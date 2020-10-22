Эксперимент: куда пропали антибиотики из аптек Новосибирска (и можно ли их где-то купить?)

Из аптек Новосибирска пропали некоторые антибиотики
Новосибирская область практически каждый день бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией — за последние сутки, 21 октября, заболели 186 человек. Вторая волна спровоцировала ажиотажный спрос на лекарства — в аптеки идут толпы новосибирцев с рецептами на антибиотики и другие препараты от ОРВИ и гриппа.
Всё это привело к дефициту некоторых лекарств в аптеках Новосибирска. В редакцию ежедневно поступают жалобы на отсутствие антибиотиков, которые обычно назначают при ковидной пневмонии. В частности, новосибирцы не могли купить «Азитромицин» и «Лекофлоксацин».
Корреспондент НГС Алина Каур вместе с оператором Антоном Дигаевым зашли в несколько аптек в центре Новосибирска, чтобы проверить наличие этих антибиотиков. Что из этого вышло, смотрите в нашем видео (там же есть лайфхак, как за пару секунд найти нужный препарат в любой аптеке города).
Видео: Антон Дигаев
Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, когда в аптеки Новосибирска поступят два важных антибиотика, которые выписывают при ковидной пневмонии.
Правительство Новосибирской области пообещало усилить контроль за поступлением медикаментов в аптеки региона.