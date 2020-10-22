Эксперимент: куда пропали антибиотики из аптек Новосибирска (и можно ли их где-то купить?)

Новосибирская область практически каждый день бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусной инфекцией — за последние сутки, 21 октября, заболели 186 человек. Вторая волна спровоцировала ажиотажный спрос на лекарства — в аптеки идут толпы новосибирцев с рецептами на антибиотики и другие препараты от ОРВИ и гриппа.



Всё это привело к дефициту некоторых лекарств в аптеках Новосибирска. В редакцию ежедневно поступают жалобы на отсутствие антибиотиков, которые обычно назначают при ковидной пневмонии. В частности, новосибирцы не могли купить «Азитромицин» и «Лекофлоксацин».