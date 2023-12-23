«Моя ответственность — наутро сварить уху»: как и где встречают Новый год новосибирские ВИПы — интересные признания

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

— Традиционно встречаю Новый год только в кругу семьи. Поэтому никаких выездных праздников мы не устраиваем.



Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска

— Новый год мы всегда встречаем семьей, в Новосибирске. Готовим еду целый день. Если получается, ходим на «Щелкунчика», не получается — идем на каток, катаемся всей семьей. Вообще, весь день проводим в хороших новогодних хлопотах.

В этом году в театр решили не ходить, решили не частить. Если погода будет хорошая, с утра так же пойдем на каток в Центральный парк как на основную площадку, а потом начнется подготовка новогоднего стола.

