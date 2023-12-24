Не загадывайте желания! Как встретить Новый год, чтобы привлечь удачу — советы нумеролога и астролога

Вот и наступил декабрь — до главной ночи года осталось всего ничего! Глазом моргнуть не успеете, как надо наряжать елку, продумывать праздничное меню и звать гостей. Как встретить 2024 год, чтобы привлечь удачу и не разозлить Дракона — символ ближайших 12 месяцев. Мы уже рассказывали, какой выбрать наряд на 31 декабря. Переходим к более практичной части: когда украшать дом, что приготовить и чего точно не должно быть. Спросили об этом астролога и нумеролога.
Нумеролог Ксения Ермакова уверена, что встречать Новый год нужно осознанно и очень ответственно подойти к некоторым шагам. Например, елку лучше всего было украшать 25 ноября. Если вы этого не сделали, не расстраивайтесь. Главное — не попадите в несчастливые числа: в декабре это только 31 декабря. А еще запланируйте генеральную уборку! Лучше всего это будет сделать 30 декабря.
— Главные оттенки Нового года: оранжевый, золотой, песочный, терракотовый, коралловый, белый. Такие цвета лучше выбрать и для украшения дома и елки. А вот зеленый цвет запрещен! Год Дракона наступает только в феврале. Желания в праздничную ночь тоже загадывать нельзя! Лучше создайте для себя положительное намерение или утверждение, — объясняет нумеролог.
Дом стоит украшать не только ярко, но и щедро. Никакой экономии и минимализма! Это же касается и новогоднего стола. Праздник должен состояться и для вашего живота. Что же приготовить?
— Дракон любит яркие краски и острый вкус! Поэтому поставьте на стол красные фрукты, вяленую рыбу, красное мясо, орехи, специи и другие продукты, которые подчеркнут его харизматичный и сильный характер. А вот мясо кролика, курицы, лук, грибы и белый перец стоит убрать из праздничного меню, — объясняет астролог Анна Боровских.
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