Маски на нос: в метро Новосибирска новый рейд — пассажиров-нарушителей отводят в спецкомнату

В новосибирском метро пассажиров без масок отводят в спецкомнату
Новосибирск захлестнула вторая волна коронавируса — люди сутками ждут скорую помощь, в городе закончились антибиотики, а количество заболевших приближается к двум сотням в сутки. Власти ограничили работу общепита и отправили школьников на преждевременные каникулы. В транспорте усиливают контроль за соблюдением масочного режима. На этой неделе в метро прошло три рейда. Пассажиров выводят из вагонов и выписывают протоколы. Рассказываем, как это происходит и что грозит тем, кто неправильно носит маску в метрополитене.
23 октября в новосибирском метрополитене прошел очередной рейд полиции метро и Минтранса. В утренний час пик на станции метро «Студенческая» проверяющие заходили в вагоны и вычисляли нарушителей: пассажиров без масок или в неправильно надетых масках.
Это уже третий рейд за неделю. До этого пассажиров-нарушителей выводили из вагонов на «Красном проспекте» и «Березовой роще».
Нарушителям грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Максимальный штраф грозит тем, у кого отягчающие обстоятельства (нарушает масочный режим не впервые, не надевает маску, когда его попросили об этом, или, как говорит полиция, «оказывает сопротивление»).
Сопротивляются, как правило, немногие, говорят сотрудники метрополитена. Самые гневные одергивают руку (не всем приятны прикосновения полицейских) и не хотят идти составлять протокол.
О том, где и когда будет очередной рейд, само собой, нигде не анонсируют. Так что в нынешних условиях пассажирам метро нужно к ним привыкать. Как часто планируют их проводить, неизвестно. Ну раз уж взялись. Выглядит это примерно так. Двери вагона открываются на станции, в вагон заходят представители полиции, сотрудники метрополитена и Минтранса — все в масках и резиновых перчатках. Картина жутковатая, но пассажиры уже спокойны.
Нарушителей фотографируют на телефон и просят выйти из вагона. Поезд если и задерживают, то на считаные секунды. У тех, кто не попал на глаза полиции, есть время резво натянуть маску, если вдруг она как-то нечаянно сползла с носа. Тому, кто попался на глаза, поступает предложение: будьте любезны, пройдите с нами.
Профилактическая беседа, как правило, проходит на перроне. Это мини-лекция про постановления правительства о том, что в городе масочный режим и нужно его соблюдать. Если пассажир говорит, что больше так делать не будет, и надевает маску, его отпускают в добрый путь на следующем поезде.
Несогласных или людей без масок (кто-то проходит турникет, тут же снимает маску и кладет ее в сумку) ведут в служебную комнату для составления протоколов.
Процедура занимает минимум 10 минут. Сотрудники полиции фотографируют нарушителя, передают данные его паспорта для проверки в базе (а вдруг он в розыске?). Будьте готовы, что у вас спросят всё: адрес прописки, фактический адрес проживания, место работы, должность. В конце процедуры выписывают документ, который отправят в суд. Суд в итоге примет решение о том, какой штраф вам выпишут.
Кто-то из задержанных соглашается со всем, лишь бы быстрее отпустили. Другие агрессивно возмущаются, третьи просто смиренно выслушивают «приговор», но, выйдя из комнаты, снимают маску и проклинают весь мир.
Главный инженер службы движения новосибирского метрополитена Иван Коновалов рассказал, что с каждым рейдом количество нарушителей всё меньше и меньше.
— Последний рейд проходил на станции «Березовая роща». Было составлено 122 профилактические беседы и
Он отметил, что людей без масок действительно стало меньше, но до сих пор много тех, кто носит маску неправильно, так что нужно проводить много профилактических бесед. В новосибирском метро усилили патрулирование, во время рейдов вместо двух сотрудников полиции на одной станции работают до
20 октября во время рейда на станции метро «Красный проспект» со 148 пассажирами провели беседы, штраф выписали