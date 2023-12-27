Это ли не чудо? Читатели НГС поделились удивительными историями, которые произошли с ними под Новый год

Как волонтеры спасали Новый год

С 2015 года Анастасия Кретова работает в благотворительном фонде «Защити жизнь» социальным психологом. Одна из важных ее задач — организация помощи детям, которые лежат в отделении онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы.

— Уже несколько лет подряд 31 декабря я не режу салаты и не готовлюсь к празднику дома. Мой день начинается с того, что я приезжаю в отделение к нашим подопечным. Мы с коллегами поздравляем детей, которые находятся на лечении и не могут встречать Новый год в кругу семьи, — рассказывает Анастасия. — Наша задача — подарить им сказку. Мы привозим аниматоров: Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей — они ходят по палатам, дарят подарки, играют с детьми, всячески стараются поднять им настроение.