«Надо ужесточать законодательство»: новосибирский депутат Госдумы Игнатов — о скандале с Кологривым

Актер заставлял поклонников ждать его выход, а ночью с 18 на 19 марта устроил конфликт в кальян-баре Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов в разговоре с НГС высказался о конфликте с актером Никитой Кологривым. По его мнению, необходимо ужесточить законодательство для таких случаев.



Виктор Игнатов считает, что Никита Кологривый развязно ведет себя в родном городе, и от этого актеру должно быть стыдно вдвойне. Депутат напомнил, что еще до скандала в баре, звезда опаздывал на встречи к своим поклонникам и заставлял земляков часами ждать его выхода.

— Никакого уважения к людям и несоблюдение элементарных норм приличия. Современные медийные технологии часто приносят популярность молодым и недостаточно зрелым людям. Пора уже перестать просто наблюдать, как еще одна знаменитость не справляется с медными трубами. Надо ужесточать законодательство для подобных случаев, когда законы, кодексы и правила поведения публично нарушают общественно известные фигуры. Они являются примером для подражания широкого круга лиц, и особенно молодежи, поэтому ответственность и спрос с них должны быть повышенными, — считает депутат Госдумы Виктор Игнатов.

С 18 на 19 марта Никита Кологривый отдыхал в кальян-баре Tangiers Lounge в Новосибирске. Актер приставал к одной из сотрудниц. После того, как девушка оказала сопротивление, он ее укусил. НГС побывал в баре и пообщался с персоналом. Сотрудники предполагают, что актер был в алкогольном опьянении. После случившегося на Никиту Кологривого написали заявление, а сегодня его доставили в отдел полиции — посмотрите видео.



Кроме того, имя Никиты Кологривого пропало из описания к гала-концерту «Жванецкий» (+16) в Москве на официальном сайте концертного зала «Барвиха Luxury Village». НГС узнал, что актер не выйдет на сцену.

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