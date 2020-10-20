В Минздраве рассказали, когда в аптеки Новосибирска поступят два важных антибиотика

Сегодня, 20 октября, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил о поставках двух видов антибиотиков, дефицит которых сейчас есть в аптеках Новосибирска.
— Мы понимаем ту ситуацию, которая сложилась на территории, связанную с лекарственным обеспечением аптечной сети. Ещё раз подтверждаю, что организация обеспечения препаратами аптечных сетей — это не ответственность Минздрава, но, тем не менее, нужно учитывать, что мы выписываем лекарственные препараты, а люди должны их получать, — сказал на брифинге министр.
Константин Хальзов отметил, что вчера прошло совещание с первым вице-губернатором, представителями аптечных сетей Новосибирска и области, управлением Росздравнадзора. Участники совещания наметили план действий в сложившейся ситуации.
— Идут прямые переговоры с производителями — здесь большая работа именно Росздравнадзора. Предварительно, по результатам этой работы, есть уже договоренности Муниципальной аптечной сети о поставке на территорию дополнительных объемов двух антибиотиков: азитромицина и левофлоксацина, — сообщил он.
Конкретных сроков поступления препаратов в регион Константин Хальзов не назвал, уточнив лишь, что это «случится в ближайшие дни».
Также, по словам министра, «Служба 112» будет взаимодействовать с колл-центром Муниципальной аптечной сети.
— Звонки, которые будут касаться наличия тех или иных лекарственных препаратов, будут перенаправлены непосредственно в этот колл-центр, который будет помогать нашим жителям, — добавил он.
Накануне правительство Новосибирской области пообещало усилить контроль поступления медикаментов в аптеки региона, а в Росздравнадзоре объяснили, с чем может быть связано отсутствие рецептурных лекарств. А здесь мы сделали подробный разбор, как искать препараты в аптеках.