НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

ю-з.

 749мм 70%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,22
EUR 100,10
Реклама

СРОЧНО

Никиту Кологривого доставили в полицию — онлайн

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Как будут строить метро
Дома, о которых все говорят
Криминальное авто из салона
Доступное протезирование зубов
Где дети убившей младенца
Как подковывают лошадей
НГС в Telegram
Происшествия Скандалы Никиты Кологривого

«Надо ужесточать законодательство»: новосибирский депутат Госдумы Игнатов — о скандале с Кологривым

Виктор Игнатов недоволен поведением знаменитого сибиряка

281
3 комментария
Актер заставлял поклонников ждать его выход, а ночью с 18 на 19 марта устроил конфликт в кальян-баре

Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов в разговоре с НГС высказался о конфликте с актером Никитой Кологривым. По его мнению, необходимо ужесточить законодательство для таких случаев.

Виктор Игнатов считает, что Никита Кологривый развязно ведет себя в родном городе, и от этого актеру должно быть стыдно вдвойне. Депутат напомнил, что еще до скандала в баре, звезда опаздывал на встречи к своим поклонникам и заставлял земляков часами ждать его выхода.

— Никакого уважения к людям и несоблюдение элементарных норм приличия. Современные медийные технологии часто приносят популярность молодым и недостаточно зрелым людям. Пора уже перестать просто наблюдать, как еще одна знаменитость не справляется с медными трубами. Надо ужесточать законодательство для подобных случаев, когда законы, кодексы и правила поведения публично нарушают общественно известные фигуры. Они являются примером для подражания широкого круга лиц, и особенно молодежи, поэтому ответственность и спрос с них должны быть повышенными, — считает депутат Госдумы Виктор Игнатов.

С 18 на 19 марта Никита Кологривый отдыхал в кальян-баре Tangiers Lounge в Новосибирске. Актер приставал к одной из сотрудниц. После того, как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. НГС побывал в баре и пообщался с персоналом. Сотрудники предполагают, что актер был в алкогольном опьянении. После случившегося на Никиту Кологривого написали заявление, а сегодня его доставили в отдел полиции — посмотрите видео.

Кроме того, имя Никиты Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» (+16) в Москве на официальном сайте концертного зала «Барвиха Luxury Village». НГС узнал, что актер не выйдет на сцену.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Никита Кологривый Актер Виктор Игнатов Депутат Госдумы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Мнение
Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Пока не увидела вывески ушедших брендов, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

VS, 40

Alex, 57

В активном поиске, 48

P140, 34

Сергей, 62

Павел, 40

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Отделка и ремонт

0 ₽

Добавить объявление