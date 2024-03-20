«Да никого он не заморщил»: как «Кащей» кусался в кальянной и попал в КПЗ — репортаж о похождениях Кологривого в Новосибирске

Никита Кологривый отличился в местном лаунж-баре: флиртовал с хостес, а потом начал кусаться, драться и раздеваться Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Актер Никита Кологривый в родном Новосибирске устроил настоящий перфоманс в стиле хулиганского «Слова пацана». «Кащей» прилетел в город еще 15 марта для участия в кинофестивале и с тех пор не уходил из поля зрения СМИ. Сначала обругал площадку фестиваля — кинотеатр «Победа» — затем танцевал на масленице в зоопарке, а потом на час с лишним опоздал на встречу с армией фанатов. Апогея шоу одного актера достигло в ночь на 19 марта, когда Кологривый отдыхал в лаунж-баре Tangiers Lounge. В кальянную он пришел в компании закадычного друга Рубика, который сопровождает его на всех тусовках, и уже навеселе. Начал оказывать знаки внимания сотруднице заведения — хостес Алисе, даже прилег к ней на колени. После того, как девушка дала ему легкую пощечину, Кологривый ее укусил. Конфликт в конечном счете урегулировали, но на актера написали заявление. После этого молодого человека вызвали в полицию, задержали, а затем под конвоем увезли в спецприемник. Корреспондент НГС Настасья Медведева прошла по стопам актера через тот самый бар, а потом поймала его у отделения полиции. Подробности крупного скандала– в нашем репортаже.

«Был нетрезвый?»

Снаружи лаунж-бар Tangiers Lounge на Военной,1 выглядит строго — никаких пафосных вывесок и кричащих надписей. Внутри гостей встречает миловидная девушка, которая тут же принимает вещи в гардероб. Она же передает сотрудникам зала по рации о вновь прибывших гостях. Именно здесь в ночь на 19 марта устроил дебош звезда «Слова пацана» и других кассовых картин последнего года, 29-летний Никита Кологривый. 20 марта видео попало в Сеть — telegram-канал «Абзац» сообщил, что актер якобы подошел к сотруднице заведения, уже закрывшей смену, и лег к ней на колени. После того как девушка оказала сопротивление, он ее укусил.

Видео с Кологривым у отдела полиции Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

На видео с камер наблюдения можно увидеть, что после этого завязалась потасовка, актер выбил телефон из рук девушки и сорвал с себя футболку. Кологривого пришлось скрутить.

В заведении довольно приятная атмосфера Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В зале атмосфера своеобразная — помещение обставлено со вкусом, в темных тонах. Интерьер стильный — на потолке рассыпана карточная колода, входную зону украшает фортепиано, задают тон шляпы в едином стиле на стене и перевернутый на бок диван. Обрамляют все и дополняют дизайн яркие шторы, цветы, картины и другие элементы интерьера, выдержанные в стиле гетсби.



Я пришла в лаунж-бар как раз во время бизнес-ланчей. Гости неспешно обедают, курят кальяны. Заказываю пирожное и морс, для вида. К слову, цены тут довольно демократичные — страх того, что в заведении отдыхал «сам Кологривый» улетучился быстро. Играет ненавязчивая музыка, официанты неспешно передвигаются меж столами.



Один из сотрудников заведения на анонимных условиях согласился побеседовать. Он отметил, что знаменитости тут бывают нечасто. Но захаживают. Например, персоналу запомнился Владимир Селиванов — звезда «Реальных пацанов». По словам работника бара, тот вел себя спокойно, скромно сидел и никого не трогал. Того же они, увы, не могут сказать о Никите Кологривом.

Кологривый — веселый парень, порой чересчур Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— Кологривый был на днях, видео не будет врать. Девушка (пострадавшая) сегодня не работает. Меня на смене не было, мне рассказали. Все зависит от того, какой характер (у человека). У него, видимо, характер такой. Да и он был нетрезвый. В итоге его организаторы оттаскивали. Они вели себя нормально. (Наше) руководство пыталось связаться с Кологривым, но он не пошел на встречу, вообще ноль, — отметил анонимный сотрудник заведения.



Менеджер лаунж-бара Tangiers Lounge Виктор объяснил, что никаких комментариев по этому поводу дать лично не сможет, так как во время инцидента не был на рабочем месте, как и дирекция заведения.



— Обстоятельства до конца уточняются. Какие-то решения пока не приняты, поэтому пока от комментариев воздержимся. Девушке эта лишняя шумиха тоже не нужна. На данный момент на работе ее нет, и, скорее всего, сегодня не будет. С ней все в порядке и ничего из ряда вон выходящего, угрожающего ее жизни и здоровью, не произошло. Но ситуация довольно неприятная, — объяснил Виктор.

Пока в заведении осторожно дают комментарии по ситуации Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Мужчина не знает всех подробностей, при этом понимает: никто не пострадал, но все могло обернуться иначе. По словам менеджера заведения, бар работает чуть меньше года, и пока в нем не бывало подобных инцидентов. При этом, уверен Виктор, в заведениях подобного формата такие ситуации возможны.



— Для подобного рода заведений ситуация возможная. Рано или поздно она могла произойти в этом или другом подобном. Здесь каких-то сплетен, заговоров, подводных камней ожидать не стоит — случилось все, как случилось, — заключил собеседник НГС.



