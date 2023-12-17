«Входим в новую реальность»: полки магазинов Новосибирска завалены структурированной икрой — что это такое

Красная икра стала прочно ассоциироваться с Новым годом, поэтому сейчас она особенно востребована. Но невнимательный покупатель может вернуться домой совсем не с той баночкой, что хотел. На многих из них появилась надпись — «структурированная». Если вы думаете, что это прилагательное нахваливает качество лососевого продукта, то ошибаетесь. Разбираемся с экспертом, что такое «структурированная» или «имитированная» икра, почему ее столько на полках и как отличить от натуральной.
«Привыкаем к новому миру»
Структурированная икра активно начала занимать полки новосибирских магазинов несколько лет назад, а в этом году ее стало еще больше. Многие супермаркеты стараются размещать баночки и натурального, и имитированного продукта рядом, и невнимательный покупатель может легко ошибиться.
Многие думают, что «структурированная» — синоним слову «отборная», но это не так. Структурированная икра — это нечто среднее между настоящей и искусственной икрой, икорное рыбное изделие. Как заявляют производители, для ее изготовления используют настоящую икру некондиционной формы: поврежденную, маленькую и т.д. В общем ту, которую дорого не продашь.
Икру перемешивают, добавляют красители, ароматизаторы, желатин, консерванты и создают икринки заново. Они получаются ровными, упругими и очень похожими на настоящие, но при этом не полностью искусственными или имитированными. Искусственная икра обычно изготавливается из рыбного бульона, морских водорослей и даже с добавлением овощей.
— Привыкаем к новому миру. У нас уже муку официально стали делать из сверчков, а в одном из регионов строится завод по производству питательных пищевых смесей из навоза и отходов пищевой промышленности. Входим в новую реальность — суррогатно-фальсификатную, — иронизирует Яков Новоселов, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз.
Он добавил, что пищевая ценность натуральной, структурированной и даже искусственной икры может быть одинаковой, но только если производитель использует действительно хорошее сырье и аккуратен в применении консервантов. Икра — не продукт первой необходимости, рацион человека без нее никак не пострадает.
Какая на вкус структурированная икра
Первое, что вы почувствуете, когда откроете банку структурированной икры — это резкий рыбный запах. Обычно в качестве ароматизаторов используются селедочные молоки. Икринки светлее натуральных, слишком маслянистые, упругие, тугие и просто так не лопаются. Вкус слабый, ненасыщенный.
При проверке кипятком красный бульон окрасился белым налетом, так что можно предположить, что следы натурального продукта есть.
Самый распространенный бутерброд, который подают на стол — это батон, масло и икра. И стоит быть готовым, что структурированная икра будет не податливой: у нас она просто в миг слетела с масла. Так что придется постараться и подавать такое блюдо очень аккуратно.
Как не ошибиться с выбором
Главное отличие — это, конечно, цена. Структурированная икра намного дешевле настоящей. Не может баночка с натуральным продуктом сейчас стоить 129 рублей за 95 грамм. Средняя цена натуральной красной икры за такой объем сейчас начинается от 350 рублей, если сможете поймать по акции. Если видите ценник в 70 рублей за 220 грамм — то это даже не структурированная, а искусственная икра.
Перед покупкой внимательно осмотрите банку и прочитайте, что на ней написано. Добросовестные производители пишут слово «структурированная» рядом с «икра». Но все же стоит читать и то, что написано мелким шрифтом.
Искусственную икру можно сделать и самостоятельно. Для этого потребуется селедочный рассол, подсолнечное масло, пищевые красители и желатин. Многие заменяют пищевые красители на кетчуп. Прибыль от продажи структурированной и искусственной икры выше, чем от натуральной. В производстве не требуется ничего сложного, затраты невысокие.
— Кто даст гарантию, что структурированная икра сделана из откалиброванной икры, что это не такая же обычная имитация? У нас отсутствует государственный надзор. А то, что написано на этикетке, — на заборе тоже много что написано. У нас огромное количество фальсификата, — отметил Яков Новоселов. — Технологии шагнули вперед, есть новые химикаты, добавки, поэтому спутать структурированную и искусственную икру можно.
Но есть достаточно простой и пока работающий способ: нужно залить немного икринок кипятком. Настоящая сварится, структурированная даст белый оттенок воде, потому что должна быть выполнена пусть и из некондиции, но из натурального продукта, а искусственная или растворится, или останется плавать в красном бульоне.
Как выбрать икру
При выборе натуральной красной икры нужно обязательно потрясти банку: булькать она не должна.
— Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть выбита изнутри, — подчеркнули в Роспотребнадзоре Новосибирской области.
Настоящие икринки имеют жидкое содержимое и оболочку, которая при нажатии лопается. Лучше брать икру в стеклянной таре: так проще осмотреть ее, и у нее нет вероятности окисления.
Более подробно про выбор красной икры можно почитать в этом материале. Опасной находкой на баночке может стать консервант Е-239 — уротропин.