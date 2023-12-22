Самый ценный бутерброд: как выбрать красную икру и не прогадать — обзор вариантов и цен (готовьтесь раскошелиться)

Красная икра давно стала одним из символов и русской кухни, и праздничного застолья. И даже если в обычные дни этот продукт для многих из нас слишком дорог, то уж под Новый год, кажется, можно и разориться. Обозреватель НГС изучил холодильники магазинов и сайты компаний, которые предлагают икру с доставкой, чтобы вам было проще сориентироваться перед покупкой.
Имитация
Встретить настоящую икру красных пород рыбы просто на полке сегодня практически невозможно. Обычный формат продажи — это специальные холодильники (за которыми присматривает охрана). Но и там даже самая маленькая баночка будет лежать в большом пластиковом кейсе, чтобы ценный продукт не утащили из магазина, не заплатив. Такие времена.
Так что если вы увидите издалека стеклянные банки с какими-то красными мелкими шариками внутри (издалека они действительно похожи на икру), то заранее имейте в виду, что перед вами дешевая имитация, сделанная из растительного масла, рыбьего жира, красителей, загустителей и других важных для современной пищевой промышленности ингредиентов.
На ценнике такой икры должно быть написано «имитированная», стоит она порядка 100 рублей за
Структурированная
Это икра, что называется, с добавлением натуральной. То есть при производстве в смесь, из которой потом сделают икорные шарики, здесь будет добавлена настоящая икра, точнее остатки её производства (давленая, мелкая
Обычная цена для структурированной икры — 150 рублей за банку весом 95–100 граммов. Пищевая ценность такого продукта тоже сомнительна. Да и бутерброды с ней делать лучше и не пытаться: она будет соскальзывать с поверхности масла, «икринки» — раскатываться, а на вкус она довольно невыразительна. Добавив соли, можно сделать из структурированной икры что-то, отдалённо напоминающее плохую, пересоленную настоящую икру. Но не более.
Из заморозки
Исторически икру делали на месте вылова. Но это требует наличия мощностей, способных перерабатывать весь объем поступающего сырья. Поэтому рыбная промышленность научилась икру морозить и в таком замороженном виде развозить по производственным предприятиям, где этот полуфабрикат превращают в конечный продукт. Но для этого эту рыбу нужно заморозить, не разделывая, и обрабатывать уже на месте. На банке такой икры обычно написано «ястыковая» или «ястычная».
Стоит икра из замороженного сырья дешевле изготовленной на месте: нормальная цена для Новосибирска сейчас — 260–300 рублей за банку 95 грамм. С точки зрения питательных свойств и полезных веществ такая икра не должна уступать просто солёной (в ней может быть даже меньше соли и консерванта). Но вот на вкус вы сразу поймете разницу. Заморозка меняет структуру икры так же, как она делает это и с рыбой. Во рту такая икра ведёт иначе: икринки существуют как бы отдельно, неприятно лопаясь во рту. Происходит это по причине того, что внутриклеточная жидкость, замерзая, частично разрывает мембраны — так же, как бутылка с водой может лопнуть в морозильнике.
Многое, конечно, зависит от соблюдения технологии: заморозить и разморозить продукт можно с большими или меньшими потерями качества. Но видя невысокую цену, стоит иметь в виду, что и качество может оказаться соответствующим.
Солёная
Самая дорогая, сделанная на месте — из свежепойманной рыбы. Обязательным (но не достаточным) условием того, что перед вами именно такой продут, можно считать место производства: Сахалин, Камчатка, Хабаровский край. То есть если вы видите, что продукт произведён где-то в Новосибирске, Красноярске или Челябинске, то перед вами, скорее всего, икра из заморозки. Теоретически возможна ситуация, когда солёную икру из более крупных емкостей фасуют в мелкие банки, но это редкость.
Впрочем, близость к местам обитания красной рыбы не гарантирует способа производства. Замораживание икры применяется для того, чтобы успеть справиться с большими объемами сырья во время путины. А дальше можно солить и фасовать заморозку на месте.
Цены на солёную икру в Новосибирске сейчас начинаются примерно от 500 рублей за 100 граммов. В «Ашане», например, под собственной маркой продаётся икра, которая стоит 439 рублей за баночку 90 грамм (487 рублей за 100 граммов), но изготовлена она в Подмосковье. Дальше всё зависит от вида рыбы и уровня бренда. Дешевле, как правило, самая массовая — из горбуши. У неё цвет ближе к оранжевому и чуть менее яркий вкус. Наиболее интересный вкус, наверное, у икры нерки и кижуча (хотя это уже индивидуально). Правда и заплатить за 100 грамм придётся уже рублей 700.
Отдельной разновидностью продукта можно считать икру, которую продают на вес. Это могут делать как непосредственно в магазинах, так и в компаниях, предлагающих рыбу и продукты из моря через доставку — в пластиковых банках. Цены там повыше, но и ездить за такой икрой не придётся.
Разумеется, масса предложений ждёт вас на Avito. Причём среди них может оказаться действительно качественный продукт, который везут напрямую с Дальнего Востока. Причём цена будет определяться не только рыночной ситуацией, но так же источником и условиями, на которых эта икра была получена, потребностью в деньгах и т.д. Есть возможность как сэкономить, так и нарваться на подделку. Решайте сами и обращайте внимание на отзывы.
Чёрная икра
Чёрная икра давно уже превратилась в символ богатства, и если оно у вас есть (или вы хотите ощутить его вкус хотя бы в Новый год), то можно подумать и в эту сторону. Существуют, конечно, имитации и чёрной икры, но их отличит от настоящего продукта на вид любой, кто хоть раз видел оригинал.
Для того чтобы более или менее убедительно пустить пыль в глаза сравнительно бюджетным способом, стоит немного увеличить бюджет. Например, в Metro Cash&Carry продаётся окрашенная икра палтуса (430 рублей за баночку 110 граммов). По вкусу она, конечно отличается, но на видео и фото вполне может исполнить роль дорогостоящего деликатеса. К тому же её можно съесть — икра палтуса вкусна сама по себе.
Для покупки осетровой икры придётся приготовить как минимум около 3 тысяч рублей за баночку 50 граммов, но, в основном, цены будут выше. В «Добрянке», например, за баночку икры сибирского осетра весом 110 граммов просят уже больше 10 тысяч рублей. В интернет-магазине бренда «Горкунов» (этой же компании принадлежат в Новосибирске три крупных тепличных комплекса в районе Толмачёво), доступны микро упаковки по 20 граммов за 1300 рублей.
В целом же, выбирая деликатесы для новогоднего стола, стоит помнить о двух вещах. Во-первых, не стоит в принципе пытаться «выпрыгнуть из штанов», покупая продукты, которые вам не по карману. В конце концов, праздничное настроение создаётся не на столе, а в головах и в сердцах. Лучше направить свои ресурсы на то, чтобы собрать хорошую компанию вокруг обычной селедки под шубой, чем жевать осетровую икру в компании, которая вам не мила. Во-вторых, если вы все же решили потратиться на продукты, которые в обычной жизни покупаете нечасто, то лучше немного переплатить, но купить что-то стоящее.
Дорогим деликатесом могут быть и простые солёные грузди. В магазинах «Добрянка» можно встретить банки, которые стоят дороже 10 тысяч рублей. Что в них особенного, читайте в материале на НГС.