Ёлки зеленые! Проверьте, хорошо ли вы помните самую долгую новогоднюю комедию — праздничный тест

В нашей стране существует ряд традиционных новогодних фильмов, которые принято пересматривать в преддверии праздника. Сколько раз за всю жизнь вы видели «Иронию Судьбы» или «Ивана Васильевича»? Любимая нестареющая классика. Современный кинематограф тоже не отстает — на протяжении уже 13 лет нам показывают «Ёлки»: старые, новые, последние и лохматые. Забавные и романтичные истории, случившиеся под Новый год и рассказанные голосом Константина Хабенского, полюбились зрителям. Хорошо ли вы их помните? Предлагаем немного отвлечься от задач, дедлайнов и суеты и пройти наш тест.

