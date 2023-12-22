Самый ценный бутерброд: как выбрать красную икру и не прогадать — обзор вариантов и цен (готовьтесь раскошелиться)

Стоит икра из замороженного сырья дешевле изготовленной на месте: нормальная цена для Новосибирска сейчас — 260–300 рублей за банку 95 грамм. С точки зрения питательных свойств и полезных веществ такая икра не должна уступать просто солёной (в ней может быть даже меньше соли и консерванта). Но вот на вкус вы сразу поймете разницу. Заморозка меняет структуру икры так же, как она делает это и с рыбой. Во рту такая икра ведёт иначе: икринки существуют как бы отдельно, неприятно лопаясь во рту. Происходит это по причине того, что внутриклеточная жидкость, замерзая, частично разрывает мембраны — так же, как бутылка с водой может лопнуть в морозильнике.

Многое, конечно, зависит от соблюдения технологии: заморозить и разморозить продукт можно с большими или меньшими потерями качества. Но видя невысокую цену, стоит иметь в виду, что и качество может оказаться соответствующим.

