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Миллионеры на сугробах. 5 компаний, которые заработали на вывозе снега с улиц Новосибирска

Изучаем победителей аукционов, объявленных властями. Контракты на какие суммы они выиграли?

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Пока одни новосибирцы страдают от сугробов на улице и обилия осадков этой зимой, другие делают на этом деньги

Пока одни новосибирцы страдают от сугробов на улице и обилия осадков этой зимой, другие делают на этом деньги

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Бизнесмены из Новосибирска заработали миллионы на вывозе снега с улиц

Снежная зима 2020–2021 годов отзывается болью в сердце новосибирцев — такого количества жалоб на нечищеные тротуары и дороги, пожалуй, редакция НГС не получала никогда. Сугробы выше человеческого роста то и дело появлялись на пешеходных переходах и тротуарах, затрудняя перемещение по городу. Дороги утопали в снежной каше, а попытки устранить наледь с парковочных мест оборачивались еще большими неприятностями. И до завершения этой снежной эпопеи еще минимум месяц — синоптики предупреждают об обильных снегопадах в марте. Но есть и те, кто умудрился заработать на особенно снежной новосибирской зиме — это компании, получившие за вывоз снега внушительные суммы из бюджета Новосибирска. Журналист НГС Ксения Лысенко изучила аукционы, объявленные различными дорожными учреждениями мэрии, и выяснила, кому достаются многомиллионные контракты.

Как устроена уборка снега в Новосибирске

Уборкой и вывозом снега с улиц города занимаются семь учреждений, подведомственных мэрии Новосибирска. Это ДЭУ № 1, ДЭУ № 3, ДЭУ № 4, ДЭУ № 5, ДЭУ № 6, ДЭУ Советского района, МКУ «ДЭУ Дзержинского района». У каждого из них — своя зона ответственности по районам города, свои снегоотвалы и своя спецтехника.

— Общее количество техники, участвующей в зимнем содержании улично-дорожной сети города, составляет 482 единицы. Работа организована в двухсменном режиме, при этом количество техники, выходящей в дневную или ночную смену, определяется от обстановки на улично-дорожной сети. Основной выход техники осуществляется в ночную смену. В совокупности на уборку улично-дорожной сети в сутки выходит 450–480 единиц техники, — пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Однако есть важное уточнение: все 482 единицы техники никогда не смогут выйти на улицы города одновременно. Чиновники называют этому две причины — техническая готовность («коэффициент снижения выхода техники по нормативу 0,75») и недостаточная укомплектованность учреждений водителями и механизаторами (не хватает примерно 20% сотрудников).

Поэтому ДЭУ регулярно объявляют аукционы и привлекают дополнительную технику (иногда даже с водителем), принадлежащую другим компаниям.

— В условиях нехватки техники дорожными учреждениями в рамках проведения конкурсных процедур заключаются контракты с различными организациями на привлечение сторонней техники, преимущественно самосвальной, на вывоз снега с улично-дорожной сети города. По заключенным договорам ежесуточно привлекаются от 50 до 60 единиц самосвальной техники, — говорят в департаменте.

Работу этих компаний оплачивают из количества потраченных часов. Спонсор — городской бюджет. При этом речь идет о миллионных суммах. Самый большой контракт, который был замечен нами при изучении открытых аукционов этого года, — на сумму 6,1 миллиона рублей.

Этих денег могло бы хватить для закупки недостающей техники и приема новых водителей в штат, однако из года в год муниципальные дорожные учреждения предпочитают проводить аукционы и организовывать коммерческие тендеры (информация о победителе в них является закрытой), давая возможность обычным компаниям получать солидные гонорары от мэрии.

Правда, тенденция может прерваться — в этом месяце ДЭУ № 1 закупило 14 единиц спецтехники для уборки дорог Новосибирска. Сумма контракта, который получила курганская компания, составляет 64,9 миллиона рублей. Возможно, этого количества погрузчиков и грейдеров хватит, чтобы исправить ситуацию с недоукомплектованностью.

Сколько денег получают победители аукционов

Общая сумма контрактов, которые ДЭУ Новосибирска разыграли этой зимой среди довольно ограниченного круга компаний, превысила 23 миллиона рублей. Мы смогли посчитать только те контракты, победитель в которых был назван и опубликован на сайте закупок.

Большая часть аукционов была закрытой, победитель в таком случае не называется, но указывается сумма контракта. Так, с ноября по март одно только ДЭУ № 1 разместило 31 тендер на предоставление транспорта для вывоза снега с улично-дорожной сети города Новосибирска на общую сумму 18,6 миллиона рублей.

