«Теперь я себе не принадлежу»: Никита Кологривый — о драке в новосибирской кальянной, скандале с Гордоном и критике актеров

Актер прогулялся по зоопарку им. Р. А. Шило, а также посетил частный сектор в Калининском районе «Шанхай», в котором он рос Источник: Fametime TV











Актер из Новосибирска Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», рассказал о том, как ему сложно справляться с нахлынувшей популярностью, прокомментировал инцидент с хостес в новосибирской кальянной и объяснил, почему устроил скандал на передаче «Закрытый показ», которую ведет Александр Гордон. Также вместе с интервьюером Лаурой Джугелией он прогулялся по зоопарку им. Р. А. Шило, посетил частный сектор в Калининском районе «Шанхай», в котором рос актер, а также он встретился с любимой учительницей.



Как рассказал актер, огромная популярность пришла к нему после сериала «Слово пацана», а также после серии интервью, которые он дал. По словам Кологривого, он тяжело справляется с внезапно нахлынувшей известностью.



— Спасибо «Слову пацана» за то, что оно мне дало дальнейший путь развития. Но теперь я себе не принадлежу. От этого колоссального внимания и чувства ответственности я не чувствую, что я — это я. Я думаю, что это путь всех, кто сталкивается с такой популярностью, — отметил Кологривый.



Также в интервью Кологривый рассказал, почему раскритиковал игру артистов Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.

— Мне не близка их органика существования, они размеренные артисты. У них такой ритм, от которого я засыпаю. Мне нравится Филатов, Шукшин, Миронов. Мне нравятся актеры острого характера, очень подвижные по своей внутренней природе, — пояснил актер.



По мнению Кологривого, сейчас в кино берут актеров не по таланту, а по известности актера. По его словам, попасть на большие экраны можно лишь по протекции.



—У нас кино продюсерское, вот кого им сказали взять в фильм, того и берут. Сейчас смотрят на количество подписчиков у актера в социальных сетях. Вот почему блогеры начали сниматься в кино. Меня это очень злит, потому что я тот человек, у которого получилось самому пробиться. У миллиона человек нет доступа к главным ролям, к кастингу, — рассказал Кологривый.



По словам актера, он злопамятный человек и всегда помнит тех, кто в него не верил и вставлял палки в колеса.



— Я обижаюсь на тех, кто в меня не верит. Есть несколько режиссеров, которые убедили продюсеров взять меня в фильм. Им я благодарен. Я могу зло мстить и вспоминать тех, кто меня не утверждал, а потом «переобувался». Сейчас видна слабая позиция многих творцов. И теперь им сложно работать со мной после нахлынувшей популярности, — объяснил актер.



Также Никита Кологривый прокомментировал инцидент в одном из заведений Новосибирска. В ночь на 20 марта актер пошел с друзьями в кальянную на улице Военной, но дружеское застолье закончилось настоящим дебошем. Он укусил хостес за бедро, а потом разделся и подрался с персоналом заведения. После этого инцидента Кологривого арестовали на семь суток.



— Это не драка никакая, я даже не могу себя охарактеризовать, потому что я в этот момент не помню себя здравомыслящим. С утра мы позвонили этой девочке, она хохотала из-за этой ситуации. Я извинился, но после драки кулаками не машут. После этого видео я не вижу смысла искать оправданий. Я скажу так, я не ищу драки первым и считаю, что здесь я погнал немного, — объяснил актер.



О том, каким был Никита в школе, рассказала его учительница литературы Ирина Георгиевна. По ее словам, будущий актер всегда приковывал к себе внимание.



— Никита пришел к нам в школу в 7-м классе. Он сразу же взял всё внимание на себя. В течение двух часов он рассказывал разные истории из своей жизни. Мальчик он очень коммуникабельный. Когда Никита появлялся, он заполнял всё пространство какой-то особой радостью, — рассказа учительница.



В интервью Кологривый прокомментировал и скандал на передаче «Закрытый показ», которую ведет Александр Гордон.



— Я думал, что иду на интервью. Мне агент сказал, что меня пригласил Гордон, я дал согласие. Меня специально привезли из Питера. Это случилось потому, что он черт по жизни. Я не терплю такой тон. Когда я уходил с передачи, я был счастлив, как будто бы я сунул в морду тому, кому надо. Я вышел одухотворенный, радостный. Я не пожалел, что я туда сходил, — пояснил актер.

