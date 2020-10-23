Маски на нос: в метро Новосибирска новый рейд — пассажиров-нарушителей отводят в спецкомнату

Он отметил, что людей без масок действительно стало меньше, но до сих пор много тех, кто носит маску неправильно, так что нужно проводить много профилактических бесед. В новосибирском метро усилили патрулирование, во время рейдов вместо двух сотрудников полиции на одной станции работают до 10–12 человек.



20 октября во время рейда на станции метро «Красный проспект» со 148 пассажирами провели беседы, штраф выписали 7 пассажирам . Ранее чиновники вместе с полицией проверили, как масочный режим соблюдается на предприятиях общепита и торговли. Также регулярные рейды проходят в наземном общественном транспорте. В метро движение поезда не останавливают, а в наземном транспорте движение могут остановить из-за одного пассажира-нарушителя.

