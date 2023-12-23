«Моя ответственность — наутро сварить уху»: как и где встречают Новый год новосибирские ВИПы — интересные признания

Новый год мы ждем с волнением и трепетом. Возможно, потому что волей-неволей подводим итоги, что-то переосмысливаем, строим планы. Казалось бы, обычная зимняя ночь, но накануне праздника и в сам Новый год мы часто испытываем целую палитру эмоций: от стресса и глубокой грусти до безудержного смеха и искренней благодарности близким людям за то, что они просто рядом. НГС спросил у ВИП-персон города про их новогодние традиции и узнал, как они будут встречать 2024 год.
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области
— Традиционно встречаю Новый год только в кругу семьи. Поэтому никаких выездных праздников мы не устраиваем.
Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска
— Новый год мы всегда встречаем семьей, в Новосибирске. Готовим еду целый день. Если получается, ходим на «Щелкунчика», не получается — идем на каток, катаемся всей семьей. Вообще, весь день проводим в хороших новогодних хлопотах.
В этом году в театр решили не ходить, решили не частить. Если погода будет хорошая, с утра так же пойдем на каток в Центральный парк как на основную площадку, а потом начнется подготовка новогоднего стола.
Стол у нас традиционный. Мы всегда всё готовим сами, потому что у меня очень хорошо готовит муж. Получилось так, что и сын хорошо готовит. (Смеется.) В основном это или какая-нибудь утка, или поросенок из серьезного. А женской половиной мы, так скажем, помогаем: режем всякие оливье и тому подобное.
Виктор Толоконский, экс-губернатор Новосибирской области и бывший полномочный представитель президента РФ в СФО
— Всегда, во все времена Новый год встречаем с детьми, с внуками, большой семьей. Когда-то давно обязательно заезжали к маме, маму поздравляли. Сейчас, к сожалению, мамы уже нет, но собираемся: дочь, сын, их семьи, старшие внуки тоже приезжают. Один раз за всю жизнь я попробовал Новый год встретить вне дома и чувствовал какую-то пустоту, поэтому для меня важен Новосибирск, важны родные люди, семейные традиции.
В этом году, как и в последние годы, соберемся у дочери дома. Потому что мы с супругой сейчас более мобильные, а у них там дети, им дома удобнее. Традиции обычные: салаты, селедка под шубой. Подарки дарим сразу, в 12 часов. Куранты бьют — выпили по глотку шампанского, уже не сильно голодные, потому что поели, и начинается дарение подарков. Такая круговерть очень серьезная. Подготовка подарков еще, наверное, в процессе, тут больше супруга командует этим делом, но всегда стараемся, особенно у маленьких внуков как-то так разведать, чего бы они хотели, и тогда Дед Мороз в нашем лице эти желания осуществляет.
Деда Мороза не вызываем, внуки уже подросли, самая младшая уже в первый класс пойдет. Но в то же время даже мы, совсем взрослые люди давно уже, в новогоднюю ночь верим в какие-то чудеса. И у них где-то это всё равно в глубине души есть, и поэтому, когда мы что-то дарим, желаем, говорим, что Дед Мороз с нами на связи.
Пельмени делаем первого января. То есть разъезжаемся, а потом на обед первого числа опять собираемся, чтобы доесть, что не успели, и вот тогда варим пельмени. Пельмени только сами лепим, это семейная традиция. Для меня очень важно пельмени есть без других закусок, другой еды. Пельмени и пельмени.
Первого числа снова желаем друг другу новых открытий, новых свершений, новых успехов. Очень хочется, чтобы все были здоровы, стремились к чему-то большему, лучшему. Чего я жду? Наверное, про чудо — так не скажешь. Я очень хочу, чтобы в следующем году наступил мир. Чтобы мы жили в мире, в согласии, жили с самыми высокими ценностями человеческой жизни, человеческого развития, жили в любви.
Михаил Алоян, двукратный чемпион мира по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года
— Новый год для нас всегда яркий праздник, это лишний повод лишний раз собраться, мы справляем его всегда вместе. Каких-то предпочтений по блюдам у нас нет, обычный праздничный стол. Я буду в Новосибирске. Фейерверки в семье сильно не подразумеваются, а стол и поздравления — да. Я очень надеюсь, что покажут мой любимый фильм «Служебный роман» и «Иронию судьбы», кстати, тоже. Вообще всё, что показывают по телевизору: наши хорошие, добрые советские фильмы — вот их и будем смотреть в новогоднюю ночь.
Наталья Пинус, депутат Горсовета Новосибирска, встречает праздник в Черногории
— Этот Новый год для нас без снега и без морозов. С искусственной елкой вместо живой, и это всё немного непривычно. Но тоже хорошо. Как всегда, Новый год будем справлять в кругу семьи, с детьми. Потом, если не уснем, пойдем погулять. Осознанно стараемся не готовить на Новый год так, чтобы ломился стол. Потому что в принципе не любим переедать. Лучше приготовить немного, но что-то интересное и не совсем привычное. Так повелось, что разные члены семьи готовят на Новый год что-то свое, особенное. В итоге получается разнообразный стол без особого напряжения для хозяйки. У нас еще не все едят мясо и рыбу, но вегетарианских вкусных, интересных блюд тоже очень много.
Владимир Городецкий, сенатор РФ по Новосибирской области
— У нас традиция уже сколько? Почти 50 лет, 49 точно, встречать Новый год с друзьями. Когда-то мы молодыми специалистами приехали сюда, в Новосибирск. Я из Брянской области, кто-то с Алтая, из Белоруссии. Приехали на одно предприятие по распределению, и тут нас судьба свела. Промышленный комбинат, который был в Новосибирске, строительное управление Военного округа сибирского, там работали. У нас вместе росли дети, в садик ходили. И вот с тех пор мы встречаем всегда Новый год вместе.
Правда, меньше нас немножко стало, обычно нас 10 человек, 5 семей, сейчас 6–7 человек собираемся. Вспоминаем молодость нашу, а у нас есть что вспомнить. Мы приехали женатыми, еще одна семья приехала женатыми. Остальные были холостяками, потом быстренько обзавелись семьями. С тех пор вот мы так дорожим, несем по жизни эту дружбу. Это большая ценность.
Когда чуть помоложе были, изобретательства были — инсценировки всякие. И Снегурочкой, и Дедом Морозом наряжались. Сейчас уже постарше стали, но тем не менее и песни поем, и обязательно всегда фейерверк делаем.
А моя ответственность — наутро, к 11 часам, сварить уху. Это моя традиционная ответственность. Варю сам. Рыба — стерлядка, нельма, по-разному. Всегда в приятном кругу самых близких людей, с которыми жизнь прошла и жизнь идет. Подарки дарим. Под елку не складываем, но обмениваемся. Это приятные мелочи, что-то с юмором. Я всегда с трепетом жду этой встречи с друзьями. И после нее остается хорошее настроение: зарядимся и пошли дальше.
Новый год — это не только сама новогодняя ночь, но и мини-каникулы. В этом календаре мы отметили выходные дни и начало рабочей недели в следующем году.