Так выглядит пятерка компаний, сумевших извлечь выгоду из этой снежной зимы. Некоторые из них довольно давно и плотно сотрудничают с различными ДЭУ, другие — обзавелись контрактами с мэрией только в этом году

Так выглядит пятерка компаний, сумевших извлечь выгоду из этой снежной зимы. Некоторые из них довольно давно и плотно сотрудничают с различными ДЭУ, другие — обзавелись контрактами с мэрией только в этом году

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Какие компании получили контракты

Самую большую прибыль из этой зимы сумело извлечь ООО «Авто-Партнёр», появившееся в 2014 году. Компания занимается перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами. Её выручка на конец 2019 года — 25,7 миллионов рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиона рублей. Генеральный директор — Максим Хрипкин. За всё время своего существования компания заключила 19 контрактов на общую сумму 55,5 миллионов рублей.

Этой зимой «Авто-Партнер» выиграла 4 аукциона (по одному ещё не заключен контракт) на общую сумму почти 9 миллионов рублей от ДЭУ № 6 и ДЭУ № 1. Именно «Авто-Партнеру» принадлежит самый дорогой контракт (6,1 млн рублей). Его компания получила в ноябре 2020 года. За эту сумму «Авто-Партнер» обязуется предоставить автотранспорт с водителем для вывоза снега с улиц Центрального, Железнодорожного, Заельцовского, Октябрьского и Дзержинского районов.

Больше всего контрактов у ООО «Сибавтострой» — за эту зиму компания выиграла 6. «Сибавтострой» существует с 2018 года, это микропредприятие, в котором, по данным «Контур.Фокуса», всего 1 человек (учредитель Юлия Григорьева). Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. На конец 2019 года выручка составляла 5,1 миллионов рублей, чистая прибыль — всего 34 тысячи.

Сотрудничать компания будет с ДЭУ № 3 и ДЭУ № 4 (не по всем аукционам заключены контракты) и вывозить снег с Кировского и Ленинского районов. В прошлом году компания уже выигрывала аукцион на ввоз снега с Ленинского района на сумму 4,1 миллиона рублей, однако вскоре он был расторгнут. Эта зима у «Сибавтостроя» оказалась гораздо успешней — компания заработает 5,3 миллиона рублей на снеге.

Самый известный представитель этой пятерки — ИП Кулиджанян Сергей Колевич. На его счету всего два контракта, но их суммы внушительны — 3,8 миллиона и 1,1 миллиона рублей.

Сергей Кулиджанян занимается пассажирским транспортом, имеет несколько юрлиц и связан с другим ИП — Кулиджанян Коля Серожович. Коля Кулиджанян широко известен как строитель жилья и ряда городских объектов — Михайловской набережной и снегоплавильных станций. Он является председателем Новосибирской региональной общественной организации «Совет предпринимателей-армян по реализации общественно значимых социальных проектов». Из-за набережной предприниматель и глава строительной компании «Перлит-Строй» начал судиться с мэрией в 2019 году. Снегоплавильная станция, построенная его компанией 7 лет назад в районе «Сибирского молла», сейчас закрыта. «В подготовку территории, электрообеспечение и газификацию новой станции мэрия вложила около 30–35 миллионов рублей. Еще 40 миллионов на приобретение канадской установки и ее монтаж потратил частный инвестор — компания «Строй-Сервис»», — писала наш журналист Елена Сафронова в 2013 году.

Кроме того, ООО «Перлит-Строй» совместно с мэрией построил снегоплавильную станцию на улице Широкой. Сейчас это единственная работающая снегоплавильная станция на весь город. По данным сайта правительства Новосибирской области, компания заключила концессионное соглашение с мэрией города на 2016–2030 годы. Проект оценивается в 246 миллионов рублей. Снег на эту станцию вывозят не все дорожные учреждения мэрии, а только ДЭУ №1 и ДЭУ №3. Именно от этих учреждений ИП Кулиджанян Сергей Колевич и получил контракты этой зимой.

Три победы на аукционах, объявленных учреждениями мэрии, на счету у ООО «СибСтрой» (существует с 2011 года). Это ещё одно микропредприятие, в нём только один человек — Василий Никитин (гендиректор и учредитель). У компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, выручка на конец 2019 года составила 1,8 миллионов рублей, прибыль — 50 тысяч. «СибСтрой» этой зимой сотрудничает с ДЭУ № 5 и ДЭУ № 6 и вывозит снег с Калининского и Первомайского районов.

Новичок среди этой пятерки — ООО «Триумф», которое появилось в 2019 году. Руководитель компании — Василий Чабановский. Компания занимается перевозками, её баланс на конец 2020 года — 16 тысяч рублей. В феврале «Триумф» выиграл аукцион, объявленный ДЭУ № 5, но пока ещё не заключил контракт. За предоставление техники для вывоза снега компания получит 1,3 миллиона рублей. Это первый контракт для «Триумфа».

Этой зимой мы подсчитали как и в каком количестве вывозят снег с городских магистралей. Ответ ищите в этой инфографике.

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