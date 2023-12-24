Не загадывайте желания! Как встретить Новый год, чтобы привлечь удачу — советы нумеролога и астролога

Нумеролог Ксения Ермакова уверена, что встречать Новый год нужно осознанно и очень ответственно подойти к некоторым шагам. Например, елку лучше всего было украшать 25 ноября. Если вы этого не сделали, не расстраивайтесь. Главное — не попадите в несчастливые числа: в декабре это только 31 декабря. А еще запланируйте генеральную уборку! Лучше всего это будет сделать 30 декабря.

— Главные оттенки Нового года: оранжевый, золотой, песочный, терракотовый, коралловый, белый. Такие цвета лучше выбрать и для украшения дома и елки. А вот зеленый цвет запрещен! Год Дракона наступает только в феврале. Желания в праздничную ночь тоже загадывать нельзя! Лучше создайте для себя положительное намерение или утверждение, — объясняет нумеролог.