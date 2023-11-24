С гнильцой или за 600 рублей: в Новосибирск привезли разные сорта мандаринов — ищем самые дешёвые

Уже давно мандарины стали настоящим символом Нового года. Кто-то, не боясь аллергии, килограммами ест цитрусовые на протяжении всех праздников. Кто-то, наоборот, дозирует их, чтобы продлить новогоднее настроение. А кто-то вообще складывает их под елку и просто любуется, вспоминая беззаботное детство. НГС обошел несколько магазинов города и узнал, какие мандарины продаются там к началу сезона и сколько они стоят.
«Пятерочка»
В «Пятерочке» на улице Толстого, 34 представлены сразу несколько видов мандаринов. Одни расфасованы по сеточкам и стоят от 119 рублей за килограмм. Другие — весовые, с сухими листьями, по 189 рублей.
Кроме того, магазин предлагает апельсины по 185 рублей и гигантские помело по 159 рублей — это тоже цена за кило. Из каких стран они завезены в Россию, на ценниках не указано. На вид часть фруктов слегка недоспевшие. Но в этом есть и плюс: если купить их уже сейчас, то, возможно, они будут дольше храниться.
«Фасоль»
В супермаркете «Фасоль» на Кирова, 11 продается лишь один сорт мандаринов — и снова с листьями. Тем, кто решит отведать их, придется отдать 156 рублей за килограмм. Весьма демократично, но для этого из них нужно будет повыбирать: фрукты хоть и весьма крупные, но некоторые либо зеленоватые, либо, наоборот, с темными пятнами.
«Бахетле»
В «Бахетле» на Кирова, 25 множество разных цитрусовых. Но покупая их там, следует быть внимательнее — в частности, с ценами. Во фруктовом отделе россыпью лежат мандарины, которые можно было набирать в мешочек. До 23 ноября действовала акция: со скидкой их можно было приобрести по 399 рублей за кило.
Те же самые, но расфасованные мандарины находятся и в другой части магазина. Но тут, даже несмотря на скидку, на них старая цена — 529 рублей. Сеточка весом чуть больше килограмма обошлась бы в 631 рубль.
— Изготовитель: Erop Group AG, — указано на ценнике.
В супермаркете нашелся вариант и подешевле — мандарины «Беби» по 219 рублей. Какие-то из них зеленоватые, а какие-то с гнильцой. Впрочем, как и во многих других магазинах.
Помимо этого в «Бахетле» продаются два вида апельсинов. Одни из них, просто «Апельсины» стоят 199 рублей. У других название более королевское — «Люкс», и выходят они дороже: 299 рублей. Столько же просят за яркие, сочные грейпфруты. Ну а «Свити» вполне можно урвать за 459 рублей.
«Лента»
В «Ленте» на Депутатской, 46 тоже огромный выбор мандаринов. По карте покупателя «Клементины» стоят 249 рублей, а без нее немного больше — 289 рублей за кило. Мандарины без названия супермаркет предлагает по 169 рублей; полузеленые, с листочками — по 149 рублей; а сорт «Муркотт» — по 269 рублей.
Для тех, кому много не надо, продаются и мандарины «Беби» в небольших пластиковых коробочках. 500 граммов — 179 рублей. Столько же в «Ленте» просят за 1 килограмм помело.
Апельсины можно купить по цене от 184 рублей, а грейпфруты — от 164 до 169 рублей за килограмм.
«Мария-Ра»
Еще один магазин, куда мы сходили, — «Мария-Ра» на Никитина, 128а. Вечером 21 ноября там был выставлен лишь один сорт мандаринов — все тот же сорт с листьями. Но ценник на них найти не удалось.
«Гранат»
И куда же без ларька? На окнах фруктового магазинчика рядом с трамвайной остановкой «Улица Зыряновская» НГС заметил объявление о продаже китайских мандаринов: 1 килограмм стоит 135 рублей.
Правда, попасть в лавку, чтобы убедиться в указанной цене, не удалось. Ранним утром она оказалась еще закрыта.
Центральный рынок
На Центральный рынок мы не успели, но для НГС там сделали фото, на которых видно, как пестрят прилавки цитрусами из разных стран. Цена на абхазские мандарины с ярко-зелеными свежими листьями там составляет 180 рублей. На китайские «Беби» придется потратить 250 рублей — во столько же обойдутся и марокканские фрукты. А за килограмм фруктов из ЮАР тут хотят 380 рублей.
— Почти каждый день свежий привоз, — заверили нас сотрудники рынка.
А еще в новосибирские магазины завезли елочные игрушки. Где продаются самые красивые из них, можно узнать в обзоре НГС.