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Маски на нос: в метро Новосибирска новый рейд — пассажиров-нарушителей отводят в спецкомнату

Штраф от 1 до 30 тысячи рублей могут выписать даже тем, кто неправильно носит маску

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Люди без масок встречаются реже, чем раньше

Люди без масок встречаются реже, чем раньше

В новосибирском метро пассажиров без масок отводят в спецкомнату

Новосибирск захлестнула вторая волна коронавируса — люди сутками ждут скорую помощь, в городе закончились антибиотики, а количество заболевших приближается к двум сотням в сутки. Власти ограничили работу общепита и отправили школьников на преждевременные каникулы. В транспорте усиливают контроль за соблюдением масочного режима. На этой неделе в метро прошло три рейда. Пассажиров выводят из вагонов и выписывают протоколы. Рассказываем, как это происходит и что грозит тем, кто неправильно носит маску в метрополитене.

За неделю в новосибирском метро провели три рейда

За неделю в новосибирском метро провели три рейда

23 октября в новосибирском метрополитене прошел очередной рейд полиции метро и Минтранса. В утренний час пик на станции метро «Студенческая» проверяющие заходили в вагоны и вычисляли нарушителей: пассажиров без масок или в неправильно надетых масках.

Большинство пассажиров метро уже привыкли носить маски

Большинство пассажиров метро уже привыкли носить маски

Это уже третий рейд за неделю. До этого пассажиров-нарушителей выводили из вагонов на «Красном проспекте» и «Березовой роще».

Пассажиров без масок не пропускают через турникет

Пассажиров без масок не пропускают через турникет

Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Максимальный штраф грозит тем, у кого отягчающие обстоятельства (нарушает масочный режим не впервые, не надевает маску, когда его попросили об этом, или, как говорит полиция, «оказывает сопротивление»).

Рейды проходят в утренний или вечерний час пик

Рейды проходят в утренний или вечерний час пик

Сопротивляются, как правило, немногие, говорят сотрудники метрополитена. Самые гневные одергивают руку (не всем приятны прикосновения полицейских) и не хотят идти составлять протокол.

Если пассажир сразу надевает маску, с ним просто проводят профилактическую беседу

Если пассажир сразу надевает маску, с ним просто проводят профилактическую беседу

О том, где и когда будет очередной рейд, само собой, нигде не анонсируют. Так что в нынешних условиях пассажирам метро нужно к ним привыкать. Как часто планируют их проводить, неизвестно. Ну раз уж взялись. Выглядит это примерно так. Двери вагона открываются на станции, в вагон заходят представители полиции, сотрудники метрополитена и Минтранса — все в масках и резиновых перчатках. Картина жутковатая, но пассажиры уже спокойны.

Кто-то спокойно реагирует на просьбу выйти из вагона, но только после объяснений проверяющих

Кто-то спокойно реагирует на просьбу выйти из вагона, но только после объяснений проверяющих

Нарушителей фотографируют на телефон и просят выйти из вагона. Поезд если и задерживают, то на считаные секунды. У тех, кто не попал на глаза полиции, есть время резво натянуть маску, если вдруг она как-то нечаянно сползла с носа. Тому, кто попался на глаза, поступает предложение: будьте любезны, пройдите с нами.

Обычно на одной станции дежурят <nobr class="_">2–3</nobr> полицейских, во время рейда — <nobr class="_">10–12</nobr> человек&nbsp;

Обычно на одной станции дежурят 2–3 полицейских, во время рейда — 10–12 человек 

Профилактическая беседа, как правило, проходит на перроне. Это мини-лекция про постановления правительства о том, что в городе масочный режим и нужно его соблюдать. Если пассажир говорит, что больше так делать не будет, и надевает маску, его отпускают в добрый путь на следующем поезде.

Полицейские заходят в вагон и выводят пассажиров без масок

Полицейские заходят в вагон и выводят пассажиров без масок

Несогласных или людей без масок (кто-то проходит турникет, тут же снимает маску и кладет ее в сумку) ведут в служебную комнату для составления протоколов.

По словам полиции, пассажиры стали лучше соблюдать масочный режим

По словам полиции, пассажиры стали лучше соблюдать масочный режим

Процедура занимает минимум 10 минут. Сотрудники полиции фотографируют нарушителя, передают данные его паспорта для проверки в базе (а вдруг он в розыске?). Будьте готовы, что у вас спросят всё: адрес прописки, фактический адрес проживания, место работы, должность. В конце процедуры выписывают документ, который отправят в суд. Суд в итоге примет решение о том, какой штраф вам выпишут.

За один рейд проводят примерно полторы сотни профилактических бесед

За один рейд проводят примерно полторы сотни профилактических бесед

Кто-то из задержанных соглашается со всем, лишь бы быстрее отпустили. Другие агрессивно возмущаются, третьи просто смиренно выслушивают «приговор», но, выйдя из комнаты, снимают маску и проклинают весь мир.

Размер штрафа определяет суд, в зависимости от «отягчающих обстоятельств»

Размер штрафа определяет суд, в зависимости от «отягчающих обстоятельств»

Главный инженер службы движения новосибирского метрополитена Иван Коновалов рассказал, что с каждым рейдом количество нарушителей всё меньше и меньше.

— Последний рейд проходил на станции «Березовая роща». Было составлено 122 профилактические беседы и 3 протокола. На основании этого протокола человека приглашают в суд. Судья выносит решение — штраф от тысячи до тридцати, — уточнил он.

Суд может вызвать пассажира, на которого составили протокол

Суд может вызвать пассажира, на которого составили протокол

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Он отметил, что людей без масок действительно стало меньше, но до сих пор много тех, кто носит маску неправильно, так что нужно проводить много профилактических бесед. В новосибирском метро усилили патрулирование, во время рейдов вместо двух сотрудников полиции на одной станции работают до 10–12 человек.

20 октября во время рейда на станции метро «Красный проспект» со 148 пассажирами провели беседы, штраф выписали 7 пассажирам. Ранее чиновники вместе с полицией проверили, как масочный режим соблюдается на предприятиях общепита и торговли. Также регулярные рейды проходят в наземном общественном транспорте. В метро движение поезда не останавливают, а в наземном транспорте движение могут остановить из-за одного пассажира-нарушителя.

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штрафмасочный режимрейд в метро
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