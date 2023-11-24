С гнильцой или за 600 рублей: в Новосибирск привезли разные сорта мандаринов — ищем самые дешёвые

На Центральный рынок мы не успели, но для НГС там сделали фото, на которых видно, как пестрят прилавки цитрусами из разных стран. Цена на абхазские мандарины с ярко-зелеными свежими листьями там составляет 180 рублей. На китайские «Беби» придется потратить 250 рублей — во столько же обойдутся и марокканские фрукты. А за килограмм фруктов из ЮАР тут хотят 380 рублей.

— Почти каждый день свежий привоз, — заверили нас сотрудники рынка.