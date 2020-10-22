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Эксперимент: куда пропали антибиотики из аптек Новосибирска (и можно ли их где-то купить?)

Съемочная группа НГС проверила, легко ли купить лекарства, которые обычно прописывают больным ковидом

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Мы зашли в несколько аптек в центре Новосибирска и проверили наличие популярных антибиотиков, которые выписывают при ковидной пневмонии

Мы зашли в несколько аптек в центре Новосибирска и проверили наличие популярных антибиотиков, которые выписывают при ковидной пневмонии

Из аптек Новосибирска пропали некоторые антибиотики

Новосибирская область практически каждый день бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией — за последние сутки, 21 октября, заболели 186 человек. Вторая волна спровоцировала ажиотажный спрос на лекарства — в аптеки идут толпы новосибирцев с рецептами на антибиотики и другие препараты от ОРВИ и гриппа.

Всё это привело к дефициту некоторых лекарств в аптеках Новосибирска. В редакцию ежедневно поступают жалобы на отсутствие антибиотиков, которые обычно назначают при ковидной пневмонии. В частности, новосибирцы не могли купить «Азитромицин» и «Лекофлоксацин».

Корреспондент НГС Алина Каур вместе с оператором Антоном Дигаевым зашли в несколько аптек в центре Новосибирска, чтобы проверить наличие этих антибиотиков. Что из этого вышло, смотрите в нашем видео (там же есть лайфхак, как за пару секунд найти нужный препарат в любой аптеке города).

Видео: Антон Дигаев

Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, когда в аптеки Новосибирска поступят два важных антибиотика, которые выписывают при ковидной пневмонии.

Правительство Новосибирской области пообещало усилить контроль за поступлением медикаментов в аптеки региона.

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