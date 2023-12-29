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Новый год — 2024 в НовосибирскеТест

Ёлки зеленые! Проверьте, хорошо ли вы помните самую долгую новогоднюю комедию — праздничный тест

Все началось с теории шести рукопожатий 13 лет назад и продолжается по сей день — вышла уже 10 часть фильма

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Признавайтесь, сколько частей фильма вы посмотрели?

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В нашей стране существует ряд традиционных новогодних фильмов, которые принято пересматривать в преддверии праздника. Сколько раз за всю жизнь вы видели «Иронию Судьбы» или «Ивана Васильевича»? Любимая нестареющая классика. Современный кинематограф тоже не отстает — на протяжении уже 13 лет нам показывают «Ёлки»: старые, новые, последние и лохматые. Забавные и романтичные истории, случившиеся под Новый год и рассказанные голосом Константина Хабенского, полюбились зрителям. Хорошо ли вы их помните? Предлагаем немного отвлечься от задач, дедлайнов и суеты и пройти наш тест.

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* Актёр Артур Смольянинов 13 января 2023 года внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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