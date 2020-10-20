В Минздраве рассказали, когда в аптеки Новосибирска поступят два важных антибиотика

Сегодня, 20 октября, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о поставках двух видов антибиотиков, дефицит которых сейчас есть в аптеках Новосибирска.



— Мы понимаем ту ситуацию, которая сложилась на территории, связанную с лекарственным обеспечением аптечной сети. Ещё раз подтверждаю, что организация обеспечения препаратами аптечных сетей — это не ответственность Минздрава, но, тем не менее, нужно учитывать, что мы выписываем лекарственные препараты, а люди должны их получать, — сказал на брифинге министр.