«Входим в новую реальность»: полки магазинов Новосибирска завалены структурированной икрой — что это такое

«Привыкаем к новому миру»

Структурированная икра активно начала занимать полки новосибирских магазинов несколько лет назад, а в этом году ее стало еще больше. Многие супермаркеты стараются размещать баночки и натурального, и имитированного продукта рядом, и невнимательный покупатель может легко ошибиться.

Многие думают, что «структурированная» — синоним слову «отборная», но это не так. Структурированная икра — это нечто среднее между настоящей и искусственной икрой, икорное рыбное изделие. Как заявляют производители, для ее изготовления используют настоящую икру некондиционной формы: поврежденную, маленькую и т.д. В общем ту, которую дорого не продашь.