 столовая ложка горчицы, 1 куриное яйцо, 10 мл лимонного сока, соль и перец по вкусу.
Кусок говядины обваляйте в соли и перце крупного помола, а затем на 6 часов отправьте в духовку, разогретую до 120 градусов. Чтобы мясо получилось максимально вкусным и нежным, каждые 20 минут его следует поливать яблочным компотом. Как только оно будет готово, остудите его и уберите в холодильник еще на 12 часов.
Пока говядина доходит до кондиции, можно заняться картофелем и морковью. Полить их маслом и посыпать тимьяном, после чего обернуть в фольгу и запечь в духовке при 160 градусах. Картошка должна приготовиться примерно за 40 минут, а морковка — за 50.
Охлажденную говядину нарежьте и смешайте ее с печеными овощами, нашинкованными кубиком. К ним добавьте свежий горошек и нарезанные маринованные огурцы. Заправьте салат домашним соусом — для него погружным блендером соедините подсолнечное масло, горчицу, яйцо, лимонный сок и специи. Взбивайте ингредиенты до загустения.
«Оливье» уложите в чащу и украсьте нарезанными перепелиными яйцами. И вуаля, приятного аппетита!
Пельмени
На домашние пельмени уйдет меньше времени, чем на «Оливье» с говядиной. Приготовить их с нуля сможет даже новичок, уверен Алексей Кузнецов.
Для теста понадобится: 1 кг муки, 425 мл холодной воды, 1 яйцо, 10 г соли.
Для начинки потребуется: 400 г свинины пожирнее и 400 г говядины, 300 г репчатого лука, 10 г соли, 10 г перца, 1 столовая ложка домашнего соуса «Майонез».
Тесто готовится в 3 этапа. Сначала соедините все необходимые для него ингредиенты и тщательно вымешивайте до тех пор, пока вода с мукой не станут однородными. Уберите тесто в пакет и оставьте на 10 минут. После этого достаньте его и продолжите замес. А потом еще раз припрячьте массу, но уже на 20 минут. По истечении этого времени ее нужно снова вытащить из пакета для окончательного замеса.
Перед тем, как перекрутить свинину и говядину в мясорубке, повар советует очистить их от прожилок. К фаршу добавьте соль, перец, лук и домашний соус «Майонез» — такой же, как готовили для праздничного салата. Всё это оставьте мариноваться на 30 минут.
Пришло время лепить пельмени. Идеальная пропорция для каждого из них: 4 г теста и 6 г фарша. Варите их в кипящей воде в течение 5–7 минут, предварительно добавив туда лавровый лист и свежий лук. Лучше всего подавать блюдо вместе со сливочным маслом и сметаной.
«Селедка под шубой»
В разговоре с НГС шеф-повар ресторана «Хамовники» Сергей Романов посоветовал использовать в приготовлении «шубы» немного меда — всего лишь 2 столовых ложки.
На 4 порции салата вам потребуется: 100 г сельди, 30 г белого лука, 100 г моркови, 100 г картофеля, 150 г свеклы, 2 куриных и 4 перепелиных яйца, соль, перец и кориандр по вкусу.
Для домашнего майонеза: 3 яичных желтка, 250 г растительного масла, 10 г сахара, 10 г белового винного уксуса, соль и перец по вкусу.
Тщательно вымойте и очистьте картофель, свеклу, морковь. Смажьте овощи медом с солью, сливочным маслом и кориандром — именно это поможет им полностью проявить свой вкус. Заверните в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов, на час.
Очищенную сельдь нарежьте мелким кубиком и выложите на тарелку. Сверху нее распределите белый лук, заранее нашинкованный в крошку и бланшированный в кипятке.
Дальше поочередно выложите друг на друга картофель, морковь, яйцо и свеклу — они должны быть натерты на крупной терке.
Каждый слой надо промазать домашним майонезом: сначала взбейте желтки, а затем в них тонкой струей влейте растительное масло, добавьте винный уксус, соль и перец.
Готовый салат украсьте перетертым желтком, нарезанными перепелиными яйцами и укропом.
В ноябре мы проверили, как изменились цены на ингредиенты для самых популярных праздничных салатов — «Оливье» и «Селедки под шубой». А позже НГС писал о том, что в Новосибирск привезли разные сорта мандаринов. Какие из них — самые дешевые, можно узнать здесь.