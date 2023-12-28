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Новый год — 2024 в НовосибирскеТест

Ну, будем! Какой напиток выбрать для новогодней ночи — необычный тест на лучшее соответствие характера с алкоголем

Для тех, кто все еще сомневается, с бокалом чего встречать Новый год

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Не все готовы пить в новогоднюю ночь шампанское

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Приближается главный и любимый для многих праздник — Новый год. И очень важно не только провести его в кругу близких и родных людей, в красивой одежде и со вкусными угощениями. Значимо и то, какие напитки будут сопровождать празднующих всю новогоднюю ночь. Конечно, полезнее всего не пить спиртного вовсе, и, к примеру, во время бурного веселья потягивать сок, но мы-то знаем, что смогут пойти на такое далеко не все. И чтобы застолье прошло гладко, запомнилось только приятными моментами и не тревожило с утра тяжелыми воспоминаниями, очень важно правильно выбрать алкогольный напиток. НГС составил тест, чтобы вам было проще понять, какой алкогольный напиток раскроет ваши положительные черты, подчеркнет особенности и скроет недостатки. Выберете наиболее подходящее вам описание, и мы скажем, какой напиток — точно ваш. Только уговор: выбирайте вариант максимально откровенно!

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ТестНовый годАлкогольПраздникНапитки
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