«Можно дать подзатыльник»

Виктор также прокомментировал действия сотрудников кальянной во время инцидента с Кологривым. Он напомнил, что сам не присутствовал во время скандала, но уверен, что его работники действовали согласно регламенту.

Кологривый отличился в Новосибирске в нескольких скандалах Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











— Могу сказать, что я профессиональный спортсмен, спорт связан с единоборствами. Если бы я находился на смене, и, если бы что-то произошло, угрожающее жизни или безопасности моих сотрудников, ситуация могла сложиться совсем по-другому. Все наши сотрудники проинструктированы, что нельзя применять физическую силу к условно буйным гостям, которые позволяют себе не совсем этичное поведение. Применение физической силы допустимо только в случае прямого воздействия на здоровье человека. Если бы он, грубо говоря, кого-то ударил, это бы развязало руки и уже в какой-то степени могло бы расцениваться как самооборона. В таком случае можно применить физическую силу, скрутить, дать подзатыльник, условно, — объяснил Виктор.



Виктор уверен: если человек не наносит увечий другим при своем неправомерном поведении, то трогать его нельзя. В его практике были случаи, когда люди толкали его, оскорбляли, но, уверен он, это не дает права применять в отношении таких гостей агрессию.



— Как-то гость, говоря на сленге, серьезно газовал в мою сторону — толкался, пихался, но в таком случае защищать себя я имею право только на уровне диалога. И тут была такая же ситуация. (Наши) ребята поступили максимально грамотно. Уверен: потом будут разговоры, что он (Кологривый) «заморщил» сотрудников. Да никого он не заморщил. Ребята просто поступили правильно в этой ситуации, — заключил собеседник.



Директор лаунж-бара Роман Байдин в телефонном разговоре с корреспондентом НГС отметил, что тоже пока воздержится от комментариев. Он попросил связаться с ним позже.



— Все удовлетворительно, но пока от других комментариев воздержусь. Пока все решается, урегулируется. Заявление написано, расследование идет, — отметил директор лаунж-бара Роман Байдин.



ООО «ТАЛАНТ» — юридическое лицо, под которым работает кальянная. Это действующее микропредприятие. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в Новосибирске в январе 2020 года. Учредители — Олег Суханов (50%) и Роман Байдин (50%), который по совместительству является и генеральным директором предприятия. По итогам 2023 года компания заработала 31,9 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 11,2 миллиона рублей. Основная деятельность компании — рестораны и услуги по доставке продуктов питания. Сеть кальянных под названием Tangiers Lounge работает по всей стране, и берет начало из Санкт-Петербурга. Но юридические лица у всех самостоятельные.

Также НГС связался с пострадавшей девушкой — хостесом Алисой. Она отказалась что-либо комментировать и бросила трубку. Также она закрыла все свои социальные сети. Из профиля удалось узнать лишь, что ей 28 лет, она увлекается изготовлением украшений.



В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили о том, что заявление в полицию поступало.



— Гражданин грубо нарушал общественный порядок. Сейчас проводится проверка, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, после примут решение, — уточнили в ведомстве.



«Сколько стоит попасть в суд?»

Тем временем, днем 20 марта появилась информация, что актер планировал улететь в Москву, но не смог — его вызвали в Центральный отдел полиции. На месте, прямо около входа в отдел, корреспондент НГС застала Никиту в компании со своими приятелями — мужчины сидели в шикарном BMW Х5 какое-то время, а затем вышли. Никита вел себя довольно спокойно, улыбался и успел ответить на пару вопросов. Актер отметил, что настрой у него позитивный. Кстати, машину для его перемещений по городу, по данным источника НГС, подбирали Никите друзья детства через специальных людей. Запрос звучал сразу: нужно что-то внушительное, на полном приводе и при полном фарше. За рулем актер не передвигался, водителем был другой человек.

Никита Кологривый вышел из машины и проследовал в отдел Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Уверен, все будет хорошо, — ответил он на вопрос корреспондента НГС о происходящем.



Актер зашел через главный вход вместе со с друзьями. Вышли молодые люди уже без него, и отказались давать какие-либо комментарии. Они отогнали машину, а сами время от времени то приходили, то уходили с территории участка.



Тем временем, у здания начали собираться представители СМИ и юные поклонники Никиты Кологривого. Подростки дежурили по обе стороны у входа, невзирая на мороз.

Возле здания отдела полиции собрались поклонники творчества актера Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Спустя 3 часа Кологривый вышел из другого входа здания и проследовал в дежурный автомобиль полиции в сопровождении конвоиров. Актер продолжал улыбаться и не выглядел напуганным или опечаленным, однако поговорить с ним не удалось — блюстители порядка помешали. Расстроенные школьники не успели застать кумира, и атаковали СМИ.



— А что теперь с ним будет, суд? А сколько будет стоить, чтобы попасть на суд с Кологривым?, — в отчаянии поинтересовался у нас мальчишка с красным носом.

Никита Кологривый не выглядел растроенным Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Источники сообщили НГС, что административное дело Кологривого рассмотрят в суде 21 марта.



Ранее НГС писал, что после скандалов имя Никиты Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» (+16) в Москве, где он должен был выступать. Также поведение знаменитости прокомментировал депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов. По его мнению, необходимо ужесточить законодательство для таких случаев. Также НГС вел онлайн-хронику с места событий.

Как вам поведение Никиты? Ужасное, зачем нам такие звезды Нормальный пиар, ну потусил немного, ничего страшного не сотворил Напишу ответ в комментариях